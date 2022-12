Ak prehráme, skončíme všetci v Haagu. Propagandisti odhalili strach Kremľa

Ruskí propagandisti dramaticky zmenili tón. Už netvrdia, že vo vojne na Ukrajine ide všetko podľa plánu. Najnovšie pripúšťajú možnosť porážky. Chopili sa dokonca čerstvo ohláseného zámeru Európskej komisie zriadiť v spolupráci s Medzinárodným trestným súdom v Haagu tribunál, ktorý by vyšetril a súdil zločiny páchané Ruskom na Ukrajine.

Obavy niektorých ruských lídrov z toho, že sa budú musieť zodpovedať v Haagu, ako prvá priznala jedna z najprominen­tnejších propagandistiek Kremľa Margarita Simonianová.

,,Kto sa bojí Haagu, nech nejde do lesa," hovorí Margarita Simonianová, šéfka štátnej televízie RT

„Trojjediná“ šéfka štátnej televízie RT, mediálneho konglomerátu Rossia segodnia a agentúry Sputnik v talkshow ďalšieho popredného propagandistu Vladimira Soloviova na štátnom kanáli Rossija-1 svojským spôsobom obhajovala nemilosrdnú likvidáciu energetickej infraštruktúry Ukrajiny, ktorej cieľom je vystaviť milióny civilistov útrapám mrazivej zimy a Kyjev prinútiť ku kapitulácii.

Kremeľská propagandistka označila masívne bombardovanie za nutnosť, ktorej sa nemožno vyhnúť. „Pripravujú sa dobyť náš Krym a my robíme jediné, čo v tejto situácii môžeme urobiť: bombardujeme, bombardujeme každý deň. Bombardujeme ich infraštruktúru. Boh vie, že sme to nechceli,“ vyhlásila a cynicky poznamenala .,,My sme láskaví, zdvorilí a občas krotkí… Ale treba to?"

Kto sa bojí Haagu, nech nejde do lesa

Simonianová vyčítala časti ruských elít, že nie je dosť rozhodná, lebo sa obáva súdenia za vojnové zločiny: „Teraz sa každý deň likviduje infraštruktúra, ktorá Ukrajine pomáha bojovať, zabíjať našich ľudí. A ja som ohromená ľuďmi, akých, žiaľ, poznám veľa, aj vo veľmi vysokých kruhoch, ktorí sa boja, čo si o nich tam pomyslia. Boja sa nejakého Haagu. Kašľať na to, čo tam povedia,“ rozohnila sa.

„Ľudia, ktorí sa boja Haagu“ by sa namiesto toho mali báť „porážky, poníženia a zrady vlastných ľudí. Keď sa nám pritrafí prehrať, Haag bude čakať dokonca aj na domovníka, ktorý zametá dlažbu vnútri kremeľských múrov. Čo si máme robiť z toho, či ešte jedna štvrť Kyjeva zostane bez svetla, alebo nezostane? Rozmer katastrofy pre našu krajinu, ak sa nám to pritrafí (prehrať) sa nedá ani predstaviť. Kto sa bojí Haagu, nech nejde do lesa,“ dodala.

Soloviova, ktorý už aj v minulosti predpovedal, že Rusko nedopustí svoju porážku hoci aj za cenu jadrovej vojny, Simonianovej úvahy vyprovokovali k poznámke, že ani v prípade prehry žiaden Haag nebude, lebo „celý svet ľahne popolom“.

Len deň po Simonianovej sa v podobnom duchu vyjadrila aj ďalšia kremeľská propagandistka zapísaná v západných sankčných zoznamoch. Oľga Skabejevová, prezývaná Železná bábika, vo svojej televíznej relácii tiež varovala pred dôsledkami porážky, ktorá by sa podľa nej bolestivo dotkla každého Rusa.

