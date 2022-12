Putin: Rusko bude pokračovať v útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny

V príhovore na odovzdávaní štátnych vyznamenaní Zlatá hviezda – udeľovaných za preukázanie výnimočnej odvahy a hrdinstva – Putin pripomenul, že útoky na ukrajinskú infraštruktúru sa začali po októbrových výbuchoch na Krymskom moste, ktorý spája Krymský polostrov, anektovaný Moskvou v roku 2014, s pevninským Ruskom.

Podľa vyjadrení ukrajinských tajných služieb však Rusi začali plánovať útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny skôr, než došlo k výbuchom na Krymskom moste. Kyjev okrem toho zodpovednosť za poškodenie tohto mosta odmietol.

„Kto začal? Kto zasiahol Krymský most, kto vyhodil do vzduchu elektrické vedenie z Kurskej jadrovej elektrárne, kto nedodáva vodu do Donecka?“ pýtal sa Putin.

Kritizoval, že Západ si nevšíma konanie Ukrajiny voči Rusku, no akýkoľvek odvetný krok Moskvy vyvoláva „vlnu informačného šumu“.

Ruský prezident v súvislosti s tým vyhlásil, že reakcie tretích strán na kroky Ruska, ani šírenie „dezinformácií a nezmyslov“ Moskve nezabránia „v plnení bojových úloh“ na Ukrajine a „povinností voči našim občanom“.