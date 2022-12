Ako keď Rust pristál na Červenom námestí. Rusmi otriasol útok na strategické základne

Rusi už vedia, že Krymský most ani vlajková loď ich čiernomorskej flotily nie sú pred ukrajinskou odvetou v bezpečí. To, že sa musia obávať aj o svoje strategické jadrové sily hlboko v ruskom vnútrozemí je ale pre nich šokujúca novinka.

Porovnateľný psychologický otras Rusi zažili naposledy pred 35 rokmi, keď západonemecký tínedžer Mathias Rust s ľahkým jednomotorovým lietadlom Cessna pristál na moskovskom Červenom námestí.

VIDEO: Zásah, útek a zásah. Ruskí okupanti sa neschovajú

Ruským okupantom zostal len útek. No, ako vidieť na videu, ktoré zverejnilo ukrajinské ministerstvo obrany, ani ten im nepomôže.

Zasiahnuté bombardéry

Pristávaciu dráhu ruského vojenského letiska Engeľs pri Saratove v pondelok ráno zasiahol dron, informovali telegramové kanály Baza a Astra. Výbuch podľa nich poškodil dva strategické bombardéry a zranil dvoch ľudí. Zasiahnuté sú údajne nosiče strategických rakiet dlhého doletu Tu-95, verzia tohto stroja svojho času nad jadrovou strelnicou Nová zem zhodila najväčšiu atómovú bombu všetkých čias nazvanú Cár-bomba.

Približne v rovnakom čase ruské agentúry informovali, že explózia cisterny s palivom na ďalšej strategickej základni neďaleko Riazane pripravila o život troch ľudí a ďalších šesť zranila. Mesto Engeľs, ktoré od Saratova delí len rieka Volga, leží zhruba sedemsto kilometrov od frontovej línie na Ukrajine; do Moskvy je to odtiaľ zhruba rovnako ďaleko. Riazaň je vzdialená od ruskej metropoly iba dvesto kilometrov, od Kyjevom kontrolovaného územia ju delí asi dvaapolnásobne väčšia vzdialenosť.

Videozáznam z útoku dronu na letisko Engeľs zverejnil poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko.

Kým ruské ministerstvo obrany dlhé hodiny nechalo správy o mimoriadnych udalostiach na letiskách bez povšimnutia, vojenskí korešpondenti, politológovia i blogeri promptne chrlili príspevky plné rozhorčenia.

Prelet nepriateľského bezpilotného lietadla stovky kilometrov do hĺbky ruského územia označil publicista Alexandr Pľuščev za bezprecedentnú udalosť v doterajšom priebehu ruskej vojny proti Ukrajine. Odteraz už podľa neho ani Moskvu nemožno považovať za nezraniteľnú. „Pamätám si let Matthiasa Rusta v civilnej Cessne. Navyše vtedy nik nezomrel, nik nebol zranený a nič nebolo poškodené. Áno, bola tam neuveriteľná symbolika – pilot pristál na Červenom námestí, ale ak môže dron doletieť na vojenské letisko, tak ani Červené námestie nie je mimo dosahu,“ varoval Pľuščev na Telegrame.

Po výbuchu v Engeľse, kde majú Rusi dislokované strategické bombardéry Tu-95MS a Tu-160, schopné niesť jadrovú výzbroj a pravidelne odpaľujúce okrídlené strely na ukrajinské ciele, predovšetkým energetickú infraštruktúru, vojenský korešpondent Alexandr Koc konštatoval, že „ruské strategické objekty už nie sú v bezpečí“.

VIDEO: Putin kontroluje Krymský most. Osobne za volantom mercedesu

„Vo všeobecnosti sa po výbuchu na Krymskom moste ukázalo, že v Rusku nezostali žiadne strategické zariadenia, ktoré by sa dali považovať za absolútne bezpečné,“ napísal expert, ktorého kanál Kotsnews na komunikačnej platforme Telegram sleduje bezmála 700-tisíc ľudí. „Ukrajina nebude uštedrovať údery ako odpoveď na niečo, ako to z nejakého dôvodu deklarujeme my, ale jednoducho bude vychádzať zo svojich možností,“ napísal expert.

„Keď existuje technická možnosť zasiahnuť letiská na Kryme – nech sa páči. Ak dosiahnete po ropný sklad pri meste Oriol – tak si poslúžte. Saratov je priďaleko? Tak je tu predsa ukrajinské podzemie, ktoré pôsobí na území Ruska,“ naznačil Koc, podľa ktorého samovražedný dron mohli na cieľ naviesť diverzanti z územia Ruska. „Naše špeciálne jednotky pravidelne zadržiavajú kyjevských agentov. Ale pri tom prúde utečencov nemôžete sledovať všetkých,“ pripúšťa a dodáva, že ruské služby, ktoré by mali filtrovať migrantov prichádzajúcich z Ukrajiny, „si príliš zvykli na pokojný a dobre kŕmený život“.

