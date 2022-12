Mrznú aj Rusi. Plynová krajina má miesta bez plynových rúr

Ten zároveň upozornil, že program plynofikácie, ktorý úrady spustili na pokyn prezidenta Vladimira Putina v roku 2021, od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu ustrnul.

Sever.Realii uvádza hneď niekoľko príkladov explózií plynových fliaš v ruských domovoch. Napríklad 4. decembra si 67-ročný dôchodca z Nižnevartovska na Sibíri kúpil desaťlitrovú plynovú fľašu na zimný rybolov, ktorá mu doma vybuchla. Zomrelo pri tom osem ľudí. Ten istý deň zahrmela explózia na balkóne obytného domu v Jekaterinburgu, ďalší deň sa ozval výbuch plynu v dome v Jaroslavli a ďalších mestách. Nedlho pred týmito incidentmi zomrelo pri explózii deväť ľudí vrátane štyroch detí v Sachaline, príčinou bola opäť plynová fľaša na jednom z balkónov, píše server.

VIDEO: Budet zima baľšaja… Týmto videom straší Európanov Gazprom.

Pritom na ostrove Sachalin vlani vyťažili 32,2 miliardy metrov kubických plynu. Podľa miestneho štatistického úradu Sachalinstat počas tohtoročného leta sa ťažba a predaj tamojšieho plynu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac ako zdvojnásobili. Podľa údajov z konca októbra tohto roka však plynofikácia regiónu dosiahla iba 50 percent. Mnoho obyvateľov Sachalinu, ako aj ďalších ruských regiónov, si v snahe ušetriť za elektrinu sami inštalujú doma plynové fľaše, píše Sever.Realii. A to aj vo viacpodlažných domoch.

Nemajú na výber. „Energetická veľmoc“ Rusko nevybudovala plynovody do svojich miest a dedín, približuje Sever.Realii. Aj tam, kde už podľa neho potrubie je, nemusí byť zemný plyn pripojený až do kuchýň obytných domov – náklady na jeho zavedenie domov sú pre Rusov s priemerným príjmom príliš vysoké. A aj ľudia, ktorí sú ochotní si za to zaplatiť, musia často čakať roky, kým chudobné regionálne správy nezabezpečia plynovody do obcí.

Prezident Putin preto vydal pokyn, aby plynárenský operátor vybudoval distribučnú sieť a zabezpečil prípojky k hraniciam pozemkov bez akýchkoľvek nákladov pre budúcich spotrebiteľov. Na konci minulého roka evidoval operátor vyše pol milióna žiadostí o tento druh plynofikácie, čo je štyrikrát viac ako v predchádzajúcich rokoch, píše server s odvolaním sa na vicepremiéra Alexandra Novaka. Vo februári však Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine a dodatočná plynofikácia ruských domov bola odsunutá na druhú, ak nie desiatu koľaj, poznamenal Sever.Realiu.

Olga z Veľkých Luk v Pskovskej oblasti na západe Ruska teraz používa plyn vo fľašiach, rovnaký ako explodoval v Nižnevartovsku a na Sachaline. „Samozrejme si myslím, že to nie je bezpečné,“ hovorí žena, ktorá čaká na prípojku plynu až k jej domu. "Žili sme v sovietskych časoch, a vtedy plynárenské spoločnosti každý polrok kontrolovali plynové zariadenia a všetko bolo bezplatné. Človek platil za plyn, plyn dodali a jeho cena zahŕňala údržbu zariadenia… Vtedy s tým neboli žiadne problémy, ale teraz je to na vlastné nebezpečenstvo, "dodala.

„Zato úrady sľubujú, že Európa teraz bez nášho plynu zamrzne,“ poznamenala Olga, ktorá zároveň konštatovala, že mrznú skôr Rusi. „Tu mrzneme, Európa nijako zvlášť,“ nechala sa počuť s tým, že v Európe panuje miernejšia klíma ako v Rusku. „Krajina, ktorá ťaží plyn, by sa mohla o svojich občanov postarať. Pravdepodobne sa im neoplatí starať sa o nás, výhodnejší je plyn predávať,“ dodala.

Obyvatelia malej dediny Kulotino v Novgorodskej oblasti žijú s plynom vo fľašiach už od sovietskych čias, rovnako ako väčšina ruského vidieka, opisuje Sever.Realii, podľa ktorého je teraz problém dostať do obce aj tento plyn, pretože od minulého roka ho prestali dovážať. Obyvatelia dediny si pre neho musia jazdiť sami do 12 kilometrov vzdialenej obce. Podľa miestneho obyvateľa Borisa síce v obci začali zavádzať plyn, ale väčšina ľudí si ho podľa neho pravdepodobne nebude môcť dovoliť. Kotol a ďalšie výdavky, ktoré prináša zavedenie plynu až do domu, podľa neho vychádzajú na viac ako 100 000 rubľov (viac ako 1500 eur).

Boris tiež pripomenul, že obec na plynových fľašiach funguje od 70. rokov minulého storočia a úrady sa modernizáciou nikdy nezaoberali. „V sovietskych časoch nič nesľubovali. Hovorili, že okolo je dosť lesov a dá sa kúriť drevom. Potom hovorili to isté. A teraz sa zrazu pustili do plynofikácie. Pravdepodobne zaviedli sankcie a nie je komu predávať plyn za hranice, tak sa rozhodli predávať ho vlastným (ľuďom). Nie je však isté, či bude vykurovanie plynom lacnejšie. Neviem,“ dodal Boris.

Ďalší ľudia, s ktorými hovorili reportéri webu Sever.Realii sa sťažovali na to, že plynofikácia sa naťahuje a pripojenie plynu od hraníc pozemku do ich domovov je drahé. „Tak zarábajú – hlavné potrubie ťahajú zadarmo a za kúsok do domu si účtujú nehorázne sumy,“ rozhorčil sa Alexander z Leningradskej oblasti. Dodávok plynu sa nakoniec rovnako nedočkal, úrady sa rozhodli plynové potrubie do jeho dediny vôbec nezaviesť, čo zdôvodnili tým, že je príliš zložité položiť rúry pod železnicu.

Podľa oficiálnych údajov dosiahla k 1. januáru 2021 plynofikácia Ruska 72,1 percenta, poznamenal server.