Putin chlácholil matky: Je lepšie, keď syn padne na vojne, ako keď sa upije. Mnohé nepresvedčil

VIDEO: Vladimir Putin hovorí s Marijou Kostjukovou, ktorej syn – dôstojník padol na Ukrajine. Ukážka zo stretnutia s vybranými matkami, ktoré majú deti vo vojne. Kremeľ zverejnil viac ako dvojhodinový záznam z besedy.

Kremeľ sa k internetovej petícii odmietol vyjadriť. „Žiaľ petíciu som nevidel, a preto ju nemôžem komentovať,“ citovala Dmitrija Peskova, hovorcu prezidenta Vladimira Putina agentúra Interfax. „Nemôžem to hodnotiť, pretože nerozumiem, o čo ide, čo to znamená,“ dodal.

Protivojnová petícia je odpoveďou nespokojných ruských matiek na pokusy učičíkať ich sladkými rečami. Putin sa v piatok stretol so skupinou 17 vybraných žien, ktoré podľa prokremeľských médií reprezentovali matky vojakov.

Kritici však hovoria o dôkladne zinscenovanej besede, ktorej záznam vysielala celoštátna televízia. Jednu z účastníčok portál Meduza identifikoval ako poslankyňu moskovskej mestskej častí a členku vládnucej strany Jednotné Rusko, ďalšiu ako šéfku výkonného výboru Putinovho provládneho zoskupenia Všeruský ľudový front a po ľavici šéfa Kremľa sedela režisérka filmov ultrakonzerva­tívneho nacionalistického zamerania. „Či synovia alebo iní príbuzní týchto žien skutočne bojujú na Ukrajine, známe nie je,“ napísal portál Meduza.

Na stretnutí si Putin zvolil čudesný spôsob, ako presvedčiť matky a manželky padlých vojakov o zmysluplnosti smrti ich blízkych. Utešoval ich argumentom, že je to lepšie, ako by mali zahynúť pri cestnej havárii, alebo keby sa upili k smrti.

„Pri dopravných nehodách v našej krajine zomiera asi 30-tisíc ľudí. Približne rovnaký počet v dôsledku alkoholu," citoval šéfa Kremľa denník Kommersant.

„Všetci sme smrteľní. A jedného dňa všetci opustíme tento svet. Nedá sa tomu vyhnúť. Otázka je, ako sme žili. U niektorých ani nie je jasné, či žijú alebo nežijú. A ako odchádzajú – od vodky alebo niečoho iného. A potom odídu – a žili alebo nežili?“ zafilozofoval si po slovách matky, ktorá vraj prišla na vojne o syna. „Ale váš syn žil. A jeho cieľ sa naplnil. To znamená, že neodišiel nadarmo zo života,“ dodal Putin.

Petíciu spustili v nedeľu, na kedy pripadá v Rusku Deň matiek, skupiny matiek mobilizovaných vojakov a hnutie Feministický protivojnový odpor.

Autorky v petícii píšu, že od ruského vpádu na Ukrajinu sa situácia ruských rodín len zhoršuje. Západné sankcie vyvolané vojenskou operáciou na Ukrajine vedú k zvýšeniu inflácie, a tá znehodnocuje všetky dávky štátu pre matky a deti, ktoré ani pred vojnou neboli dostatočné. Pripomenuli, že podľa oficiálnych štatistík takmer každé piate dieťa v Rusku žije v chudobe.

„Štát nás povzbudzuje, aby sme viac rodili, a potom nás uvrhne do chudoby, alebo obetuje naše deti svojim ambíciám,“ sťažujú sa ženy v petícii. Namiesto prázdneho titulu „matka-hrdinka“, ktorý prezident Putin tento mesiac obnovil, požadujú skutočné opatrenia, ktoré rodinám zaistia slušný život. „Obrovské peniaze utratené každý deň na vojenské akcie by mohli byť investované do nášho blahobytu. Ale namiesto nových škôlok, pôrodníc, škôl a nemocníc dostávame v televízii len nekonečné prázdne reči o našom ‚úspechu‘ a ‚veľkosti‘,“ píše sa v petícii.