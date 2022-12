USA predstavia nový neviditeľný bombardér. Nasadia ho proti Číne?

„Výrobcom najnovšieho amerického neviditeľného bombardéra B-21 Raider je spoločnosť Northrop Grumman. Firma získala tento kontrakt v roku 2015, aby vyprodukovala 80 až 100 strojov. Odvtedy sme však o lietadle počuli len veľmi málo. Takže to, že konečne uvidíme, ako stroj naozaj vyzerá, je vzrušujúca správa,“ povedal pre Pravdu Aaron Mehta, šéf digitálneho magazínu Breaking Defense, ktorý sa zaoberá obranou a bezpečnosťou.

Americký neviditeľný bombardér B-2 Spirit (Duch) na videu US Air Force. Už dnes predstavi spoločnost Northrop Grumman nový stroj tohto typu B-21 Raider.

Dobrý obchod

Technológia neviditeľnosti či stealth je založená na tom, že dizajn a ďalšie prvky sťažujú odhalenie a pozorovanie stroja. Z toho, čo sa vie, lietadlo B-21 sa bude podobať na bombardér B-2 Spirit, ktorý tiež vyrába firma Northrop Grumman.

"Dizajn Raidera bude založený na samokrídle, ako v prípade Spiritu,“ reagoval Mehta. Podoba samokrídla dáva neviditeľnému bombardéru futuristický imidž, ktorý je výrazne odlišný od toho, ako vyzerajú civilné a bežné vojenské stroje. Zaujímavé však je, že dizajn samokrídla nie je vhodný pre nadzvukové lietadlá.

B-21 by podľa dostupných informácií mal byť asi o tretinu menší ako B-2. „Znamená to však, že nosnosť lietadla bude menšia. Po tom, čo stroj predstavia na verejnosti, predpokladá sa, že na budúci rok by mohol absolvovať prvý let,“ pripomenul Mehta.

Spoločnosť Northrop Grumman tvrdí, že B-21 je najpokročilejšie vojenské lietadlo histórie. Je to bojový stroj šiestej generácie. Firma predstaví bombardér v Kalifornii.

"Stroj má v rámci amerických leteckých síl podporovateľov, ktorí by boli radi, keby sa do služby dostalo viac lietadiel B-21, nielen 80 až 100. Chceli by ich pravdepodobne až 200. Momentálne jeden stroj stojí okolo 630 miliónov dolárov. Keby ich ozbrojené sily kúpili viac, cena by sa znížila. Ale nevieme, či sa to stane,“ uviedol Mehta.

Je však možné, že Northrop Grumman urobí dobrý obchod. Experti uznávajú, že spoločnosti sa v prípade projektu bombardéra B-21 podarilo niečo, čo firmy z obranného priemyslu nie vždy dokážu. Northrop Grumman dodržiava termíny a neprekračuje určený rozpočet.

"Je to pozoruhodná skutočnosť,“ napísal pre portál RealClearDefense vojenský analytik Dan Gouré. "Historické skúsenosti ukazujú, že v prípade hlavných obranných programov sme často svedkami časových sklzov a toho, že do ich musí ísť v porovnaní s pôvodným zámerom viac peňazí. Program sa začal v roku 2015 a o sedem rokov neskôr už spoločnosť Northrop Grumman predstaví prvé lietadlo. Je to najúspešnejší projekt rýchlej akvizície ministerstva obrany,“ tvrdí Gouré.

Video US Air Force.

Hoci B-21 ešte nelieta, vo výzbroji amerických ozbrojených síl bude možno už v roku 2025. Do výroby sa dostane v čase rastúceho geopolitického napätia.

Čo na to Čína a Rusko?

"Stúpenci projektu argumentujú aj modernou hrozbou zo strany Číny. Je to nový prvok na scéne. Keď sa pred rokom 2010 začalo hovoriť o takomto bombardéri, tento problém sa nevnímal tým istým spôsobom ako dnes. Teraz to vyzerá tak, že USA potrebujú viac lietadiel s technológiou stealth, ktoré dokážu doletieť ďalej. To by mal B-21 spĺňať,“ skonštatoval Mehta, aj keď ešte nie je oficiálne známy dolet bombardéra. "Čo sa týka Ruska, tu asi B-21 nebude hrať veľkú úlohu. Američania majú základne v Európe, odkiaľ môžu lietať. Bombardér s dlhým doletom je oveľa najdôležitejší v prípade Číny vzhľadom na veľkosť tichomorskej oblasti,“ ozrejmil expert.

"B-21 Raider bude súčasťou väčšej skupiny systémov pre konvenčný útok na veľké vzdialenosti vrátane zbierania spravodajských informácií, sledovania a prieskumu, elektronického útoku, komunikácie a ďalších spôsobilostí. Dokáže niesť jadrové zbrane a bude navrhnutý tak, aby sa dal nasadiť do operácií s posádkou alebo bez posádky,“ uviedli americké vzdušné sily.

