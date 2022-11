Francúzska diplomatka pre Pravdu: Ukrajine proti Rusku dodáme ďalšie zbrane

Najmä z východnej a zo strednej Európy sa neraz ozývajú hlasy, že Francúzsko by vzhľadom na svoju silu mohlo ešte viac pomáhať Ukrajine hlavne dodávkami zbraní. Súhlasíte s touto kritikou? Mohlo by Francúzsko pri pomoci Ukrajine v nejakej oblasti urobiť viac? Chystá sa urobiť viac?

Francúzsko stojí na strane Ukrajiny od samého začiatku vojny a všemožne jej pomáha. Z ekonomického hľadiska hovoríme o viac ako dvoch miliardách eur bilaterálnej pomoci. Boli sme prvou krajinou, ktorá poslala humanitárnu pomoc v európskom rámci. Z hľadiska vojenskej podpory sme piatym najväčším darcom. Dodávame presne vybrané zbrane, ktoré zodpovedajú požiadavkám Ukrajincov, ako sú húfnice Cézar alebo obrnené vozidlá. V blízkej budúcnosti poskytneme Kyjevu aj ďalšie systémy protivzdušnej obrany a delostrelectva. V humanitárnej a finančnej oblasti pomôžeme Ukrajine prežiť zimu. Z iniciatívy prezidentov Emmanuela Macrona a Volodymyra Zelenského usporiadame 13. decembra 2022 v Paríži konferenciu s cieľom posilniť odolnosť Ukrajiny. Spolu s medzinárodnými darcami sa budeme venovať štyrom hlavným oblastiam. Zdravotníctvu, potravinám, vode a, samozrejme, energetike, ktorú Rusko využíva ako nástroj vojny, keď zámerne bombarduje ukrajinskú infraštruktúru. Vo všetkých týchto sektoroch budeme hľadať finančné zdroje, ktoré by sa dali veľmi rýchlo použiť, ale chceme využiť aj materiálnu pomoc v podobe nákupu generátorov či opravy veľkokapacitných ubytovacích centier a podobne. Cieľom parížskej konferencie bude tiež vytvoriť koordinačný mechanizmus medzi darcami, aby sa zabezpečilo, že mobilizácia medzinárodného spoločenstva bude čo najužšie prepojená s najnaliehavejšími potrebami ukrajinského obyvateľstva. Súčasťou podujatia bude aj fórum týkajúce sa zapojenia súkromného sektora. Naša podpora Ukrajine je tiež súčasťou historickej mobilizácie Európskej únie tvárou v tvár ruskej invázii. Na vojenskej úrovni je Francúzsko súčasťou Európskeho mierového nástroja. Podieľa sa na výcvikovej misii pre ukrajinských vojakov a v hospodárskej a humanitárnej oblasti prispieva najmä do mechanizmu EÚ civilnej ochrany a prijíma ukrajinských utečencov, ktorí využívajú mechanizmus dočasnej ochrany.

Ukrajine sa momentálne vojensky darí. Čo by teraz mala urobiť Európska únia, aby sa Kyjevu tento vývoj podarilo udržať?

Ako viete, vojna, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, je vyčerpávajúca. Preto je hlavnou výzvou zabezpečiť udržateľnosť ukrajinských síl. Na tento účel máme dva základné európske mechanizmy. Prvým je Európsky mierový nástroj, ktorý financuje dodávky vybavenia a zbraní pre ukrajinskú armádu, ako aj ich údržbu, a tým pomáha obnovovať ukrajinské ozbrojené sily. Slovensko naň prispieva, rovnako ako Francúzsko a Nemecko, ktoré zabezpečujú takmer polovicu rozpočtu tohto mechanizmu. Európsky mierový nástroj doteraz poskytol viac ako tri miliardy eur, aby sa každej krajine vrátila časť jej výdavkov v súvislosti s darovaním zbraní Ukrajine. Ďalšou dôležitou iniciatívou je nová európska výcviková misia pre ukrajinských vojakov, ktorá ich jednotkám umožní obnoviť špecializované spôsobilosti. Vo Francúzsku v rámci tejto misie prijmeme viac ako dvetisíc vojakov, ktorých budeme cvičiť v rôznych oblastiach, podľa potreby ukrajinských ozbrojených síl. Vyškolili sme už 400 ukrajinských vojakov, najmä v používaní vybavenia, ktoré dodáva Francúzsko.

Ruská invázia absolútne zásadným spôsobom zasiahla do európskej bezpečnostnej architektúry. Ukázala aj to, že Ukrajina by vojnu nezvládla len s európskou podporou, potrebuje aj USA. Aké prvé poučenia pre bezpečnosť Európy vyplývajú z konfliktu z pohľadu Francúzska?

