100 žiadostí denne. Rusi sa Ukrajine môžu vzdať telefonicky či cez „apku“

Ukrajina má od septembra zriadenú horúcu linku pre ruských vojakov, ktorí sa chcú vzdať. Súčasťou tohto projektu s názvom "Chcem žiť" sú aj odkazové aplikácie. V stredu to uviedol webový portál britskej stanice BBC a následne denník The Guardian.

Horúca linka a odkazové aplikácie ako Telegram či WhatsApp umožňujú ruským vojakom vzdať sa ukrajinským ozbrojeným silám. Ukrajinská vláda uviedla, že takýchto ruských žiadostí majú 100 denne.

Predstavitelia v Kyjeve pre BBC uviedli, že mali už vyše 3500 žiadostí ruských vojakov a ich rodín – niektorí vojaci boli na frontovej línii, ďalší v Rusku pred vyslaním do bojov na Ukrajinu.

Výrazný nárast týchto volaní zaznamenali odvtedy, ako ruský prezident Vladimir Putin oznámil mobilizáciu státisícov ruských záložníkov, a od oslobodenia juhoukrajinského mesta Cherson.

Svitlana, čo nie je jej pravé meno, je jednou z telefonických operátorov, ktorí sa s volajúcimi rozprávajú. Vysvetlila, že najrušnejšie sú večery, keď majú vojaci viac voľného času, môžu sa vykradnúť preč a zatelefonovať.

„Najprv počujeme hlas, prevažne mužský. Neraz je sčasti zúfalý, sčasti skľúčený, pretože volajúci presne nevedia, ako horúce linky fungujú alebo či nejde o vopred nahratého, automaticky spusteného operátora. Často sú len zvedaví, lebo mnohí netelefonujú preto, aby sa vzdali, ale chcú zistiť, ako by to mali v prípade nutnosti urobiť. Zakaždým je to iné,“ vysvetlila Svitlana.

Nechcem zabíjať Ukrajincov

Nahrávky telefonátov, poskytnuté rozhlasovej a televíznej stanici BBC, obsahujú aj otázky ruských vojakov, ako sa majú správať, ak prídu ukrajinskí vojaci. „Mám padnúť na kolená, alebo urobiť niečo iné? Ako to mám spraviť, ako sa mám vzdať?“ pýtal sa jeden z nich.

Ďalší Rus povedal: „Som z Moskvy. Ešte som nedostal povolávací rozkaz na odvod, ale už boli pokusy doručiť mi ho. Viete mi nejako poradiť, čo by som mal robiť? Nechcem zabíjať Ukrajincov. Chcem si zachrániť život.“

Svitlana nemá povolené povedať novinárom, koľkým Rusom už pomohla, a ani to, ako často sa to presne stáva. Ruským vojakom však prikáže, aby jej uviedli lokalitu, a potom dostanú ďalšie pokyny.