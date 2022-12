Fico si hrkútal so šéfom maďarskej diplomacie. Remišová zúri

Šéf maďarskej diplomacie včera rokoval so slovenským rezortným kolegom Rastislavom Káčerom a dnes po stretnutí so šéfom opozičného Smeru išiel na zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín visegrádskej štvorky (V4), ktoré sa koná v Bratislave.

VIDEO: Ako Maďarsko povedalo nie pomoci pre Ukrajinu

Nepomohlo ani to, že Rade EÚ predsedá Česko, ktoré je partnerom Maďarska vo V4. Pozrite si, ako Budapesť nepodporila pomoc vo výške 18 miliárd eur pre Ukrajinu. Museli s ňou súhlasiť všetky krajiny Európskej únie.

Fico a Szijjártó si na tlačovke hrkútali. „Téma maďarsko-slovenských vzťahov už nie je politicky zaujímavá. Aj preto sa národne orientované strany na Slovensku asi nevedia lepšie uchytiť," povedal Fico v narážke na to, že je presvedčený o tom, že počas jeho vládnutia sa vzťahy medzi Budapešťou a Bratislavou dostali na veľmi dobrú úroveň.

Líder Smeru v podstate hovoril o bezproblémových medzištátnych vzťahoch napriek tomu, že pnutie existuje. Slovensku napríklad prekáža to (alebo sa prinajmenšom čuduje), že maďarský štát skupuje nehnuteľnosti na slovenskom území.

Fico vyhlásil, že nechápe, prečo už nepokračuje zaužívaný formát pred rokovaniami Európskej rady: „Prijal som s veľkou nevôľou, že sa stretnutia premiérov V4 nekonajú pred začiatkom summitov EÚ v Bruseli. Pritom ide o štáty, ktoré reprezentujú dovedna 65 miliónov obyvateľov." Pripomenul, že keď bol vo funkcii premiéra, takéto stretnutia boli samozrejmosťou.

Szijjártó neskôr Ficovi nepriamo pritakával: „Maďarsko má záujem na pokračovaní spolupráci V4, ďakujeme Ficovi za podporu, aby visegrádska štvorka dobre fungovala. Dosiahli sme oveľa viac spoločne v rámci V4, ako keby sme sa o to snažili každý štát samostatne."

Nie je nezvyčajné, že oficiálny predstaviteľ iného štátu sa na zahraničnej návšteve stretne aj s predstaviteľmi opozície. Nebýva však vo zvyku, že spoločne vystúpia na tlačovej konferencii.

A nemenej zvláštne vyznie, keď politik na domácej pôde ostro kritizuje vlastný štát po boku hosťa zo zahraničia. Fico to však v prítomnosti Szijjártóa urobil. Najprv sa zastal Budapešti v jej spore s Bruselom: „Nemôžeme rešpektovať, aby nejaká krajina bola sankcionovaná za suverénne názory. Fidesz demokraticky vyhral voľby. Nemôže ho sankcionovať nezmyslami, ako je napríklad odnímanie eurofondov."

Maďarsku hrozí, že by nemohlo čerpať peniaze z rozpočtu EÚ, lebo Európska komisia mu vyčíta porušovanie niektorých zásad právneho štátu. „Ak chcú hľadať eurokomisári krajinu s problémami s právnym štátom, tak nech prídu na Slovensko, kde je likvidovaná politická opozícia," povedal Fico, ktorý tvrdil, že na Slovensku je „brutálne zneužívané trestné právo". To, o čom hovorí, si však nikto v zahraničí nevšimol, že by sa v slovenských reáliách vyskytovalo.

Szijjártó, ktorý viackrát pochválil Fica za jeho bývalé pôsobenie na čele slovenskej vlády, prízvukoval, že v tých časoch sa dvojstranné medzištátne vzťahy dostali na vysokú úroveň. „Fico si zaslúži úctu Maďarov," doslova povedal šéf maďarskej diplomacie. Pripomenul to, čo označil za „hrdinský skutok", že krajiny V4 zvlášť pričinením Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána na pôde EÚ zablokovali prijatie povinných kvót na prijímanie migrantov v členských štátoch únie. „V opačnom prípade by tu boli desaťtisíce ilegálnych migrantov. Zabránili sme schváleniu povinných kvót, v tom bol obrovský význam V4," uviedol Szijjártó.

Fico na tlačovke potvrdil, že sa správa ako politické dvojča Orbána, čo sa týka postoja k vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorá čelí ruskej agresii: „Ak Smer bude súčasťou ďalšej vlády, zastavíme dodávky zbraní na Ukrajinu, budeme súhlasiť len s humanitárnou pomocou." (Ukrajinská armáda doteraz nedostala od Maďarska ani jeden náboj, naopak, vláda Eduarda Hegera je vojensky veľmi nápomocná.)

Šéf Smeru ďalej odmietol predstavu výraznej peňažnej pomoci pre Kyjev z EÚ. A dokonca sa ešte do susedného štátu obul: „Ukrajina je jedna z najskorumpo­vanejších krajín na svete, nemyslite si, že je to pôžička. Sú to nezmyselné medzinárodné pôžičky, ktoré budú rozkradnuté," vyhlásil Fico. Podľa rebríčka vnímania korupcie, ktorý každoročne zostavuje medzinárodná organizácia Transparency International, je Ukrajina na 122. mieste spomedzi 180 hodnotených štátov sveta. Horších ako ona je teda na tom ešte bezmála 60 iných krajín.

Fico mal na mysli balík 18 miliárd eur, s ktorými Brusel počíta v budúcom roku pre vojnou sužovanú Ukrajinu. Maďarsko je jediný členský štát únie, ktorý sa rozhodol finančný návrh Európskej komisie blokovať. Budapešť si za to vyslúžila silnú kritiku z viacerých krajín EÚ. „Je to nemorálne," zdôraznila podľa agentúry Reuters litovská ministerka financií Gintare Skaistéová.

Remišová zúri

Na stretnutie Fica so Szijjártóom s nevôľou reagovala vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá je zároveň predsedníčka strany Za ľudí: „Nepoznám prípad, aby predstaviteľ iného štátu spravil tlačovú besedu o ochrane národných záujmov s lídrom opozície, ktorý je vyšetrovaný v podozreniach zo závažnej trestnej činnosti. Ochranou národných záujmov majú byť podozrenia z netransparentného hospodárenia v eurofondoch zo strany Maďarska, a teda poškodzovanie európskeho rozpočtu, na ktorý sa všetci skladáme," napísala v tlačovej správe pre médiá.

„Maďarsko našlo výborného spojenca vo Ficovi, ktorý má na krku niekoľko eurofondových škandálov počas vlády Smeru, kvôli ktorým sme prišli o stovky miliónov eur a skrachoval jeden operačný program zameraný na vedu a výskum. To, že beztrestné kradnutie v eurofondoch je pre Fica národným záujmom, nikoho neprekvapuje. No je škoda, že Maďarsko robí všetko pre to, aby do našich doteraz korektných vzťahov vnášalo zbytočné napätie," konštatovala Remišová.