Zmizla pred 40 rokmi, doteraz ju nenašli. Manžela Lyn Dawsonovej však za jej vraždu odsúdili

Po štyroch desaťročiach od zmiznutia svojej manželky čaká 74-ročného Austrálčana zvyšok jeho života za mrežami. Súd mu síce nevymeral doživotný trest, ale 24 rokov väzenia, no s tým, že o podmienečné prepustenie na slobodu môže požiadať až po 18 rokoch. Túto možnosť by mohol využiť až 92-ročný. V prípade tohto zdravotne ochabnutého muža je však takmer vylúčené, že sa takého veku dožije.

Kriminálna kauza Chrisa Dawsona sa stala v Austrálii jednou najsledovanejších na súdoch. Spája sa so zmiznutím jeho ženy. Lynette Dawsonová bola nezvestná od januára 1982, jej manžel to oznámil polícii až o šesť týždňov neskôr. Bol podozrivý, ale vyviazol bez trestu.

Vyšetrovatelia dospeli k presvedčeniu, že nemajú proti nemu vierohodné dôkazy. Dawson tvrdil, že jeho Lynette ušla z domu po ich hádkach a pridala sa k sekte. Toto falošné tvrdenie obstálo napriek tomu, že viacero faktov naznačovalo, že jej údajný útek od rodiny nedával logiku.

Chris a Lynette sa spoznali v roku 1965, keď mali obaja 16 rokov. Rozprávkovo krásny pár sa zosobášil o päť rokov neskôr. Založili si rodinu, mali spolu dve deti. Dawson hrával do roku 1973 rugby, potom sa zamestnal ako učiteľ telocviku na strednej škole.

V roku 1981, keď mal 33 rokov, začal svoju manželku podvádzať so 16-ročnou žiačkou Joannou Curtisovou. Po niekoľkých mesiacoch ich mileneckého vzťahu Dawsonová zmizla bez stopy. Už o niekoľko dní si Dawson nasťahoval mladučkú milenku do rodinného domu. Podozrivo to zrejme nevyzeralo: veď dievčina robila popri škole opatrovateľku dvoch detí, ktoré vychovávali manželia Dawsonovci.

V roku 1983 dal Dawson formálnu bodku za manželstvom: súd rozhodol o rozvode v neprítomnosti stále nezvestnej ženy (v tom čase ešte nebola úradmi oficiálne vyhlásená za mŕtvu).

Dawson sa oženil so svojou milenkou

Ani po dlhých rokoch sa telo Dawsonovej nepodarilo nájsť. Zhruba po dvoch desaťročiach od jej zmiznutia však Dawson nemohol pokojne spávať: dvaja koroneri (koroner je v Austrálii súdny úradník zodpovedný za objasnenia úmrtí) ho v rokoch 2001 a 2003 odporúčali postaviť pred súd za vraždu.

Ani jeden z nich nepochodil, pretože prokurátori mali jednoznačný pocit, že im chýbajú dôkazy. Medzitým sa Dawson stihol oženiť so svojou milenkou. Mali spolu jedno dieťa, v roku 1993 sa však rozviedli.

Po neúspešnom pokuse v roku 2003 súdiť Dawsona sa zdalo, že mu už nikdy nič nebude hroziť. V roku 2018 sa však znovu rozvírili vody. Postaral sa o to investigatívny rozhlasový reportér Hedley Thomas.

Výsledky svojho pátrania rozdelil na 18 častí, ktoré sa stretli s vynikajúcou reakciou poslucháčov. A nielen tých, pretože v decembri 2018 získal za rozhlasový seriál s názvom Učiteľov maznáčik prestížne austrálske mediálne ocenenie (Maznáčik bola narážka na jeho mladučkú milenku pred štyrmi desaťročiami).

Piateho decembra 2018 polícia zatkla Dawsona a obvinila ho z vraždy. Príbuzní aj s pomocou jeho úspor zložili kauciu 1,5 milióna austrálskych dolárov (v prepočte približne milión eur), aby nešiel do vyšetrovacej väzby a zostal na slobode.

