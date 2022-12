Lekári pred Rusmi zachránili desiatky detí. Falšovali im diagnózy

Miestni lekári uviedli, že tajne vytvárali deťom falošné zdravotné záznamy, ktoré mali dokázať, že sú príliš choré na prevoz do iného zariadenia. Obávali sa totiž, že Rusi budú chcieť hospitalizované siroty odviezť do Ruska.

„Úmyselne sme písali falošné informácie, že deti sú choré a nemôžu byť prevezené,“ povedala pre AP lekárka Oľha Piľarská, šéfka oddelenia intenzívnej starostlivosti chersonskej detskej nemocnice. „Báli sme sa, že (Rusi) sa to dozvedia, (ale) rozhodli sme sa, že deti zachránime za každú cenu,“ uviedla.

Dovedna vymysleli tamojší zamestnanci diagnózy pre 11 opustených bábätiek, aby ich nemuseli odovzdať do sirotincov, kde by dostali ruské doklady a hrozil by im presun do Ruska. Medzi takéto falošné diagnózy patrili krvácanie z pľúc či nekontrolovateľné kŕče, priblížila Piľarská.

O deti sa postaral aj riaditeľ

K sfalšovaniu dokumentov 53 sirôt a zraniteľných detí došlo z rovnakého dôvodu aj zariadení v obci Stepanivka na predmestí Chersonu. Ako povedal riaditeľ tamojšieho centra sociálnej a psychologickej pomoci Volodymyr Sahajdak, niektorých z týchto detí sa ujali zamestnanci zariadenia, ďalšie vzali k ich vzdialeným príbuzným a o niekoľko starších detí sa postaral on sám.

Sahajdak však priznal, že toto úsilie bolo spojené s ťažkosťami. Po tom, čo ruské sily v marci obsadili Cherson i väčšinu Chersonskej oblasti, snažili sa identifikovať opustené deti vhodné na prevoz do Ruska. Sahajdak preto musel vymýšľať rôzne spôsoby, ako dostať siroty do bezpečia.

Nie všetky deti však mali také šťastie – v októbri evakuovali z chersonského sirotinca zhruba 50 detí a údajne ich odviedli na Krymský polostrov, ktorý Moskva nelegálne anektovala v roku 2014, povedali pre AP ochrankár pracujúci v tejto inštitúcii a tiež obyvatelia žijúci v jej susedstve. Ako ďalej povedali novinárom, na začiatku ruskej ofenzívy miestna humanitárna skupina ukrývala deti v priestoroch chrámu, avšak Rusi ich o niekoľko mesiacov našli, vrátili do sirotinca a neskôr ich „evakuovali“.

Rodičia sa vás zriekli

AP zistila, že ruskí predstavitelia deportovali ukrajinské deti do Ruska alebo na Moskvou okupované územia bez ich súhlasu a klamlivo im tvrdili, že sa ich rodičia zriekli. Využívali ich tiež na propagandistické účely, umiestňovali do ruských rodín a udeľovali im ruské občianstvo.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) uviedol, že ruskí predstavitelia vykonávajú v okupovaných častiach Ukrajiny úmyselnú „depopulačnú“ kampaň a deportujú deti do Ruska pod zámienkou liečebných a adopčných programov. Ruské úrady opakovane tvrdia, že presuny ukrajinských detí do Ruska ich majú ochrániť pred prebiehajúcimi boj­mi.