ONLINE: Estónci nabádajú EÚ zdvojnásobiť výdavky na obranu

VIDEO: Volá Londýn! Briti takto posielajú presnú muníciu pre Ukrajinu. Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje 279. deň

6:48 Ruské rakety v noci na dnes zasiahli továreň v ukrajinskom meste Dnipro, na mieste vypukol požiar, oznámili bez bližších podrobností úrady. Výbuchy podľa médií hlásia tiež Cherson a Poltava.

„Zasiahli súkromný podnik. Výrobné zariadenie bolo zničené. Vypukol požiar,“ uviedol bez bližších podrobností šéf Dnepropetrovskej oblasti Valentyn Rezničenýko. Všetky služby v meste ale podľa neho fungujú.

Podľa ukrajinských médií boli výbuchy počuť tiež v Poltave a oslobodenom Chersone, ktorý začiatkom mesiaca vykľula ruská armáda a odvtedy ho intenzívne ostreľuje. Za posledný deň Rusi mesto a priľahlú Chersonskú oblasť ostreľovali celkovo tridsaťkrát, uviedol šéf chersonskej oblasti Jaroslav Januševyč.

6:25 Študent, ktorého prepustili z radov proruských jednotiek na Ukrajine, tvrdí, že k dispozícii mal pušku zo sovietskej éry a po prvom vyslaní na front sa musel deliť o potraviny a spací vak.

5:55 Európske štáty by kvôli invázii ruských vojsk na Ukrajinu mali zdvojnásobiť výdavky na obranu, uviedol šéf estónskej diplomacie Urmas Reinsalu, ktorý v pondelok so šiestimi ďalšími ministrami zahraničia z Pobaltia a Škandinávie navštívil Kyjev. Estónsko sa chystá zvýšiť obranné výdavky na tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP), povedal minister.

„Radi by sme videli, ako európske krajiny zdvojnásobia svoje obranné výdavky počas vojny na Ukrajine a po vojne. Chystáme sa vynakladať na obranu tri percentá HDP,“ povedal Reinsalu agentúre Reuters.

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg minulý týždeň uviedol, že členské štáty NATO, medzi ktoré patrí aj Estónsko, sa môžu rozhodnúť vynakladať na obranu viac ako dve percentá HDP, čo je súčasný cieľ aliancie.

Mnoho spojencov už zvýšilo vojenské výdavky od 24. februára, keď ruské vojská vpadli na Ukrajinu. Táto krajina, ktorá sa usiluje o pripojenie k NATO, volá po väčšej podpore od západných partnerov, pretože Rusko podniká stále rozsiahlejšie vzdušné útoky proti jej energetickej infraštruktúre.

Reinsalu podľa Reuters tiež uviedol, že aj 27 štátov Európskej únie by malo zvýšiť podporu Ukrajine. „Európska únia dohromady vynaložila asi 0,2 percenta svojho HDP na vojenskú pomoc Ukrajine. Sľúbil som, že keby sme dokázali dosiahnuť jeden percento, urobilo by to veľký rozdiel na bojisku a zmenilo by to postup vojny,“ povedal.

Estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu predtým v rozhovore pre Reuters uviedol, že západné krajiny potrebujú posilniť svoju podporu pre Kyjev. „Najsilnejším odkazom z tejto návštevy je: Ukrajina potrebuje vyhrať túto vojnu, a preto by mala byť podpora Západu silnejšia; viac ťažkých zbraní bez akýchkoľvek politických výhrad, vrátane rakiet s dlhým doletom,“ povedal Reinsalu.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal napísal na twitteri, že so siedmimi ministrami zahraničia rokoval aj o sprísnení únijných sankcií proti Rusku, obnove ukrajinskej energetickej infraštruktúry, finančnej pomoci a o snahe Ukrajiny zapojiť sa do euroatlantických štruktúr.

„Potrebujeme teraz dve veci: jednak transformátory, čo je najväčší prvok energetickej infraštruktúry, ktorú musíme obnoviť. A potom potrebujeme protivzdušnú obranu, ktorá nám umožní zostreliť ruské rakety mieriace na našu infraštruktúru,“ vyhlásil na spoločnej tlačovej konferencii ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba.

Pobaltské štáty a Škandinávia sa na schôdzke členov NATO v Bukurešti budú zasadzovať za zvýšenie dodávok zbraní Ukrajine, predovšetkým tankov, protileteckých zbraní a ďalekonosných diel, vyhlásil podľa agentúry Ukrinform šéf estónskej diplomacie. Ministri podľa agentúry Interfax-Ukrajina tiež vyzvali na obnovu Ukrajiny aj s využitím zhabaného ruského majetku.

Návšteva siedmich ministrov zahraničia z Pobaltia a Škandinávie v Kyjeve mala ukázať pokračujúcu podporu Ukrajine, ktorá sa teraz stretáva s výpadkami elektriny po ruských vzdušných útokoch. Podľa agentúry AP išlo o návštevu najväčšej delegácie v Kyjeve od začatia vojny. Ministri sľúbili elektrické generátory, teplé oblečenie a jedlo, aby pomohli Ukrajincom prekonať najchladnejšie mesiace roka.

Estónsky minister zahraničia tiež počas návštevy Kyjeva uviedol, že Európa by mala k ruským žoldnierom z takzvanej Wagnerovej skupiny pristupovať rovnako ako k teroristom z organizácie Islamský štát (IS). Reinsalu to povedal ukrajinskej televízii. Server RBK-Ukrajina pripomenul, že práve Reinsalu odovzdal do Haagu putá pre zakladateľov Wagnerovej skupiny, ruského oligarchu Jevgenija Prigožina ako odpoveď na zakrvavené kladivo z údajnej popravy ruského dezertéra, ktoré Prigožinov právnik poslal Európskemu parlamentu.

Estónsko tiež zmrazilo ruský majetok za desiatky miliónov eur.