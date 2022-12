Neznámy muž v Nemecku ťažko zranil dve dievčatá, ktoré išli do školy

Dve dievčatá utrpeli v pondelok ráno vážne zranenia pri útoku neznámeho páchateľa, ktorý ich napadol, keď išli do školy. K incidentu došlo v juhonemeckom meste Illerkirchberg ležiacom západne od Mníchova.

Správu najskôr priniesol denník Bild a následne ju bez bližších podrobností potvrdil aj hovorca miestnej polície, informuje agentúra Reuters.

Bild uviedol, že útočník bol vyzbrojený nožom. Hovorca polície v neďalekom meste Ulm Wolfgang Jürgens miestnym médiám povedal, že polícia po príchode na miesto činu zistila, že podozrivý utiekol do neďalekej budovy. Všetkých ľudí z tohto objektu podľa jeho slov preventívne zadržali.

Hovorca však nespresnil, o aký počet ľudí išlo a nepovedal ani to, či je medzi zadržanými aj domnelý útočník. „Všetko ďalšie vyplynie z prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodal. Podľa Bildu išlo zrejme o ubytovňu pre migrantov. Či útočník patril medzi jej obyvateľov ale nie je zatiaľ jasné.

Nevie sa zatiaľ ani to, aký mal útočník motív, ani ako a čím presne na dievčatá zaútočil.

Denník tiež uvádza, že napadnuté dievčatá vo veku 13 a 14 rokov odviezla rýchla záchranná služba do nemocnice. Asi o 7.30 hod ráno, keď sa útok stal, smerovali na školský autobus, ktorým jazdia do susednej obce do školy vyššieho stupňa.