Schyľuje sa k ďalšej vojne? Turecko je pripravené na vpád do Sýrie

Turecká armáda potrebuje len niekoľko dní na to, aby bola pripravená na pozemnú operáciu do severnej Sýrie, uviedli tureckí predstavitelia podľa agentúry Reuters. Rozhodnutie o ďalšej invázii Turecka do Sýrie za posledných niekoľko rokov by mohlo padnúť už na dnešnom zasadnutí vlády. Turecké letectvo a delostrelectvo už cez týždeň útočili na kurdské oblasti na severe Sýrie a Iraku, pretože vinia kurdské radikálne skupiny z nedávneho atentátu v Istanbule.