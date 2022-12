Macron nepochodil so zárukami pre Rusko, zožal za to silnú kritiku

Predstavitelia Ukrajiny, Fínska a pobaltských štátov v nedeľu kritizovali výroky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý v rozhovore s francúzskou televíziou TF1 naznačil, že v rámci budúcich rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine bude potrebné dať Rusku bezpečnostné záruky. Podľa Kyjeva či Pobaltia je to ale Moskva, kto by sa mal po ukončení invázie zaručiť Európe. Napísal to denník Financial Times (FT).