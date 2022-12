USA majú vo väzbe muža, ktorý údajne zostrojil bombu pre atentát nad Lockerbie

Spojené štáty majú vo väzbe Líbyjčana, ktorý údajne zostrojil bombu pre atentát na let Pan Am nad škótskym mestom Lockerbie, pri ktorom v roku 1988 zomrelo 270 ľudí. Uviedla to stanica BBC s odvolaním sa na škótske úrady. USA obvinili Adžílu Muhammada Masúda z účasti na najkrvavejšom teroristickom útoku na britskom území spred dvoch rokov.