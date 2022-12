V Rusku silnie hon na agentov

Ruský opozičný politik Iľja Jašin prešiel cestu ako viacerí kritici Kremľa - od zápisu na zoznam zahraničných agentov až do cely. Za šírenie informácií o vraždení ukrajinských civilistov ruskými vojakmi ho postavili pred súd. Hrozí mu až desaťročné väzenie.

Ruské úrady môžu začať masívne zaraďovať občanov do registra zahraničných agentov. Pripísať ich na čiernu listinu, kde bolo doteraz 348 osôb a organizácií, umožňuje zákon s názvom O kontrole činnosti osôb pod cudzím vplyvom, ktorý začal platiť od štvrtka.

Agenti po novom nesmú byť prijímaní do štátnej služby, vyučovať na školách, narukovať do armády či polície ako profesionálni príslušníci. Naďalej však podliehajú mobilizácii a bude možné ich poslať do vojny na Ukrajinu, informuje portál Meduza.

Parlament schválil nový zákon už začiatkom leta, odvtedy k nemu a päťdesiatke ďalších právnych noriem vrátane trestného zákonníka poprijímal sprísňujúce novely, pričom vláda ich doplnila o tvrdé vykonávacie predpisy.

Register aj pre spriaznených

Všetci, ktorí už boli uznaní za zahraničných agentov, sú od 1. decembra zaradení do nového jednotného registra. Do neho budú pribúdať aj „nováčikovia“, ktorých rezort spravodlivosti doteraz pridával spravidla v posledný deň pracovného týždňa. Ministerstvo zároveň zverejní nielen meno, ale aj osobné údaje takýchto ľudí – vrátane dátumu narodenia, identifikačných čísel daňového poplatníka i poistenca sociálnej poisťovne.

Okrem toho vznikne aj nový register osôb spriaznených so zahraničnými agentmi. Tam sa ocitnú súčasní i bývalí zamestnanci neziskoviek či médií, ktoré úrady označili za zahraničných agentov.

Register bude spravovať novovytvorený odbor ministerstva spravodlivosti „na ochranu národných záujmov pred vonkajšími vplyvmi“, ktorého vedúceho osobne schvaľuje šéf Kremľa.

Na zaradenie do registra bolo doposiaľ potrebné nájsť u potenciálneho „zahraničného agenta“ dôkazy o tom, že je financovaný z cudziny. Odteraz aj ten, ktorý sa teší iba nemateriálnej podpore zo zahraničia alebo sa jednoducho dostal pod cudzí vplyv, bude môcť byť uznaný za agenta. Chápe sa to veľmi široko. Za vplyv sa má považovať akýkoľvek dosah, či už prostredníctvom „nátlaku, presviedčania alebo iným spôsobom“.

Hlavnou novinkou je práve táto širšia definícia zahraničného agenta. "Je taká široká, že zákonodarca pre istotu určil zoznam osôb, ktoré nemožno uznať za zahraničného agenta,“ poznamenal pre BBC mediálny právnik Sergej Markov.

V zozname nedotknuteľných sú štátne orgány a osoby s nimi spojené. Úradom to umožní vyhnúť sa nepríjemným otázkam, prečo niektoré médiá, napríklad televízny kanál RT či agentúra TASS, nie sú zaradené medzi zahraničných agentov, hoci oficiálne prijímajú financie z cudziny. Rovnako nebude možné uznať za agentov registrované politické strany a náboženské združenia.

So značkou 18+

Sprísnené pravidlá zavádzajú nové obmedzenia pre zahraničných agentov. Nebudú môcť byť členmi volebných komisií, pôsobiť v poradných či odborných orgánoch vytvorených štátnymi alebo komunálnymi úradmi, vykonávať protikorupčné expertízy, uchádzať sa o verejné zákazky a zvolávať verejné podujatia. Nebudú mať ani nárok na štátnu finančnú podporu. Týkať sa to môže aj materského príspevku, pomoci chudobným a mnohodetným rodinám či zdravotne postihnutým, upozorňuje portál Meduza.

Okrem zákazu výkonu učiteľskej profesie a ostatných spomínaných povolaní registrovaní agenti nemajú ani povolené rozširovať akékoľvek informácie pre neplnoletých. Na všetkých publikovaných obsahoch, či už na knihách, cédečkách alebo v príspevkoch na internete, budú – popri už aj doteraz povinnej informácii, že ide o produkt zahraničného agenta – musieť uvádzať aj značku 18+, podobne ako je to v prípade pornografie.

Za porušenie týchto nariadení hrozia prísne pokuty i zákaz činnosti. Obvinenie z niekoľkých prípadov zatajenia statusu zahraničného agenta už vlani poslúžilo súdu ako zámienka na rozpustenie renomovanej ľudskoprávnej organizácie Memorial.

Nová právna norma sa podľa nezávislých právnikov radikálne líši od prvého ruského zákona o zahraničných agentoch z roku 2012. "Vtedy bolo cieľom stigmatizovať, teraz už ide o zničenie občianskej spoločnosti či hoci len aktívnych a neľahostajných ľudí,“ povedal pre BBC právnik Grigorij Vajpan.