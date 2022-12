ONLINE: Príď na Ukrajinu. Zelenskyj vyčíta Muskovi, že hovorí o tom, čo nevidí

"Ak chcete pochopiť, čo tu Rusko urobilo, príďte na Ukrajinu a uvidíte to na vlastné oči," odkázal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj americkému podnikateľovi Elonovi Muskovi. Opäť kritizoval Muskov mierový plán z októbra, v ktorom navrhol, aby sa Ukrajina stala neutrálnou a Krym nechala Rusku.

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu pozval amerického podnikateľa a nového majiteľa Twitteru Elona Muska na Ukrajinu, aby videl škody spôsobené ruskými inváznymi vojskami, informuje americký denník The New York Times (NYT). Podľa Zelenského by návšteva Ukrajiny Muskovi mohla pomôcť porozumieť situácii na mieste, keď sa k nej vyjadruje. Ukrajinský prezident tiež uviedol, že si nemyslí, že sa ruský prezident Vladimir Putin chystá použiť jadrové zbrane.

Zelenskyj prehovoril prostredníctvom videoprenosu na konferencii DealBook organizovanej NYT. Vo svojej reči opäť vytkol Muskovi jeho októbrový návrh „mierového plánu“ pre Ukrajinu. Musk v pláne navrhol, aby Ukrajina získala neutrálny status a zriekla sa Ruskom anektovaného polostrova Krym. Pod dohľadom OSN by sa podľa Muskovho návrhu malo na anektovaných územiach uskutočniť nové hlasovanie, ktoré by odrážalo „vôľu ľudu“.

„Ak chcete pochopiť, čo tu Rusko urobilo, príďte na Ukrajinu a uvidíte to na vlastné oči,“ odkázal Zelenskyj Muskovi. „Potom nám poviete, ako túto vojnu ukončiť, kto ju začal, a kedy ju môžeme ukončiť,“ dodal.

Muskova spoločnosť SpaceX financuje prevádzku satelitnej internetovej služby Starlink na Ukrajine, kde sa stala digitálnou záchranou pre vojakov a civilistov čeliacich ruským útokom na energetickú infraštruktúru.

V polovici októbra Musk ustúpil od tvrdenia, že nebude môcť projekt ďalej financovať. „K čertu s tým (…) aj keď Starlink stále prerába, a ostatné spoločnosti dostávajú miliardy dolárov od daňových poplatníkov, budeme jednoducho ďalej financovať ukrajinskú vládu zadarmo,“ napísal vtedy Musk.

Musk má vďaka svojmu bohatstvu prominentný hlas v geopolitike a Kremeľ jeho „mierový“ plán privítal. Na Ukrajine naopak vyvolal pobúrenie. Zelenskyj vtedy na twitteri zverejnil vlastnú anketu, v ktorej ľudia mohli odpovedať na otázku: "Ktorého Elona Muska máte radšej? Priaznivca Ukrajiny, alebo Ruska?

Videoprenos sa pri rozhovore Zelenského s novinárom NYT na chvíľu prerušil. Keď bolo spojenie obnovené, novinár zažartoval, že spojenie prerušil Musk. „Počujem vás,“ uviedol Zelenskyj. „Najdôležitejšie je, že nás počuje pán Musk,“ dodal.

Ukrajinský prezident tiež vyhlásil, že jeho najväčšou obavou nie je, že Putin použije jadrové zbrane a že by to nemalo byť obavou Západu. „Nemyslím si, že použije jadrové zbrane,“ uviedol s tým, že Putin závisí od ruského ľudu a chce zostať nažive. „To je môj názor,“ dodal.

Západná demokracia by sa podľa ukrajinského prezidenta mala skôr obávať Putinových expanzívnych vojenských ambícií. Ak sa Rusku podarí dobyť časti Ukrajiny, susedné demokracie by podľa Zelenského mohli byť ďalšie na rade.