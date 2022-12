Austin: USA musia zbrojiť, aby udržali krok s Čínou. Má vôľu aj moc

Spojené štáty majú pred sebou kľúčové roky, v ktorých musia investovať do armády, ak chcú byť naďalej protiváhou Číny, povedal americký minister obrany Lloyd Austin v prejave na obrannom fóre v Simi Valley v Kalifornii.

VIDEO: Bombardér B-21 Raider: Svet také lietadlo ešte nevidel.

„Čína je jedinou krajinou, ktorá má tak vôľu, ako aj čoraz viac moci meniť podobu svojho regiónu i medzinárodného poriadku tak, aby vyhovoval jej autoritárskym preferenciám. To my nedopustíme,“ povedal Austin.

Čína podľa amerického ministerstva obrany predstavuje pre USA väčšiu hrozbu ako Rusko; Pentagon v pondelok zverejnil bezpečnostnú správu, v ktorej uviedol, že Peking bude v roku 2035 pravdepodobne disponovať až 1 500 jadrovými zbraňami. USA ich v roku 2021 podľa washingtonskej organizácie Arms Control Association mali k dispozícii 3750.

Americká armáda a zbrojovka Northrop Grumman v piatok predstavili nový strategický bombardér B-21 Raider, ktorý je najnovším prejavom modernizácie americkej armády. Americké ministerstvo obrany má zo všetkých vládnych rezortov najväčší rozpočet, v roku 2023 by mohlo dostať až 847 miliárd dolárov, ak Kongres schváli terajší návrh rozpočtu, píše AP. Bezpečnostní experti však tvrdia, že ani to nemusí stačiť na to, aby USA vojensky udržali krok s Čínou.