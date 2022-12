Zima udrie plnou silou, pod mínus desať bude aj na juhu Slovenska

VIDEO: Aké počasie môžeme na Slovensku očakávať do nedele?

Už len niekoľko dní zostane na Slovensku počasie s teplotami nad nulou. Od nedele prakticky na celom území Slovenska klesnú aj denné teploty pod bod mrazu a môžu tam zostať celý týždeň. Navyše sa očakáva silné sneženie, sneh by mal padať až do stredy. Vyplýva to z desaťdňového meteogramu na stránkach Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu. S dažďom či snehom však treba rátať už od štvrtka, v piatok môžu byť zrážky výrazné.

Pred zimou varuje aj susedné Česko. Podľa Českého hydrometeorolo­gického ústavu sa v nedeľu výrazne zmení počasie, na Morave môže napadnúť viac ako dvadsať centimetrov čerstvého snehu, očakávajú sa problémy s dopravou.

VIDEO: Vo Vrátnej takto začiatkom decembra umelo zasnežovali svahy. Čoskoro však zmena počasia zrejme nasype na zjazdovky veľa prírodného snehu.