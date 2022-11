Iránci by chceli nežnú revolúciu. Stoja proti brutálnemu režimu

Izrael a USA spustili cvičenie, počas ktorého si vyskúšajú útoky proti iránskym jadrovým cieľom. Podľa denníka Jerusalem Post je to jedna z najväčších vojenských akcií za posledné roky, ktoré spolu tieto dva štáty usporiadali.

Cvičenie sa začalo včera. Práve v deň, keď nemalá časť sveta sledovala na futbalovom šampionáte v Katare zápas Iránu proti Spojeným štátom. Stretnutie sa skončilo výhrou USA 1:0. Amerika teda postúpila do osemfinále majstrovstiev.

Tento fakt ešte podčiarkol geopolitický rozmer súboja na zelenom trávniku. Pre režim v Teheráne je Amerika Veľkým Satanom a USA Irán pokladajú za hlavného rivala na Blízkom východe, ktorý sa zapája aj do globálnych záležitostí. Príkladom je to, ako dodáva drony Rusku, ktoré ich používa proti Ukrajine.

Protesty a futbal

Na Irán sa však nesústreďuje pozornosť sveta len pre futbal a zahraničnú politiku. Krajina sa už niekoľko týždňov zmieta v protestoch, ktoré sa začali po smrti Mahsy Amíníovej 16. septembra. Iránka kurdského pôvodu, ktorá mala len 22 rokov, zomrela po zásahu mravnostnej polície, pretože nemala správne zakryté vlasy šatkou či hidžábom, čo režim v prípade žien povinne vyžaduje.

Protesty sa preniesli aj do Kataru, ktorý patrí medzi dôležitých partnerov Iránu, ktorého futbalisti pred prvým zápasom nespievali hymnu a kapitán mužstva Ehsán Hajsáfí demonštrácie podporil.

"Iránske národné mužstvo prišlo o časť dôvery, ktorú má medzi ľuďmi. Predtým, ako odcestovalo na majstrovstvá sveta, sa fotilo s prezidentom Ebráhímom Raísím. A niektorí hráči sú verejnými podporovateľmi najvyššieho vodcu ajatolláha Chameneího. Napríklad Mahdí Taremí, ktorý dal v zápase s Anglickom dva góly,“ povedal pre Pravdu Araš Azízi z Newyorskej univerzity, ktorý pochádza z Iránu a venuje sa histórii socialistického a islamistického hnutia v iránskom a arabskom svete.

Autor knihy Tieňový veliteľ: Sulejmaní, USA a globálne ambície Iránu tvrdí, že kapitán tímu Hajsáfí sa odhodlal na krásne gesto a podobne aj celé mužstvo, keď nespievalo hymnu režimu. "Celý život podporujem iránsky futbal. Som veľmi šťastný, keď si na tvár môžem namaľovať vlajku. Ale myslím si, že v súčasnej situácii budem hovoriť za mnohých, keď poviem, že som asi nebol veľmi smutný, keď iránske mužstvo prehralo prvý zápas 6:2. Je to preto, že krajina teraz žije dôležitejšími problémami, ako je futbal, a aj preto, že veľa ľudí si myslí, že hráči by sa mali pokúsiť urobiť ešte viac pre podporu revolučného hnutia,“ vysvetlil Azízi.

Za protestujúcimi však stoja dvaja najslávnejší futbalisti iránskej histórie. Alí Karímí, ktorému hovorili Ázijský Maradona, a Alí Dájí, ktorý dal za reprezentačný tím 109 gólov. Na národnej úrovni je v tejto štatistike lepší len Portugalčan Cristiano Ronaldo.

Demonštrácie sa iránsky režim usiluje tvrdo potlačiť. Podľa odhadov už zahynulo minimálne 510 ľudí a niekoľkých zatknutých protestujúcich odsúdili na trest smrti. Hrozí niečo iránskym futbalistom za ich gestá?

"Brutalita režimu nemá hranice. Ale fakt, že sa pridal celý tím, sťažuje úradom nejakú odvetu. Po prehre s Anglickom však viaceré provládne médiá v Iráne začali na futbalistov útočiť a tvrdiť, že za porážku vraj môžu Izrael či Saudská Arábia. Ako som povedal, nemyslím si, že tím je v ohrození, ale iránsky režim je skutočne schopný rôznych šialených vecí,“ reagoval Azízi.

Podľa neho vláda už pritlačila na bývalých hráčov. "Alí Dájí a Alí Karímí sú hrdinami pre Iráncov mojej generácie, ale aj pre starších a mladších ľudí v krajine. Obaja jednoznačne podporili revolúciu. Alí Dají má zákaz opustiť krajinu. A on sám nechce odísť, hoci do Kataru dostal pozvanie. Alí Karími sa dokonca dá označiť takmer za lídra demonštrácií. Je to dôkaz, že revolúcia má širokú podporu,“ vyhlásil Azízi.

V prvom zápase Iránu na majstrovstvách sveta v 88. minúte začali viacerí fanúšikovia skandovať meno Alího Karímiho. Bolo to pripomenutie, že na drese nosil osmičku a zároveň to bolo uznanie jeho úlohy týkajúcej sa protestov. Televízia BBC s týmito fanúšikmi hovorila. Povedali jej, že sa v Katare necítia bezpečne pre spomenuté dobré vzťahy krajiny s Iránom.

Príklad z Československa?

Čo bude s protestmi ďalej? Azízi tvrdí, že okrem brutality režimu čelia demonštranti dvom problémom. "Prvý spočíva v tom, že v istom momente budú potrebovať lídrov a organizačnú štruktúru, aby mohli ľuďom predstaviť nejakú dôveryhodnú alternatívu voči vláde. A s tým súvisí druhý problém. Ak to protestujúci nedokážu, na svoju stranu nezískajú predstaviteľov bezpečnostných zložiek,“ objasnil expert.

Odborník pripomenul, že pre mnohých Iráncov sú príkladom demokratické hnutia v strednej a vo východnej Európe, najmä nežná revolúcia v roku 1989.

"Vždy sme sa na ňu dívali, ako na prípad úspešného demokratického vystúpenia proti totalitnému systému. Samozrejme, je viacero dôvodov, prečo sa revolúcia podarila. Krajiny vo vašom regióne mali demokratickú históriu a opozícia bola schopná vytvoriť fungujúce štruktúry. Iránci sa z toho môžu poučiť,“ skonštatoval Azízi.