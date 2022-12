Expert: Ukrajina triafa Rusov tam, kde ich to bolí najviac

"Keď Moskva uvažovala o tejto vojne, myslela si, že v nej bude len útočiť. Teraz musí veci meniť, lebo je nevyhnutné, aby brala do úvahy aj obranné opatrenia,“ povedal o vývoji ruskej invázie Toms Rostock z Centra pre bezpečnosť a strategický výskum na lotyšskej Akadémii národnej obrany. Expert tiež v rozhovore vysvetľuje, aké zbrane by Ukrajina mala dostať a či zima spomalí konflikt.

VIDEO: Súboj tankov. Ukrajinský nedal šancu ruskému

,,Súboj tankov v Luhansku: Ukrajinský T-64 proti ruskému T-72. Ďalšie víťazstvo pre ozbrojené sily Ukrajiny," komentovalo na Twitteri ukrajinské ministerstvo obrany video 92. mechanizovanej brigády.

V posledných dňoch sme boli svedkami útokov na ruské vojenské letecké základne a letiská v Engeľse, Ďagileve či v Kursku. Nepoznáme presne všetky podrobnosti, ale zdá sa, že to boli ukrajinské operácie pomocou bezpilotných lietadiel. Aj keď o rozsahu škôd sa špekuluje, útoky ukázali, že Ukrajina je schopná zasiahnuť ciele hlboko na území Ruska. Ako ich hodnotíte, čo nám hovoria o momentálnej fáze vojny?

Ukrajinci sa usilujú vyriešiť veľmi vážny problém, ktorý majú. Pravidelne čelia ruským raketovým útokom, pri ktorých Moskva používa aj bombardéry, aké boli poškodené pri spomenutých operáciách. Sú to legitímne ciele. Ukrajina sa snaží obmedziť schopnosti Ruska vykonávať útoky proti jej energetickej infraštruktúre. Poškodené bombardéry nevie Kremeľ rýchlo nahradiť. Ukrajina podľa všetkého ukázala, že má k dispozícii prostriedky na vykonanie takýchto útokov pomocou dronov. A ak je to naozaj tak, Rusko má problém. Nemôže napríklad presunúť bombardéry, o ktorých som hovoril, hlbšie do vnútrozemia, lebo by to sťažilo ich nasadenie proti Ukrajine. Je to podobné ako po útokoch na ruské námorné sily, ktoré sme videli už skôr. Ukrajina ukázala, že ich dokáže zasiahnuť, a Rusko nakoniec reagovalo aj tak, že lode presúvalo.

Prekvapilo vás, že to vyzerá tak, že zasiahnuté základne nemali dostatočnú protivzdušnú obranu? A bude sa ju Rusko usilovať posilniť?

Samozrejme, dobrá protivzdušná obrana dokáže vyrieši viacero problémov. Ukrajinci ju už vedia pomerne úspešne nasadiť proti iránskym dronom. A je možné, že Rusko spraví to isté v prípade ukrajinských bezpilotných lietadiel. No predpokladám, že keď Moskva uvažovala o tejto vojne, myslela si, že v nej bude len útočiť. Teraz musia Rusi veci meniť, lebo je nevyhnutné, aby brali do úvahy aj obranné opatrenia. Som si istý, že sa budú usilovať, aby sa podobné útoky, o ktorých hovoríme, neopakovali. Lenže budú to mať veľmi ťažké. Keď sa aj budú schopní brániť proti dronom, neznamená to, že im niekde niečo nevybuchne, ako sme to už videli vo viacerých prípadoch.

Mala by teda Ukrajina pokračovať v takýchto útokoch?

Jednoznačne. Kým Rusko útočí na ukrajinskú infraštruktúru a usiluje sa preraziť pri meste Bachmut, Kyjev by v nich mal pokračovať. Ukrajinci to pritom robia veľmi obozretne a múdro. Zasahujú techniku, ale napríklad aj logistické sklady s palivom. To Kremľu spôsobuje problémy vo vojnovom úsilí, lebo má problém s nasadením tankov či lietadiel. Ukrajinci triafajú Rusov tam, kde ich to bolí najviac.

Vyzerá to tak, že Kyjev na útoky využil upravené bezpilotné lietadlá, ktorá sa začali vyrábať ešte v ZSSR. Ukrajina dostáva zo Západu, najmä z USA, zbraňové systémy, ktoré by mohli zasiahnuť územie Ruska, majú však upravený obmedzený dostrel. Mal by mať Kyjev možnosť využiť ich naplno?

Možno by sa na to dalo pozrieť ako na deľbu práce. Ukrajinci už na začiatku ruskej invázie mali k dispozícii pomerne veľké vojenské kapacity v podobe delostreleckých systémov či letectva. No, samozrejme, vo vojne sa technika opotrebuje a po istom čase dôjde aj munícia. Ukrajina potrebovala západnú podporu, ktorá však v niektorých prípadoch prišla s istým obmedzením. Ale, ako som povedal, dá sa to vnímať aj ako deľba práce. Západné zbraňové systémy Ukrajina používa na to, aby zasiahla ruské jednotky priamo na bojisku. No a Kyjev sa svojimi prostriedkami takpovediac postará o ciele, ktoré by sa dali pokladať za kontroverznejšie. Je celkom pochopiteľné, že západné štáty netúžia po tom, aby Ukrajinci ich zbrane použili, keby napríklad zasiahli Moskvu.

VIDEO: Ako strieľa a ničí HIMARS. Rusi majú z americkej zbrane strach

Po lete sme boli svedkami ukrajinskej protiofenzívy, Rusi sa museli stiahnuť z pomerne veľkého územia, ktoré predtým kontrolovali. Aké zbrane Kyjev potrebuje zo Západu, aby si udržal vojenskú iniciatívu?

