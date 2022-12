ONLINE: Kyjevu hrozí, že bude až do jari bez tepla. Kličko odporúča na zimu odísť

Ak by vypadla voda a teplo na dlhší čas, v Kyjeve by museli vypnúť teplárenskú sústavu. V bytoch by bol mráz ako vonku, varoval starosta mesta Vitalij Kličko. Odporúča, aby Kyjevčania zvážili dočasné presťahovanie mimo mesta.

6:40 Od začiatku ruskej ofenzívy bolo zabitých od 10 000 do 13 000 ukrajinských vojakov. Pre stanicu Channel 24 to vo štvrtok povedal poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak, ktorý sa odvolával na údaje generálneho štábu ukrajinskej armády. TASR správu prevzala z agentúry AFP. Podoľak dodal, že prezident Volodomyr Zelenskyj zverejní oficiálne údaje o padlých vojakoch „keď príde ten správny okamih“.

V júni, keď sa ruské sily zameriavali na úplné ovládnutie východoukrajinskej Luhanskej oblasti, Zelenskyj uviedol, že Ukrajina prichádza o „60 až 100 vojakov denne“ ktorí sú zabití v bojových akciách a okolo 500 vojakov utrpí denne v bojoch zranenia.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu v septembri povedal, že za v tom čase sedem mesiacov trvajúcej vojny bolo usmrtených 5937 ruských vojakov. AFP konštatuje, že Moskva i Kyjev zrejme zámerne udávajú nižší počet svojich strát, aby sa vyhli zníženiu morálky svojich jednotiek.

Šéf Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley v novembri uviedol, že na Ukrajine bolo zabitých alebo zranených vyše 100.000 prísluš­níkov ruských síl. Poznamenal tiež, že Kyjev pravdepodobne eviduje podobný počet obetí. Tieto údaje však nebolo možné nezávisle potvrdiť.

5:55 Obyvatelia Kyjeva by mohli zostať bez dodávok tepla až do jari, ak najbližšie ruské útoky na dlhší čas vyradia z prevádzky teplárenskú sústavu v ukrajinskom hlavnom meste. Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok uviedol kyjevský starosta Vitalij Kličko. Apeloval tiež na ľudí, aby sa pre prípad výpadkov zásobili.

Kličko uviedol, že ak by pri teplote mínus päť stupňov Celzia nebolo 12 až 14 hodín teplo ani voda, musela by sa vypustiť voda zo systémov vykurovania domácností, aby sa zabránilo trvalým škodám na potrubí.

„Tento systém by sme mohli obnoviť až na jar a bol by to veľký problém,“ uviedol bývalý boxerský šampión v prejave na bezpečnostnom fóre v Kyjeve, kde sa teraz teploty pohybujú okolo mínus štyroch stupňov Celzia. „Teplota v bytoch by sa nemusela príliš líšiť od vonkajšej teploty,“ upozornil s tým, že ľudia by si mali vytvoriť zásoby teplého oblečenia, vody a trvanlivých potravín.

Kyjevské úrady doteraz zriadili 430 miest, kam sa môžu prísť obyvatelia zohriať a dobiť si telefón, sám Kličko však priznal, že je to pre mesto s 3,5 milióna obyvateľmi nedostatočné. „Nepomohlo by ani 500, dokonca aj 5000 by bolo príliš málo,“ uviedol. Ľudia by podľa neho mali zvážiť dočasné presťahovanie k priateľom alebo príbuzným mimo Kyjeva.

Moskva, ktorá čelí neúspechom na bojisku a stiahla sa z radu predtým obsadených území, v posledných týždňoch začala plošne vykonávať vzdušné útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ukrajina sa kvôli tomu potýka s rozsiahlymi výpadkami dodávok elektrického prúdu. Po zatiaľ poslednej vlne vzdušných útokov z minulého týždňa zostali Kyjevčania bez elektriny, vody a tepla niekoľko dní.