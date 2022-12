Kritik Kremľa hľadal pravdu. Odsedí si viac ako vrah?

Verdikt mal padnúť už v stredu. Moskovský súd ho ale odložil pod zámienkou údajného bombového poplachu, pre ktorý evakuovali prítomných zo súdnej siene.

Foto: SITA/AP, Alexander Zemlianichenko Russia Opposition Ľudia evakuovaní po falošnom bombovom poplachu stoja pred budovou moskovského súdu, kde mal v stredu 7. decembra 2022 padnúť verdikt v procese s Iľjom Jašinom.

Jašina obvinili zo šírena úmyselne nepravdivých informácií o nasadení ruských ozbrojených síl. Prokuratúra pritom využila sprísnený odsek paragrafu, podľa ktorého mal konať s „motívom politickej nenávisti“. Najvyššia sadzba je v tomto prípade desať rokov.

S „motívom nenávisti“ doteraz v Moskve odsúdili iba jedného obžalovaného – komunálneho poslanca Alexeja Gorinova. Vyrúbili mu sedem rokov za mrežami. „Zločinom“ Jašinovho kolegu z radnice Krasnoseľského obvodu bolo, že na zasadaní zastupiteľstva vyslovil vetu: „Verím, že všetko úsilie občianskej spoločnosti by malo smerovať k zastaveniu vojny a stiahnutiu ruských jednotiek z územia Ukrajiny.“

Čo spáchal Jašin?

Podľa prokuratúry obžalovaný počas aprílového streamu na YouTube „pod rúškom dôveryhodných informácií vyhlásil“, že ruská armáda zabíja civilistov v ukrajinskej Buči a zároveň sa hanlivo vyjadroval o úradoch v Rusku.

Obžaloba okrem uväznenia v trestaneckej kolónii žiada pre Jašina aj zákaz používania internetu na štyri roky po odpykaní si trestu.

Jašin právom posledného slova pripustil, že si nerobí ilúzie a neráta s oslobodzujúcim rozsudkom. K výške trestu, ktorý požaduje prokurátor, poznamenal, že sa vo väzbe stretol s mužom, ktorý bol odsúdený na osem rokov za vraždu. „Dve bodnutia do srdca, jedno bodnutie do pečene. Ak by som bol obvinený z vraždy, prokurátor by pre mňa žiadal kratší trest,“ citoval ho portál Meduza.

Podľa portálu Mediazona prokurátor pri návrhu výšky trestu uviedol, že Jašin pred ruskými oficiálnymi zdrojmi uprednostňoval verzie z „nepriateľských štátov“. Žalobca tiež vyzval súd, aby nebral do úvahy správy OSN a OBSE o porušovaní humanitárneho práva počas vojny na Ukrajine, ktoré citovala obhajoba, keďže tie počas konfliktov v Líbyi a Sýrii i mlčali, a nevenoval pozornosť ani útrapám obyvateľstva Donbasu. Prokurátor pritom v zápale obvinil Jašinových obhajcov z „protisovietskeho“ postoja, až po smiechu v sále sa opravil, že myslel „protiruský“.

Maria podáva svedectvo z ostreľovaného Charkova

Z obžalovaného žalobca

Jašin obvinenie odmietol . Zdôraznil, že v relácii o udalostiach v Buči sa držal klasických štandardov žurnalistiky a predstavil publiku rôzne uhly pohľadu – oficiálnu verziu ukrajinskej strany aj oficiálne stanovisko ruského ministerstva obrany. Vyjadril tiež presvedčenie, že občan by mal kriticky pristupovať k tomu, čo mu úrady predostrú.

„Chcem len zistiť, čo sa stalo, a dokopať sa k pravde. To je moja úloha. V skutočnosti som obvinený z toho, že verejne spochybňujem slová ministerstva obrany,“ povedal Jašin na záver procesu.

Obžalovaný sa vo svojej záverečnej reči priamo obrátil na šéfa Kremľa. „Vyzývam vás, Vladimir Vladimirovič, aby ste okamžite zastavili toto šialenstvo. Je potrebné uznať politiku voči Ukrajine za chybnú, stiahnuť jednotky z jej územia a pristúpiť k diplomatickej dohode,“ adresoval svoju výzvu Putinovi, ktorý podľa Jašina už isto sám pochopil, akú chybu urobil 24. februára.

Čítajte viac Vojne hovorí vojna. Jašin dal väzbe prednosť pred exilom

„Našu armádu nevítajú kvetmi, nazývajú nás votrelcami a katanmi. Smrť a ničenie sú spájané s vaším menom. Vediete vojnu nielen s Ukrajincami,ale aj so svojimi krajanmi. Posielate státisíce Rusov do pekla. Pre vás sú to len čísla v kolónkach, ale pre mnohé rodiny je to neúnosná bolesť zo straty manželov, otcov,synov,“ cituje Mediazona 39-ročného súputníka zavraždeného liberálneho politika Borisa Nemcova a spojenca väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného.

Jašin zdôraznil, že je pripravený zaplatiť za to, že sa otvorene postavil proti takzvanej „špeciálnej vojenskej operácii“, ako vojnu na Ukrajine nazýva Kremeľ: „Prisahám, že nič neľutujem. Mohol som utiecť, mohol som mlčať. Ale urobil som, čo som musel. Je lepšie stráviť desať rokov za mrežami a zostať čestným človekom, ako ticho horieť hanbou za to, čo sa robí vo vašom mene.“