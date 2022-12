Islamský štát zmizol z očí. Čaká na ďalšiu príležitosť?

Ešte pred niekoľkými rokmi písal Islamský štát (IS) svoj krvavý príbeh a priťahoval na seba pozornosť celého sveta. Keď sa však minulý týždeň objavila správa, že zabili lídra tejto teroristickej organizácie, málokto si ju už všimol. Podceňujeme IS na vlastné riziko alebo sa z neho naozaj stala džihádistická skupina takpovediac druhej kategórie?

Abú Hasan Hášimí Kurajší stál na čele IS len niekoľko mesiacov. Organizácia jeho smrť potvrdila minulý týždeň. Podľa USA ho však zabili už v polovici októbra. V sýrskej provincii Dará ho zlikvidovali rebelanti zo Slobodnej sýrskej armády.

VIDEO: Pekelná strela. Pozrite si, čím zabili USA šéfa Al-Kajdá

V auguste Američania zlikvidovali šéfa teroristickej siete Al-Kajdá Ajmána Zavahrího, ktorý sa skrýval v Afganistane. Zabili ho dve rakety Hellfire (vo voľnom preklade Pekelná strela) vypálené z dronu. Pozrite si, ako zasahujú ciele na videu US Air Force.

Rizikové povolanie

Prvým kalifom IS bol abú Ibráhím Bakr Bagdádí. Teroristov viedol v rokoch 2013 až 2019. Po jeho smrti nastúpil abú Ibráhím Hášimí Kurajší, jeho nahradil abú Hasan Hášimí Kurajší a teraz by mal byť na čele extrémistov abú Husajn Husajní Kurajší. Ich priezviska neznamenajú, že sú príbuzní, len sa nimi hlásia ku kmeňu Kurajšovcov, z ktorého pochádzal prorok Mohamed, a ktorého by mal byť aj vodca Islamského štátu.

Ktoré skupina je väčšou teroristickou hrozbou? Džihádisti Extrémna pravica Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Džihádisti 64,3% Neviem 21,4% Extrémna pravica 14,3%

"Privítali sme správu, že ďalší šéf IS už nechodí po planéte Zem,“ vyhlásil Jim Kirby, hovorca Národnej bezpečnostnej rady v Bielom dome.

Na vrchole svojej slávy v prvej polovici roku 2015 ovládal Islamský štát veľké územia v Iraku a Sýrii a špekulovalo sa o tom, že by mohol dobyť aj Bagdad. Členovia teroristickej organizácie boli schopní pripraviť a vykonať veľké útoky v Európe aj v USA. V novembri 2015 zabili v Paríži viac ako 130 ľudí. Najviac však pod krvavým terorom IS trpeli ľudia v Iraku a v Sýrii. Džihádisti majú na svedomí desaťtisíce mŕtvych.

"Samozrejme, IS už nie je takou silnou organizáciou ako kedysi. A nie je pravdepodobné, že by sa dni jej triumfu z roku 2015 tak skoro zopakovali,“ reagoval pre Pravdu Shaun McDaid, expert na terorizmus a extrémizmus z univerzity v Huddersfielde.

Čítajte viac Pokúsi sa Al-Kajdá pomstiť smrť svojho šéfa?

Odborník pripomenul, že byť šéfom IS je momentálne mimoriadne rizikové povolanie. "Tí, ktorí preberajú líderstvo Islamského štátu, musia vedieť, že to nie je otázka či, ale kedy ich zabijú miestni nepriatelia alebo Američania. Dá sa priam povedať, že pozoruhodné, že Bagdádí bol na čele IS tak dlho,“ povedal McDaid.

IS má stále publikum

„Predchádzajúcich dvoch šéfov IS zabili skôr, ako sa stihli prihovoriť svetu prostredníctvom audio- či videonahrávok. Je jasné, že Islamský štát má problém so zaistením ochrany svojich lídrov. Likvidácia vodcov neznamená, že sa podarí zničiť celú skupinu. Má však vplyv na fungovanie IS. Ak musia džihádisti stále vynakladať čas a energiu na to, aby hľadali nových šéfov, nestíhajú sa venovať príprave útokov,“ uviedol pre Pravdu americký expert na terorizmus Colin Clarke, ktorý pracuje pre organizáciu Soufan Group.

"Nedá sa však povedať, že nebezpečenstvo, ktoré IS predstavuje, sa úplne pominulo. Španielske médiá informovali, že teroristi vyzývali svojich stúpencov, aby zaútočili v Katare počas majstrovstiev sveta vo futbale. Dlhodobejšiu hrozbu bude Islamský štát predstavovať pre slabšie štáty najmä na Blízkom východe, ktorým chýbajú kapacity na to, aby mu účinne čelili. Do určitej miery zostane problémom dovtedy, kým bude existovať publikum pre jeho extrémne násilie a teror a kým bude schopný verbovať nových členov. Či už bude ich motivácia pripojiť sa k IS vyplývať z podpory radikálnej ideológie, alebo z pocitu zúfalstva z podmienok, v ktorých žijú,“ vysvetlil McDaid.

"Je celkom možné, že Islamský štát prejde veľkou zmenou a že nová generácia dokáže vytvoriť podmienky pre nové útoky. No v tejto chvíli IS upadá. Stále je nebezpečný, ale nedá sa to ani len porovnať s tým, akú hrozbu predstavoval ešte aj pred dvoma či troma rokmi,“ dodal Clarke.