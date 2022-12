Káčer: Slovensko je pripravené odovzdať Ukrajine stíhačky MiG-29

Slovensko je pripravené odovzdať Ukrajine stíhacie lietadlá Mig-29. Agentúre Interfax-Ukrajina to povedal slovenský minister zahraničia Rastislav Káčer, podľa ktorého trojica slovenských ministrov minulý týždeň túto problematiku v Kyjeve prebrala s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Káčer tiež uviedol, že na Slovensku sa opravárenská základňa pre poškodenú ukrajinskú vojenskú techniku.

„Stroje Mig- 29 sme vám ešte neodovzdali. Ale sme pripravení tak urobiť. S našimi partnermi v NATO rokujeme o tom, ako to urobiť,“ povedal v rozhovore s ukrajinskou tlačovou agentúrou Káčer. „Myslím, že v najbližších týždňoch príde na Slovensko ukrajinská delegácia a my budeme spoločne s našimi americkými priateľmi pracovať na tom, aby sa to stalo skutočnosťou,“ dodal minister. Podrobnosti nechcel prezradiť, aby proces neohrozil.

Bratislava sa po februárovom začatí ruskej invázie na Ukrajinu rozhodla predčasne ukončiť prevádzku stíhačiek MiG-29 zo sovietskej éry; nahradiť ich chce adekvátnymi západnými strojmi. Slovenský vzdušný priestor od septembra pomáhajú chrániť Česko a Poľsko. Slovenský minister obrany Jaroslav Naď už skôr uviedol, že Bratislava je pripravená odovzdať Ukrajine desiatku svojich stíhačiek Mig-29, ak za ne dostane zodpovedajúcu náhradu.

Káčer poznamenal, že posledný schválený balík slovenskej vojenskej pomoci Ukrajine zahŕňa niekoľko tisíc rakiet pre lietadlá Mig-29, muníciu, teplé oblečenie pre vojakov alebo potraviny.

Ukrajinskej agentúre minister tiež povedal, že na Slovensku sa otvára opravárenská základňa pre poškodenú ukrajinskú vojenskú techniku, ktorá po oprave poputuje späť na Ukrajinu. O tom, že sa Česko, Slovensko, Maďarsko a Poľsko chcú angažovať v oprave ukrajinskej vojenskej techniky hovoril Naď už v septembri po stretnutí so svojimi náprotivkami z krajín V4.

Ukrajinu minulý týždeň navštívili traja slovenskí ministri vrátane Káčera, ktorí v Kyjeve oznámili ďalšiu vojenskú i humanitárnu pomoc krajine, ktorá sa už viac ako deväť mesiacov bráni ruskej vojenskej agresii.