Financial Times označil Zelenského za osobnosť roka

Britský denník Financial Times vybral ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za osobnosť roka. Líder Ukrajiny, ktorá desiaty mesiac vzdoruje agresii Ruska, prirovnal k britskému premiérovi Winstonovi Churchillovi, ktorý za druhej svetovej vojny stál na čele odporu proti nacistickému Nemecku, hoci v jednej chvíli - po páde Francúzska - zostala Británia vo vojne osamotená.

„Mnohí Ukrajinci pred februárovou inváziou (ruských vojsk) pokladali (Zelenského) za šaška a diletanta, ktorý nie je schopný zvládnuť takú vysokú funkciu, ale štyridsaťštyriročný Zelenskyj dokázal zaujať právoplatné miesto v dejinách vďaka tomu, že prejavil neuveriteľnú schopnosť vodcovstva a odolnosti,“ napísal denník.

Ukrajina udivila celý svet tým, že na začiatku vojny odrazila ruský útok na Kyjev a pri protiofenzíve vedenej od konci leta oslobodila polovicu územia, ktoré od februárového vpádu dobyli ruské vojská. Ukrajinským cieľom je oslobodiť celé územie, vrátane Krymu, anektovaného Ruskom na jar 2014, a Donbasu, kde Rusko od jari 2014 podporovalo proruské sily proti prozápadnej vláde v Kyjeve.

„Podobne ako Winston Churchill, ktorý prenášal prejavy v rozhlase, aby zomkol krajinu za čias nemeckej bleskovej vojny, využíva Zelenskyj sociálne siete, aby sa bez prestania domáhal vojenskej a finančnej podpory Západu, čím premenil utrpenie svojho ľudu na morálnu páku na vodcu Európy a Spojených štátov,“ uviedol denník.

Ukrajinský prezident dokázal podľa neho presvedčiť zahraničných spojencov, aby prevzali obrovské vojnové náklady a ponúkli Kyjevu cestu k členstvu v Európskej únii. Stal sa tiež symbolom liberálnej demokracie v globálnom meraní síl s autoritárskymi režimami, ktoré môže určiť vývoj v 21. storočí, a stelesneným protikladom ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa skrýva v Kremli bez ohľadu na to, že jeho posadnutosť obrodou impéria už stála desiatky či stovky tisíc životov. Zelenskyj sa podľa denníka stal stelesnením hrdinstva a odolnosti ukrajinského národa proti ruskej agresii, a z týchto dôvodov ho Financial Times vyhlásili za osobnosť roka.

„Som skôr zodpovedný ako odvážny. Nerád by som sklamal ľudí,“ povedal Zelenskyj, ktorý sa zveril, že namiesto valcovania s nemilosrdným nepriateľom by išiel radšej so synom chytať ryby v Dnepri. V rozhovore opäť odmietol výzvy na rokovania s Ruskom.

O rok skôr Financial Times za osobnosť roka vybrali amerického miliardára Elona Muska.