Takýto pohľad na vec, podľa ktorého je Európa bezmocná pri pomoci Ukrajine, aby sa mohla brániť, vôbec nezodpovedá realite. Je pravda, že v súvislosti s vojnou sme takpovediac vytvorili viac EÚ a viac NATO. A sme na to hrdí. V posledných mesiacoch, a najmä počas francúzskeho predsedníctva Rady EÚ, sme dosiahli veľký pokrok v posilňovaní schopnosti Európanov brániť seba a svojich spojencov. Ako som už spomenula, prijali sme strategický kompas, prvú európsku bielu knihu o bezpečnosti a vytvorili sme ambiciózny rámec pre činnosť EÚ v oblasti obrany. Zároveň sme v rekordne krátkom čase podporili niekoľko balíkov sankcií proti Moskve, ktoré majú veľký vplyv na ruské hospodárstvo. Ukrajinskému súdnemu systému pomáhame vyšetrovať zverstvá, ktoré pácha Rusko. Vidíte teda, že Európa je všetko, len nie bezmocná. Z tohto konfliktu si berieme ponaučenie, že únia a NATO sú dva základné piliere našej kolektívnej bezpečnosti, ktoré sa navzájom posilňujú, a ktoré musíme naďalej spoločne mobilizovať na podporu Ukrajiny.

Je Francúzsko spokojné s riešeniami na európskej úrovni týkajúcimi sa najmä cien energií, ale aj inflácie a ďalších finančných otázok?

Ceny energie pre domácnosti, podniky a samosprávy v našich krajinách sú príliš vysoké. Preto sme podporili všetky európske snahy o ich zníženie. Teda koordináciu plnenia našich zásobníkov plynu už v lete či stanovenie cieľov pre zníženie spotreby elektriny a plynu a vytvorenie platformy pre spoločný nákup plynu, najmä s cieľom doplniť naše zásoby na zimu 2023–24. Urobilo sa teda veľa, musíme však pokračovať. Potrebujeme účinne znížiť ceny plynu a predovšetkým prelomiť začarovaný kruh medzi cenami plynu a cenami elektriny. Táto posledná reforma má zásadný význam, preto podporujeme našich občanov, aby prešli napríklad na elektromobilitu. Okrem cien energií očakávame aj nové návrhy Európskej komisie, aby sme pokročili v zavádzaní európskych mechanizmov finančnej solidarity, s cieľom zabrániť akejkoľvek hospodárskej roztrieštenosti, ako to požadovala posledná Európska rada.

Nedávne stretnutie francúzskeho prezidenta Macrona a nemeckého kancelára Olafa Scholza podľa slov Elyzejského paláca ukázalo, že priateľstvo medzi Parížom a Berlínom zostáva živé. Skutočne však momentálne francúzsko-nemecký motor funguje alebo vidíte v tomto vzťahu aj problémy a z čoho vyplývajú? Nemecký ekonomický balíček za 200 miliárd či odmietavý postoj k stropu na ceny plynu, zdá sa, Francúzsko veľmi nepotešil.

Francúzsko-nemecké vzťahy zostávajú hnacou silou Európy a myslím si, že sme vstúpili do novej fázy so spoločnými projektmi v oblasti európskej obrany, vesmíru či priemyslu. Náš dialóg na všetkých úrovniach ešte nikdy nebol taký intenzívny. Po stretnutí prezidenta s kancelárom Scholzom 26. októbra ministerka pre Európu a zahraničné veci Catherine Colonnaová prijala svoju rezortnú kolegyňu Annalenu Baerbockovú v Paríži. Hovoril s ňou aj Macron, ktorý sa tiež zhováral s vicekancelárom Robertom Habeckom a ministrom financií Christianom Lindnerom. Sprevádzala som premiérku Élisabeth Borneovú na jej ceste do Berlína 25. novembra, kde sa stretla s kancelárom a vicekancelárom. Rozdielne názory nám nebránia v dialógu. Práve naopak, vďaka nim je náš vzťah taký silný. Napríklad v oblasti energetiky sme sa dohodli na kontúrach našej energetickej solidarity. V súčasnosti dovážame elektrinu a od októbra dodávame plyn do Nemecka. Pripravujeme sa aj na 60. výročie Elyzejskej zmluvy, bilaterálnej dohody, ktorá nastolila zmierenie medzi Francúzskom a Nemeckom po druhej svetovej vojne, ktoré oslávime 22. januára konkrétnymi iniciatívami a projektmi.

Aj vzhľadom na blížiace sa 30. výročie diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Francúzskom, v čom vidíte hlavné oblasti spolupráce a ktoré sú také, ktoré by Paríž rád prehĺbil?

Vo Francúzsku sme hrdí na skvelý vzťah priateľstva a dôvery, ktorý sme si so Slovenskom vybudovali za posledných 30 rokov. Máme spoločný názor na Európu, na budúcnosť našich demokracií, na reakciu na vojnu Ruska proti Ukrajine. Obdivujem najmä boj vašej prezidentky Zuzany Čaputovej za ochranu právneho štátu, boj proti korupcii a za ochranu novinárov. Viem, akou inšpiratívnou osobnosťou je pre mladú generáciu na Slovensku, a myslím si, že potrebujeme takéto vzory, aby sme dali nádej európskej občianskej spoločnosti. Preto som rada, že som na návšteve Bratislavy. So štátnym tajomníkom rezortu diplomacie Andrejom Stančíkom budem diskutovať o možnostiach francúzsko-slovenskej spolupráce v zásadných témach pre budúcnosť našich demokracií v európskom rámci, aby sme naplnili očakávania našich občanov.