Nové pátranie opäť neúspešné

Kriminalisti obnovili hľadanie telesných pozostatkov Dawsonovej na jeseň 2018, čiže ešte pred vydaním zatykača. „Nové pátranie v dome zahŕňalo radarové preskúmanie pozemku, vrátane bazéna, lebo niektorí policajti sa domnievali, že jej pozostatky tam môžu byť pochované. Polícia tiež vyprázdnila septik," informovala vtedy stanica BBC.

Polícia pátrala už v roku 2000 na Dawsonovom pozemku na predmestí Sydney, ale nie úplne dôkladne. Príčinou bol nedostatok peňazí. Ani nové, týždeň trvajúce hľadanie však nič neprinieslo. Kostra sa nenašla, no policajti oznámili, že aj bez nálezu obete Dawsona obvinia, čo sa o niekoľko týždňov aj stalo.

Seriál Učiteľov maznáčik by sa dal stručne opísať ako súhrn príliš silných náznakov toho, že Dawson naozaj zavraždil svoju manželku. Reportér urobil viacero rozhovorov s príbuznými Dawsonovej a s vyšetrovateľmi, ktorí jej zmiznutie začali riešiť v roku 1982, atď. So zveličením by sa dalo povedať, že Thomas poskytol prokuratúre text obžaloby.

Teraz v decembri konečne padol rozsudok. Odsúdenie Dawsona na 24 rokov nepodmienečne sudca Ian Harrison zdôvodnil tým, že ho považuje za vraha napriek tomu, že kostru sa nepodarilo nájsť a že proti nemu neexistuje hmotný dôkaz.

Foto: Profimedia Chris Dawson Chris Dawson prichádza na súd, ktorý ho odsúdil za vraždu jeho manželky.

„Zavraždil ju so sebeckým a cynickým účelom, aby mal nespútaný vzťah s J. C.," citoval ho denník Guardian. (Pod týmito iniciálkami bola v súdnom spise uvedená Joanna Curtisová.) „Lynette Dawsonová bola bezchybná a nezaslúžila si svoj osud. Bola absolútne nič netušiaca. Manžel s ňou zaobchádzal ako s postrádateľným človekom," upozornil Harrison.

Sudca poznamenal, že nedokáže povedať, ako zomrela, ale povedal, že si je istý, že ju manžel zabil v ich dome. Jeho zločin označil za vopred premyslený a plánovaný.

Dawson stále tvrdí, že je nevinný

Obhajoba tvrdila, že obžaloba stojí na vode, ale nepochodila. Neúspešne sa napríklad snažila presvedčiť, že Dawson jej po „úteku z domu" ešte niekoľkokrát telefonoval.

Obžalovaný opakoval, že je nevinný napriek tomu, že keby sa priznal, naskytla by sa mu možnosť požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu oveľa skôr, nie najskôr až o 18 rokov. V Austrálii totiž sudca v takýchto prípadoch prihliada na to, či obžalovaný spolupracuje s prokuratúrou, respektíve s justičným orgánom. Napríklad ak odmietne prezradiť miesto, kde sa mŕtvola nachádza, musí rátať s tým, že možnosť podmienečného prepustenia na slobodu sa mu časovo výrazne vzdiali.

Pozostalí po Dawsonovej cítili po vynesení verdiktu čiastočné zadosťučinenie. „Nijaký trest síce nemôže byť dostatočne dlhý za vraždu, ale dúfame, že Dawson bude mať dlhý život, aby si tento trest odpykal," citoval Guardian Grega Simmsa, brata obete, v sarkastickej narážke na to, aby páchateľ trpel za mrežami čo najviac času. „Naozaj sme neverili, že tento deň niekedy príde. Teraz ešte potrebujeme nájsť Lynette a pochovať ju," dodal Simms.