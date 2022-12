Miestne médiá uvádzajú, že cestujúci majú iba ľahšie zranenia.

K zrážke došlo v meste Montcada i Reixac nachádzajúcom sa v tesnej blízkosti Barcelony. Španielsky spravodajský server Tododisca uviedol, že vlak idúci do Barcelony narazil v stanici Montcada i Reixac do súpravy, ktorá mala takisto namierené do Barcelony.

Podľa delegátky katalánskej regionálnej vlády v Madride Ester Capellovej úrady v týchto chvíľach vyšetrujú príčiny nehody.