ONLINE: Získa Ukrajina od štátov NATO Patrioty? Medvedev hrozí, že budú 'legitímnymi' cieľmi Ruska

VIDEO: Volá Londýn! Briti takto posielajú presnú muníciu pre Ukrajinu. Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje 280. deň

6:15 Podľa generálneho tajomníka NATO sa na utorkovej schôdzke ministrov zahraničných vecí NATO hovorilo aj o tom, či by malo NATO poskytnúť Ukrajine systémy protivzdušnej obrany Patriot. Napríklad nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková bola po rokovaní k takejto možnosti skeptická.

„Dokázali sme, že môžeme poraziť Rusko, dokázali sme, že môžeme vyhrať spoločne v záujme celého euroatlantického sveta,“ uviedol pri spoločnom vyjadrení pre médiá so Stoltenbergom ukrajinský minister Dmytro Kuleba. „Rýchlejšie, rýchlejšie, rýchlejšie,“ poznamenal tiež s tým, že to je presne to, čo teraz Ukrajina potrebuje, či už ide o dodávky zbraní či generátorov.

Kyjev podľa neho potrebuje hlavne systémy protileteckej a protivzdušnej obrany, ako sú Patriot, Iris-T alebo Hawk. „Keď budeme mať transformátory a generátory, budeme môcť znovu naplniť naše energetické potreby. Keď budeme mať systémy protivzdušnej obrany, budeme sa môcť chrániť pred ďalšími ruskými raketovými údermi,“ uviedol.

Ministri zahraničných vecí NATO v utorok tiež v Bukurešti podľa agentúry Reuters potvrdili závery summitu NATO z roku 2008, ktoré počítajú s tým, že sa Ukrajina časom môže stať členskou krajinou. Žiadne konkrétne kroky ale odvtedy aliancia v tomto ohľade neprijala.

Podpredseda ruskej bezpečnostnej rady, bývalý prezident a niekdajší premiér Ruska Dmitrij Medvedev v utorok Severoatlantickú alianciu varoval, aby Ukrajine žiadne systémy Patriot nedodávala. NATO pritom označil za zločinný útvar.

„Ak, ako naznačil Stoltenberg, by NATO ukrajinským fanatikom dodalo systémy Patriot spoločne s vojakmi aliancie, okamžite by sa stali legitímnym cieľom našich ozbrojených síl,“ napísal Medvedev na telegrame.

Stoltenberg už v pondelok vyjadril presvedčenie, že Rusko bude v útokoch na ukrajinskú energetickú sieť, plynovú infraštruktúru a základné služby pokračovať. Kvôli nim Ukrajine aj šesť dní po poslednej vlne týchto útokov chýba približne 30 percent elektriny, uviedol ukrajinský premiér Denys Šmyhal.

Severoatlantická aliancia bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako bude potrebné, ubezpečil v Bukurešti šéf tejto organizácie Jens Stoltenberg. Je dôležité, aby ruský prezident Vladimir Putin na Ukrajine nezvíťazil, povedal tiež po prvom dni rokovania ministrov zahraničia NATO. Bola by to podľa neho tragédia nielen pre Ukrajinu.

„Sme všetci šokovaní útokmi na ukrajinské mestá a ukrajinskú infraštruktúru. Prezident Putin sa snaží Ukrajincov pripraviť o vodu, elektrinu, kúrenie, svetlo. Používa zimu ako zbraň,“ povedal Stoltenberg. O to dôležitejšie je podľa neho Ukrajinu podporovať.

„Neustúpime,“ dodal generálny tajomník. Ak by totiž Rusko, ktoré Ukrajinu napadlo vo februári, uspelo, stal by sa celý svet podľa neho nebezpečnejším a zraniteľnejším.