Do veľkej miery to vyzerá tak, že v konflikte je najdôležitejšou zbraňou delostrelectvo. Na začiatku vojny sa veľa hovorilo o ľahkých protitankových zbraniach, ako sú Javeliny. Je to však delostrelectvo, ktoré robí najviac škody. Ukrajina dostala zo Západu viaceré delostrelecké systémy, ktoré napríklad hrali zásadnú úlohu pri oslobodení Chersonu. Salvové raketomety HIMARS dokážu zasiahnuť nepriateľské pozície aj z väčšej vzdialenosti a Rusi na ne nemajú dostatočnú odpoveď. Preto je veľmi dôležité, aby Ukrajinci naďalej dostávali delostrelecké systémy a muníciu do nich. Mnohé z týchto zbraní však Kyjev používa už od leta a sú opotrebované. Vyrobili ich tak, aby mohli byť nasadené do vojny a ich kvalita je vo všeobecnosti vyššia v porovnaní s ruským delostrelectvom. Ale aj tak potrebujú údržbu a opravy, a toto je tiež nevyhnutné zabezpečiť.

Dostanú Ukrajinci stíhačky?

Je tu debata o strojoch F-16, ale nie som si istý, či je úplne nevyhnutné, aby ich Kyjev teraz dostal. Nie som expert na letectvo, ale z toho, čo som čítal, to vyzerá tak, že tieto stíhačky sa až tak veľmi nehodia do náročného terénu. Mám na mysli to, že ukrajinské letiská podľa všetkého nie sú prispôsobené pre lietadlá F-16. Vo vzduchu by pre Ukrajincov predstavovali istú výhodu, ale nie je úplné jednoduché zabezpečiť ich servis. Myslím si, že Kyjev v istom momente bude mať F-16, ale predpokladám, že to bude až po skončení vojny. Ale vrátim sa ešte k debate o tom, či by mali mať Ukrajinci možnosť dostreliť ďalej, čo by vyriešila iná munícia do raketometov HIMARS. Podľa mňa by to dávalo zmysel a umožnilo by im to väčšiu flexibilitu na bojovom poli. Diskutuje sa aj o tankoch.

Ako by ich Ukrajinci využili?

Tanky by sa im zišli pri plánovaní rozsiahlejších útočných operácií, ale momentálne ich majú Ukrajinci pomerne dosť a nemálo strojov ukoristili Rusom. Nepredpokladám, že by Kyjev dostal od USA Abramsy. Nie preto, že by to Američania vnímali ako provokáciu voči Rusom, ale najmä preto, že je mimoriadne drahé tieto stroje prevádzkovať. Možno by mohol Kyjev získať nemecké Leopardy. V tejto oblasti by mohol Berlín prevziať líderstvo. Zatiaľ sme to však nevideli.

VIDEO: Ukrajincov v boji s Rusmi nezastaví sneh ani blato

Bude mať zimné obdobie nejaký vplyv na konflikt? Spomalí jedna aj druhá strana operačné tempo?

V januári a na začiatku februára 2015 sa na východe Ukrajiny odohrali prudké boje. Nedá sa teda povedať, že chladné počasie niektorú z bojujúcich strán vždy spomalí. Ukrajinci momentálne stále postupujú vpred a určite sa budú usilovať využiť to aj v zime. Ruské jednotky sú na chladné počasie vybavené horšie. Ukrajina v posledných týždňoch dostala od viacerých krajín zimný výstroj. Pre jej vojakov to bude výhoda. Rusko teraz nemá prostriedky na to, aby vycvičilo a do chladnejších mesiacov vybavilo mobilizovaných mužov. Na druhej strane je potrebné povedať, že ak ruské jednotky prežijú zimu, na jar budú silnejšie. Ale aj preto sa teraz bude Ukrajina usilovať, aby na Rusov čo najviac zatlačila.

Keď ste spomenuli silu armád, je pochopiteľné, že vláda v Kyjeve nechce príliš hovoriť o vojenských stratách. Ale na základe toho, čo vieme, nebude mať Ukrajina problémy s počtom vojakov, ak bude obetí medzi príslušníkmi ozbrojených síl pribúdať súčasným tempom?

Sú to dva spojené problémy. Na jednej strane je otázka, ako môže Ukrajina vydržať pri vojenských stratách, ktoré utrpela. A potom je tu výzva, ktorú sme spomenuli na začiatku, teda či štát bude fungovať, keď rieši ruské útoky na infraštruktúru. Je však očividné, že Ukrajina je odhodlaná to zvládnuť. A nejde len o to, či politici hovoria, že krajina je pripravená čeliť všetkým problémom, ktoré sa vyskytnú. Dôležitý je postoj verejnosti. Ľudia chápu, že nech sa v tejto chvíli deje čokoľvek, vojna sa nedá len tak zastaviť. Akákoľvek pauza v nej by nahrávala Rusku, ktoré by potom udrelo s ešte väčšou silou. Ukrajinci v podstate hovoria, že musia teraz bojovať, aby zachránili budúce generácie. Musia získať okupované územia a v zásade je nevyhnutné, aby Rusko porazili. Ak sa to teraz nepodarí, výsledkom bude ďalšia vojna. Ukrajinci chcú pokračovať v boji, a myslím si, že na to stále majú prostriedky. A ani zásoby ruských rakiet nie sú nekonečné. Moskva ich má stále dosť na viaceré veľké útoky, ale má problém ich dopĺňať. Rusko ešte skladuje staršie strely, ale tie nie sú také presné. A keď chce zasahovať ciele infraštruktúry, nepomôže mu, keď jeho rakety dopadnú sto metrov vedľa.

VIDEO: Naď: Rusi zničili jednu Zuzanu, S-300 Ukrajincov stále chráni