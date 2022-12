Čo si Elon Musk myslí o Ukrajine a Rusku a je pre svet nebezpečný?

Pre Európsku radu pre zahraničné vzťahy ste nedávno napísali článok s názvom Vek egopolitiky: Elon Musk a moc technologických gigantov. Keď hovoríme o najbohatšom človekovi na svete, začnime jeho internetovými terminálmi Starlink. Aké dôležité sú pre Ukrajinu v boji proti ruskej invázii?

Je náročné ísť pri tejto téme do úplných detailov. Je však očividné, že Starlink hrá relevantnú úlohu. V tomto kontexte je dobré pripomenúť si, že len hodinu pred inváziou 24. februára sa ruskému kybernetickému veliteľstvu podarilo nabúrať sa do internetového satelitného systému Viasat. Cieľom pravdepodobne bolo znemožniť ukrajinskej armáde komunikáciu. Tento hackerský útok však nezasiahol len Ukrajinu. Internet cez Viasat nefungoval napríklad ani v Nemecku. Bola to ukážka toho, že Moskva chápala, že satelitná komunikácia môže byť pre Ukrajinu veľmi dôležitá. Preto to vyzerá tak, že aj fungovanie Muskovho Starlinku je pre Kyjev dosť podstatné. Ukrajine pomáha vo viacerých oblastiach.

V ktorej je Starlink najdôležitejší?

Ukrajinskej vláde pomáha, aby bola on-line. To sa týka aj jej veľmi úspešnej komunikačnej kampane, ktorou oslovuje celý svet. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa prihovára parlamentom po celej planéte. Nevieme, či na to používa Starlink, ale počul som, že v niektorých prípadoch Muskov systém fungoval ako bezpečnostná poistka, aby Zelenskyj zostal pripojený. Samozrejme, satelitná sieť tiež slúži na komunikáciu ukrajinskej armáde. Tá Starlink používa pri koordinácii útokov dronmi. Mimochodom, okrem ukrajinskej vlády terminály Starlink pre Kyjev nakupujú aj súkromní darcovia.

Čo by Ukrajina robila bez Starlinku?

Aj toto je veľmi zložité presne definovať. Vo vojne hrajú rolu mnohé faktory. Ako som povedal, Starlink je dôležitý pre koordináciu útokov dronmi. Je tiež podstatný pri komunikácii pechoty a delostrelectva. Bolo by veľmi náročné rýchlo nahradiť Starlink. Vymeniť už vytvorený systém je vždy veľmi ťažké. Nemyslím si však, že by sa Musk len tak rozhodol, že prestane poskytovať Ukrajine služby Starlinku.

Ale naznačoval to.

Z politického a komerčného hľadiska by to však bol pre Muska obrovský problém. K Starlinku existujú alternatívy. Napríklad spomenutý Viasat používa v USA viac ľudí ako Starlink. No Musk bol mimoriadne úspešný pri propagácii svojho systému. Je to marketingový génius. Ale vyzerá to tak, že Starlink je aj ťažšie hacknúť. Hovoril som o ruskej operácii proti Viasatu. Také niečo Moskva musela pripravovať mesiace. Starlink začal fungovať už počas vojny, a teda Rusi nemali čas niečo proti nemu naplánovať. Som si však istý, že niečo skúšajú.

Prečo sa Musk rozhodol pomáhať Ukrajine? Čo vieme o jeho motivácii?

Veľa sa o tom diskutuje v súvislosti s tým, že Musk kúpil Twitter. Ja si myslím, že rozhodnutie o Ukrajine vyplýva z jeho politických názorov. Musk je libertarián a do istej miery sa identifikuje s hnutím longtermizmu. Podľa neho by hlavným cieľom politiky a spoločnosti malo byť, aby čo najviac ľudí mohlo žiť najdlhšie, ako je to len možné, a aby boli aspoň do istej miery šťastní. Musk si myslí, že nám to umožnia technológie. Jeho pohľad na svet súvisí s pomocou Ukrajine. Ako som povedal, Musk je libertarián, dôležitá je pre neho sloboda prejavu a iné slobody. To ho vedie k tomu, aby povedal, že je potrebné brániť Ukrajinu proti Rusku. Zároveň je však Musk stúpencom myšlienky multipolárneho sveta. Nechce, aby nejaká vláda či krajina bola príliš mocná. V tomto zmysle Musk teda nestojí úplne proti Rusku, lebo si neželá, aby vo svete boli príliš silné USA či Čína. Pred novembrovými kongresovými voľbami v Amerike Musk podporil republikánov. Ale nemyslím si, že to bolo preto, že by sa k nim politicky hlásil, ale preto, že chce rozdelenie moci, keďže demokrati ovládajú Biely dom. Musk chce, aby bol vplyv politiky čo najmenší. Či sa to týka medzinárodnej alebo domácej scény. Samozrejme, keď sa vrátim k Starlinku a Ukrajine, tak zopakujem, že je to pre Muska skvelý marketingový ťah.

Takže je to aj o peniazoch, však?

Starlink je len nástrojom. Musk verí, že ľudstvo sa musí dostať na iné planéty, aby prežilo. Preto investoval do spoločnosti SpaceX. Ale na to potrebuje peniaze, a ich zdrojom je aj Starlink. Som presvedčený, že Muska poháňajú vpred jeho vízie a ideológia a našiel podnikateľský model, ktorý ich podporuje.

Musk asi naozaj nie je skutočným republikánom, ale nepodporil konzervatívcov pred voľbami jednoducho preto, že od nich očakáva presadzovanie nižších daní pre bohatých a menej regulácií pre podnikateľov?

