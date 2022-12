Biden má recept na zlákanie automobiliek do USA

Vláda prezidenta Joea Bidena prišla s plánom, ktorý by mohol presvedčiť automobilky v zahraničí, aby premiestnili svoju výrobu do Spojených štátov. Jedna vec je, že v USA je absolútne bezpečné a spoľahlivé zásobovanie plynom, druhá vec spočíva v novinke. Je ňou nový zákon, ktorý ponúka výrobcom áut lákavé výhody.

Prví záujemcovia sú Hyundai a LG Energy Solution

Spojené štáty poskytnú daňovú úľavu 7500 dolárov za každé predané auto s elektrickým pohonom. V prepočte je to porovnateľná suma v eurách.

Daňový bonus sa týka vozidiel produkovaných v Spojených štátoch s podmienkou, že väčšina materiálu bude amerického pôvodu.

„Od januára 2024 musí najmenej 40 percent hlavných minerálnych komponentov pochádzať z USA alebo z krajiny, s ktorou majú podpísanú dohodu o voľnom obchode, a podiel elektrickej batérie musí byť minimálne 50 percent zo Severnej Ameriky.

Od roku 2027 to musí byť aspoň 80 percent v prípade minerálov a 100 percent pri batériách," informuje webová stránka Svetového ekonomického fóra.

Prví dvaja významní záujemcovia o americké výhody sú už známi. Stali sa nimi juhokórejská automobilka Hyundai a LG Energy Solution, čo je firma so sídlom v Soule, ktorá patrí medzi najväčších výrobcov batérií na celom svete. „Spoločne uvažujú o vybudovaní továrne v americkom štáte Georgia. Ročná kapacita autobatérií by mala byť približne 35 gigawatthodín, čo je dostatočná energia na nabíjanie jedného milióna elektromobilov," napísala agentúra Reuters.

Záujem oboch juhokórejských gigantov priamo spojila s novými daňovými úľavami v USA. Reuters dodáva, že Hyundai a LG Energy Solution predpokladajú, že ich spoločná investícia v Georgii dosiahne v prepočte takmer 1,9 miliardy eur.

Lákadlo aj pre iných významných výrobcov

Šikovný ťah Bidenovej vlády ohrozí výrobu elektromobilov v Európe aj v ázijských štátoch, ako sú najmä Japonsko a Južná Kórea. Treba zdôrazniť, že Američanom ide nielen o prílev veľkých zahraničných investícií, ale tiež o znižovanie emisií: čím viac obyvateľov USA bude jazdiť v elektromobiloch, tým viac to prispeje k ochrane životného prostredia.

Daňové úľavy pre automobilky nie sú jediné lákadlo pre investorov zo zahraničia. Nový zákon zároveň ponúka zľavu na dani až do výšky 30 percent pre nové alebo modernizované fabriky, ktoré budú využívať zdroje obnoviteľnej energie. Aj toto predstavuje riziko pre mnohé štáty, európske nevynímajúc, v zmysle, že veľké firmy by mohli presunúť svoju výrobu do USA. (Na druhej strane to tiež súvisí s Bidenovou snahou čo najmenej znečisťovať americké ovzdušie.)

Nová americká právna norma nazvaná zákon o znižovaní inflácie má znížiť deficit a ceny liekov na predpis a poskytnúť investície do domácej výroby energie pri podpore čistej energie. Počíta s tým, že štát na tieto účely v najbližších desiatich rokoch dá až 369 miliárd dolárov.

Spomedzi lídrov v členských štátoch EÚ dal najavo svoje obavy priamo Bidenovi francúzsky prezident Emmanuel Macron (rokovali spolu 1. decembra). „Európsky priemysel sa obáva, že americký zákon, ktorý poskytuje daňový bonus za každú oprávnenú zložku obnoviteľnej energie vyrobenú v továrni v USA, by z kontinentu odobral potenciálne investície," konštatuje Reuters.