"V stávke je existencia krajiny a existencia každého občana Ruskej federácie v pravom slova zmysle a v stávke je aj náš budúci život, aj ten trochu bezstarostný. Bože chráň, aby sa zrazu niečo stalo a naša krajina nebola schopná zvíťaziť. Potom musíme vychádzať z toho, že požiadavky predložia každému bez výnimky. Na to, aby nebolo haagskych tribunálov, začatých trestných konaní, kompenzácií, reparácií potrebujeme také zintenzívnenie bojových aktivít, aby sa na nás obracali so žiadosťou o prímerie alebo nastolenie mieru.“

Všetci na jednej lodi

Zmenu tónu kremeľskej propagandy zaznamenali ruskí i ukrajinskí pozorovatelia.

Poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko v tom vidí prejav paniky, ktorá po sérii vojenských porážok prepukla na vrchnom poschodí ruskej moci.

„Ako prvá spanikárila Margarita Simonianová, ktorá povedala, že Haag čaká dokonca aj na nejakého kremeľského domovníka, a nielen na vojnových štváčov, ako je ona sama… Po nej nasledovala Oľga Skabejevová, ktorá povedala na rovinu, že potrestaní budú všetci „spolupáchatelia Putinovho režimu“, čo je doslovný citát, ale i tí, ktorí len ,prešli okolo',“ napísal Heraščenko na komunikačnej platforme Telegram.

„Snažia sa uniknúť zodpovednosti prostredníctvom kruhovej obrany. Odkaz je celkom prostý – všetci sme na jednej lodi, tak nás zachráňte, inak vás stiahneme so sebou. Ale samotné posolstvo je lživé. V dejinách už boli podobné precedensy a súdili zďaleka nie každého. V zásade tých, ktorí za chrbtami vojakov prednášali prejavy a držali sa ďalej od zákopov. Takže manuál je mimo,“ poznamenal poradca ministra.

„Do Haagu so Skabejevovou a Simonianovou nepôjdu ani domovníci, ani mobilizovaní záložníci, ani tie elity, ktoré zvážili, že sa radšej utiahnu a nebudú sa vystrkovať,“ predpovedá Heraščenko.

Neskrývať sa za domovníka

V exile žijúci kritik Kremľa Michail Chodorkovskij ironicky poznamenal, že ide o „zriedkavý prípad, keď Simonianová hovorí pravdu“.

„Putin a jeho gang sú pripravení pokračovať v likvidácii civilného obyvateľstva Ukrajiny, aby oddialili chvíľu, keď zasadnú na lavicu obžalovaných v Haagu. A nemusia sa skrývať za domovníka. Nebol to domovník, kto dal príkaz na raketové útoky na energetický systém Ukrajiny. A nie je to domovník, kto to ospravedlňuje v Soloviovej relácii,“ napísal niekdajší niekdajší ropný magnát a Putinov väzeň na Telegrame.

Politológ Abbas Galiamov, bývalý pisateľ Putinových prejavov, ktorý žije v izraelskom exile, sa nazdáva, že Kremeľ sa zámerne pokúša strašiť Rusov.

„Skutočnosť, že propaganda začala hovoriť v novom kľúči – ,ak zajtra bude Haag' – môže naznačovať zmenu nálady verejnosti, ktorú zaznamenal sociologický prieskum zhotovený pre Kremeľ,“ pripomenul Galiamov výsledky neverejnej sondy, ktoré unikli vďaka portálu Meduza. Podľa nich si 55 percent Rusov želá mierové rokovania s Ukrajinou a iba štvrtina respondentov sa vyslovila za pokračovanie vojny. Ešte v júli bolo 57 percent za vojnu a iba necelá tretina za mierový dialóg.

„Porážka Ruska je už taká zjavná a sklamanie z toho, čo sa deje, do takej miery otrávilo vedomie prívržencov vládnuceho tábora, že nemá zmysel ich presviedčať, že ,všetko ide podľa plánu'. Kremeľ sa preto namiesto podnecovania viery v rýchle víťazstvo rozhodol zapojiť emóciu zúfalstva bojovníka idúceho na smrť,“ napísal Galiamov na Telegrame.