Pocit neohrozenosti

Útoky na strategické letecké základne umiestnené stovky kilometrov od frontovej línie podľa publicistu Anatolia Nesmiana vyvolávajú viaceré otázky.

„Prvá je čisto praktická. V skutočnosti teraz na celom území Ruska, či aspoň v jeho európskej časti, nie je jediné nezraniteľné miesto,“ konštatuje na Telegrame populárny bloger píšuci pod pseudonymom El Murid a dodáva: „Nezáleží ani na tom, či sa dronu podarilo preletieť tých tisíc kilometrov nepozorovane, alebo bol vypustený priamo z ruského územia. V prvom prípade ide o deravú protivzdušnú obranu, v druhom o ,fantasticky produktívnu prácu' špeciálnych služieb… Pre kontrarozviedku a Federálnu bezpečnostnú službu je jednoduchšie zakázať hovoriť o incidentoch tohto druhu, ako reálne chytať sabotérov.“

Andrej Medvedev, politický komentátor štátneho televízneho kanála Rossija 1, považuje za zarážajúci pocit neohrozenosti, aký vládol na strategickej leteckej základni v Engeľse. „Druhého decembra publikovali EurAsian Times článok o možnom novom údere ruských vzdušných a kozmických síl na ukrajinské infraštruktúrne zariadenia. K článku sú priložené satelitné snímky letiska. A čo na nich vidno? Cisterny s palivom stoja vedľa bombardérov dlhého doletu. A samotné bombardéry, ako vidno, stoja krídlo pri krídle. Teda tak blízko, že ak by ani nezaútočil dron, ale nastala by núdzová situácia pri tankovaní, výsledok by bol predvídateľný,“ napísal na Telegrame.

„Čo si pomyslí náš protivník, keď uvidí tieto snímky? A on ich videl skôr ako čitatelia novín. Keď hovoríme, že proti nám stojí blok NATO, tak to treba brať doslovne a uvedomiť si, že náš protivník je šikovný a každé naše zlyhanie bleskovo využije,“ upozorňuje komentátor Medvedev.

Ešte ostrejšie sa vyjadril bývalý poslanec ruského parlamentu, plukovník letectva v zálohe Viktor Alksnis. „Viete si predstaviť úroveň decibelov rehotu v štáboch USA?“ položil rečnícku otázku čitateľom svojho kanála na Telegrame veterán píšuci pod pseudonymom Čierny plukovník. „Ruské strategické jadrové sily sa dajú poraziť halierovými dronmi… Nie sú nijako chránené, poskladané na kope, nekryté protivzdušnou obranou, pred satelitmi, viditeľné na prvý pohľad,“ kritizuje ľahkovážnosť veliteľov leteckých základní, ktorých podľa neho najviac zaujíma, aby pred kontrolou zhora bola tráva pekne natretá na zeleno a oni mohli predložiť výkazy o úsporách paliva.

Dôsledok takého prístupu je podľa Čierneho plukovníka tragický. „Dnes sa Spojené štáty zbavili strachu z ruských strategických jadrových síl. Tešia sa. Toto je cena natierania trávy,“ napísal. Kritikou nešetrí ani telegramový kanál Grey zone, blízky súkromnej armáde vagnerovcov a jej zakladateľovi, Jevgeniovi Prigožinovi. Aj on pripomína, že len pár dní pred útokom urobili prieskumné satelity súkromnej americkej spoločnosti MAXAR kvalitné zábery letiska Engeľs. „Určite stojí za zmienku, že jedna súkromná spoločnosť má na letecký prieskum asi dvakrát toľko satelitov ako my. Len samotná firma MAXAR má štyri satelity, kým Roskosmos len dva,“ pripomína Grey zone.

Kyjev, ako zvyčajne, sa k útokom na ruské základne oficiálne nepriznal. Mychajlo Podoľak, zástupca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie, si ale neodpustil štipľavú poznámku o tom, že v Moskve pri ostreľovaní Ukrajiny zabúdajú, že zem je guľatá. „Ak veľmi často niečo vypúšťate do vzdušného priestoru iných krajín, skôr či neskôr sa neidentifikované lietajúce objekty vrátia na miesto odletu,“ napísal Podoľak na Twitteri.