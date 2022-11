Záhadná smrť Lukašenkovho ministra. Pomohli mu na druhý svet?

Bol najznámejšou tvárou režimu Alexandra Lukašenka, hneď po diktátorovi. Bieloruský vládca sa do nej v utorok naposledy zahľadel, keď sklonil hlavu nad katafalkom s otvorenou truhlou svojho dlhoročného pobočníka a šéfa diplomacie. Nečakané úmrtie Vladimira Makeja, ktorý hlásal, že Bielorusko by malo byť Švajčiarskom východnej Európy, neutrálnou krajinou udržiavajúcou si odstup od Západu i Moskvy, vyvolalo mnohé dohady.

„Počas desiatich rokov vo funkcii ministra zahraničných vecí si vybudoval povesť hlavného prozápadného hlasu v bieloruskej vláde,“ napísal Arťom Šrajbman z projektu Carnagie Politika, ktorého analýzu zverejnil portál Meduza. „Neprekvapuje preto, že jeho náhla smrť vo veku 64 rokov dala podnet na vznik mnohých konšpiračných teórií. Navyše v posledný deň života vyzeral absolútne zdravo a aktívne – nedávno sa vrátil zo summitu Organizácia Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti a v najbližších dňoch sa chystal do Poľska na schôdzku ministrov zahraničných vecí OBSE,“ dodal.

Makej, niekdajší plukovník sovietskej vojenskej rozviedky, sa vyše dvoch desaťročí držal na vrchných poschodiach moci. Od roku 2000 pracoval ako Lukašenkov asistent, od roku 2008 bol vedúcim jeho administratívy a od roku 2012 až doteraz viedol ministerstvo zahraničných vecí.

Do okruhu tých, ktorí by teoreticky mohli profitovať zo smrti kľúčového Lukašenkovho človeka, zaradil Šrajbman bieloruské bezpečnostné zložky a ich ruských kolegov.

Kým šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov vysoko ocenil zásluhy zosnulého kolegu, ktorého sa tento týždeň chystal v Minsku navštíviť, viacerí moskovskí propagandisti sa rozhodne neriadili zásadou, že o mŕtvych len v dobrom.

Spojka so Západom

Prokremeľský politológ Sergej Markov tvrdí, že Makej bol hlavným favoritom Západu na post bieloruskej hlavy štátu, ktorý by mohol Lukašenka nahradiť. „Jeho odchod je symbolickým potvrdením nemožnosti zmeny kurzu Bieloruska smerom k roztržke s Ruskom a spojenectvu so Západom, čo Makej navrhoval a na čom pracoval. Práve on by na tom najviac profitoval, pretože by sa stal prezidentom Bieloruska,“ špekuluje Markov, podľa ktorého si Lukašenko Makeja ponechal na ministerskom poste, lebo dúfal, že sa mu zíde ako komunikačný kanál so Západom. „A teraz sa ten kanál stratil,“ dodal politológ na komunikačnej platforme Telegram.

Bieloruský opozičný líder, bývalý diplomat a exminister kultúry Pavel Latuško pripúšťa, že Makejova smrť môže byť „varovaním“ pre Lukašenka. V rozhovore pre portál Nexta naznačil, že za ňou môže stáť ruská tajná služba, pričom odstránenie šéfa bieloruskej diplomacie by mohlo súvisieť s jeho plánovanou cestou na schôdzku OBSE, kde poľskí hostitelia odopreli účasť ruskému ministrovi, keďže Lavrov na rozdiel od Makaja figuruje na sankčnom zozname EÚ i USA. "Makej mohol na summit priniesť niečo dôležité,“ naznačil Latuško.

Makej bol motorom zbližovania Minska so Západom od ruskej anexie Krymu a vypuknutia bojov na Donbase v roku 2014. Pravda, po tom, čo zostal Lukašenkovi verný aj po sfalšovaní výsledkov volieb v roku 2020 a tvrdom potlačení masových protestov, politická váha šéfa bieloruskej diplomacie v zahraničí klesla. V posledných mesiacoch sa však Makej podľa Šrajbmana snažil svojim západným partnerom sprostredkovať isté signály. Na jar napísal list niekoľkým európskym ministrom a požiadal o zrušenie sankcií, pričom sľúbil, že bieloruská armáda do ruskej vojny proti Ukrajine nevstúpi. V septembri na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku sa v zákulisí stretol s predstaviteľmi viacerých európskych ministerstiev zahraničných vecí.

Udržiavanie korektných vzťahov so Západom a odstupu od Ruska neboli podľa Šrajbmana pre Makeja samoúčelné. „Bol to len spôsob, ako zvýšiť stabilitu systému. Multivektorová orientácia a balansovanie dali bieloruskému režimu viac šancí na prežitie aj napriek rastúcemu apetítu Kremľa v postsovietskom priestore,“ vysvetlil politológ.

Jed a potom infarkt?

Úvahy o násilnom odstránení ministra neutíchli ani potom, čo nezávislý bieloruský portál Naša Niva, ktorý zjavne nemá dôvod kryť možných organizátorov vraždy, ako prvý s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že Makej zomrel na infarkt.

Leonid Nevzlin, ruský podnikateľ a kritik Kremľa s odvolaním sa na vlastné zdroje tvrdí, že Makeja otrávili jedom, ktoré vyvinula ruská tajná služba v špeciálnom laboratóriu. „Klinický obraz v takýchto prípadoch zodpovedá úmrtiu na infarkt, mŕtvicu alebo zlyhanie srdca,“ napísal na Twitteri.

Po Makejovej smrti Lukašenko podľa Nevzlina nariadil vymeniť personál v prezidentskej kuchyni, obsluhe i ochranke. "Nikomu neverí. Nie bezdôvodne sa obáva, že po Makejovi budú môcť vystrojiť veľkolepý pohreb jemu. Moskva nie je spokojná s oneskorením vstupu bieloruskej armády do vojny proti Ukrajine, Kremeľ je pripravený použiť všetky páky na vyvinutie tlaku na bieloruský režim,“ upozorňuje podnikateľ žijúci v izraelskom exile.