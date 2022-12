Výmena prominentných väzňov naše vzťahy nezlepší, odkázal do USA Kremeľ

Výmena dvoch prominentných väzňov medzi Moskvou a Washingtonom by nemala byť považovaná za krok na ceste k zlepšeniu rusko-amerických vzťahov, uviedol podľa ruských agentúr Kremeľ. Spojené štáty a Rusko vo štvrtok po mesiacoch vyjednávania vymenili americkú basketbalistku Brittney Grinerovú za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta.

Na zábere z videa ruskej televízie RU-24 Viktor But, vymenený za americkú basketbalistku Brittney Grinerovú, hovorí v lietadle s ruskými novinármi po výmene na letisku v Abú Dabí v Spojených arabských emirátoch.

„Rokovania sa zaoberali výhradne témou výmeny. Je preto nesprávne z toho vyvodzovať nejaké hypotetické závery, že by to mohol byť krok k prekonaniu krízy, ktorá teraz v našich bilaterálnych vzťahoch vládne,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Bilaterálne vzťahy zostávajú v žalostnom stave,“ dodal.

Odovzdanie oboch väzňov sa odohralo vo štvrtok na letisku v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Grinerovú zadržali na moskovskom letisku Šeremeťjevo vo februári tesne pred útokom ruskej armády na Ukrajinu, teda v čase stupňujúceho sa napätia medzi Ruskom a USA. Basketbalistku ruské úrady obvinili z pašovania drog kvôli tomu, že pri sebe mala náplne do elektronických cigariet s hašišovým olejom. Dvojnásobná olympijská víťazka bola v auguste odsúdená na deväťročné väzenie za pašovanie drog.

Väzni sympatizujúci s Moskvou

Päťdesiatpäťročný But strávil v americkej väznici takmer 15 rokov. Svojho času bol ako pašerák zbraní jedným z najhľadanejších mužov sveta. Kvôli svojej ochote vyzbrojiť takmer kohokoľvek vrátane štátov alebo povstaleckých skupín v Afrike, Ázii aj Južnej Amerike si vyslúžil prezývku „obchodník so smrťou“.

But v rozhovore s ruskou štátnou televíziou RT uviedol, že sa len ťažko opisuje, ako sa po prepustení do Ruska cíti. Povedal tiež, že sa v americkej väznici nestretol s výrazne protiruskými náladami a že mnoho jeho spoluväzňov sympatizovalo s Moskvou, napísala agentúra Reuters.

Ruská agentúra TASS predtým citovala dnešné vyjadrenie Butovej manželky Ally, podľa ktorej sa jej muž po ceste cítil „príšerne“ a bol vyčerpaný.

„Povedal, že je vďačný americkej strane za to, že ho nakŕmili. Toľko som nejedol za posledných skoro 12 rokov, povedal. Správali sa k nemu dobre, s rešpektom. Necestoval v okovoch,“ uviedla.

Lietadlo s Grinerovou dnes podľa agentúry AP zrejme pristálo v San Antoniu v americkom Texase. Basketbalistka teraz s najväčšou pravdepodobnosťou zamieri do miestneho nemocničného zariadenia. Americká vláda toto zariadenie využíva pre osoby, ktoré im majú poskytnúť hlásenie, alebo vyžadujú citlivý prístup lekárov, uviedol denník The New York Times.