Som si istý, že Musk nie je skutočným republikánom. Predpokladám, že by bol proti sprísneniu práva na interrupciu, keďže to diktuje vláda. Republikáni ešte viac ako demokrati veria v americké hegemonické líderstvo. Aj proti tomu je Musk. Keď ste spomenuli daňové úľavy, Musk by ich podporil, keby mu pomohli naplniť jeho vízie. Ale bol by proti nim, keby mali viesť k brzdeniu vývoja. Napríklad si myslím, že Musk by bol proti príliš vysokým školským poplatkom, lebo chce, aby sa ľudia vzdelávali. Mnoho dôležitých ľudí z technickej brandže zo Silicon Valley nezapadá medzi republikánov ani demokratov. Mnohí sú libertariánmi.

Foto: SITA/AP, Rebecca Blackwell Donald Trump Exprezident Donald Trump získal späť účet na Twitteri, ale zatiaľ ho nevyužíva.

Myslím si, že Muska veci ako prístup k interrupciám či práva LGBTI+ komunity nezaujímajú. Keby to bolo inak, hovoril by o nich. A teraz v podobe sociálnej siete Twitter získal takpovediac najväčší megafón na svete. Bude sa Musk usilovať ovplyvniť verejnú debatu?

Začnem tým, čo ste povedali. Pred piatimi či šiestimi rokmi som čítal Muskov životopis. Povedal by som, že nie je veľmi empatický. Možno aj preto sa nezapája do diskusie o témach, ktoré ste spomenuli, a ktoré sú viac emočné. V jeho biografii sa píše, že Musk sa o svojich najbližších zaujíma rovnako málo či veľa, ako mu záleží na ostatných ľuďoch na svete. Nestará sa o to, či ste jeho priateľom, alebo neznámym človekom. Jeho cieľom je prežitie ľudstva. Čo sa týka nákupu Twittera, nebola to komerčná dohoda. Musk vie, že pre sociálnu sieť potrebuje nájsť funkčný podnikateľský model. Ale jeho víziou je, že Twitter bude fórom, ktoré bude také slobodné, ako to len bude možné. Preto Musk nie je zástancom toho, aby sociálna sieť žila z reklamy. Z toho vyplýva jeho predstava, že ľudia na Twitteri budú za službu platiť. Osem dolárov, ak chcú mať profil s modrou značkou, ktorá bola doteraz vyhradená pre overených užívateľov. A som presvedčený, že model založený na reklame vytvára veľa problémov, ktoré vidíme. Podporuje totiž šírenie extrémnejšieho obsahu. O ten sa viac ľudia zaujímajú, a preto naň cieli aj reklama. Keby sa to podarilo zmeniť, myslím si, že by vzniklo miesto pre pokojnejšiu výmenu názorov. V tomto kontexte je to dobrá myšlienka, že by ľudia za Twitter platili.

No v istom momente to vyzeralo tak, že modrú značku si mohol kúpiť ktokoľvek. Asi sa nemožno čudovať, že Musk za to čelil kritike.

Určite nie. Vo všeobecnosti by som povedal, že Musk má často dobré úmysly, ale neznamená to, že sa mu veci vždy podaria. Toto je problém. Vyzerá to tak, že Musk si myslí, že technológie dokážu vyriešiť všetky problémy. Nesúhlasím s tým.

Ako vnímate, že sa Musk rozhodol obnoviť účet Donalda Trumpa na Twittteri?

Musk si protirečí. Najprv hovoril, že vytvorí radu, ktorá bude posudzovať obsah na Twitteri a politické dosahy. A potom rýchlo povedal, že Trump sa na sociálnu sieť vráti. Bolo to aj na základe hlasovania na Twitteri. Ktovie, čo by Musk urobil, keby to dopadlo v neprospech Trumpa. Mám pocit, že by výsledok ignoroval. V prípade Trumpa sa však môžeme pozrieť na Facebook. Ten vytvoril nezávislý orgán, ktorý povedal, že v istom momente bolo správne Trumpovi zakázať používanie sociálnej siete, ale nemalo to byť nastálo. Lebo to bolo proti pravidlám Facebooku. Bývalý šéf Twitteru Jack Dorsey povedal, že zákaz Trumpa bolo podnikateľské rozhodnutie. Netvrdí, že bolo nesprávne, ale naznačil, že by sa takéto veci nemali diať na základe tlaku od firiem, ktoré nechceli, aby sa ich produkty spájali s Trumpom. Uvidíme, ako na takéto veci bude reagovať Musk, lebo vidíme, že Twitter pod jeho vedením kritizujú súkromné spoločnosti, aktivisti aj politici.

Vráťme sa k Muskovým víziám. Hovorí sa, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Musk má peniaze a moc. Malo by sa ľudstvo aspoň do istej miery báť jeho predstáv o tom, ako má fungovať spoločnosť?

Bolo by zaujímavé sa s ním o tom porozprávať. Musk nechce, aby mal niekto príliš veľa moci. Otázkou je, či tento princíp vzťahuje na seba. Možno aj áno. Ale na druhej strane je asi úplne presvedčený o správnosti svojich ideí a viaceré sa ukázali ako dobré. Lenže ja verím v demokraciu a nie som libertarián, ktorý tvrdí, že vláda sa do ničoho nemá miešať. Podľa mňa by mala pomocou zákonných nástrojov zastupovať všetkých občanov proti jednotlivcom, ktorí získali príliš veľa moci. Dohľad potrebujú nielen trhy, ale aj algoritmy sociálnych sietí. Technológie nie sú neutrálne. Ľudia, ktorí ich vytvárajú, majú nejaké predstavy o svete. Môžu mať aj dobré úmysly, ale vyrábajú také mocné algoritmy, že by na nich mal byť uplatnený demokratický dohľad. To musia urobiť zvolení politici.