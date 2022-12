USA chcú vyrobiť viac zbraní, aby Rusko nestíhalo

Vyzerá to však tak, že Západ vrátane USA nebol na veľký konflikt dostatočne pripravený. Krajiny NATO si v roku 2014 na summite vo Walese sľúbili, že do desiatich rokov zvýšia výdavky na obranu na požadované dve percentá hrubého domáceho produktu. No hoci už vtedy členské štáty Severoatlantickej aliancie reagovali na ruskú anexiu Krymu a na vojnu na východnej Ukrajine, nárast investícií do ozbrojených síl bol v mnohých prípadoch len veľmi pomalý.

VIDEO: Súboj tankov. Ukrajinský nedal šancu ruskému

,,Súboj tankov v Luhansku: Ukrajinský T-64 proti ruskému T-72. Ďalšie víťazstvo pre ozbrojené sily Ukrajiny," komentovalo na Twitteri ukrajinské ministerstvo obrany video 92. mechanizovanej brigády.

Limity na množstvo munície

Samozrejme, rozhodnutie o tom, že krajina bude vydávať viac peňazí na armádu, je neraz politicky citlivé. A do celého procesu zasiahla aj covidová pandémia. Ruská agresia však núti štáty zamyslieť sa nad budúcnosťou ozbrojených síl, ale aj obranného priemyslu.

Podľa magazínu Foreign Policy v tejto súvislosti v USA beží aj debata o tom, či existujú nejaké limity toho, do akej miery by Amerika mala Ukrajine pomáhať. Objavujú sa totiž názory, že zbrane, ktoré Washington dáva Kyjevu, by mu mohli chýbať, keby sa niekde rozhorel iný veľký konflikt, ktorého by boli Spojené štáty súčasťou. Či už by to bola vojna s Čínou, alebo priama konfrontácia s Ruskom.

"Predstavitelia ozbrojených síl a ministerstva obrany opakovane v poslednom čase povedali zákonodarcom v Kongrese a ich poradcom, že Pentagon má určené limity na množstvo munície, ktoré potrebuje pri plánovaní vojen. Napríklad v prípade konfliktu USA a NATO proti Rusku, ktorý by mohol zahŕňať aj scenár bojov v oblasti pri poľskom meste Suwalki blízko ruských hraníc v Pobaltí. Tieto limity zabraňujú tomu, aby USA poslali Ukrajine viac munície,“ napísal magazín Foreign Policy.

Obmedzenia sa týkajú ľahších i ťažkých zbraní a prispeli k tomu, že Amerika napríklad zatiaľ neposlala Ukrajine systém ATACMS, ktorý dokáže odpaľovať taktické balistické strely až na vzdialenosť 300 kilometrov. Hovorca Pentagonu Garron Garn pre Foreign Policy uviedol, že ministerstvo obrany si zatiaľ ponechá zásoby zbraní v takom množstve, ako to od neho vyžadujú existujúce zákony.

Americká armáda však už pripravuje výrazné rozšírenie výroby delostreleckej munície kalibru 155 milimetrov. Jej produkcia by sa v najbližších troch rokoch mala strojnásobiť. Informoval o tom portál DefenseNews.com.

"Sme v stave, že vieme podporovať Ukrajinu, ale tento plán je viac strednodobý a dlhodobý,“ povedal pre DefenseNews.com Doug Bush, ktorý má v Pentagone na starosti nákupy, technológie a logistiku týkajúce sa amerických pozemných síl. "Ak si vytvoríme tieto kapacity, a keď vojna bude trvať ďalšie tri či štyri roky, budeme v pozícii, že zásadným spôsobom dokážeme prekonať to, čo sú schopní vyrobiť Rusi. Keď k tomu pridáte možnosti našich spojencov, Moskva nám nebude stíhať,“ vyhlásil Bush.

Podľa Foreign Policy západní predstavitelia predpokladajú, že Rusku by trvalo okolo päť rokov, kým by dokázalo obnoviť svoje pozemné sily a zásoby streliva. Samozrejme, hlavný vplyv má na to vojna, ale aj tvrdé sankcie zo strany Západu, ktoré viedli k tomu, že Moskva má stále menej počítačových čipov a ďalších technologických komponentov potrebných na výrobu riadených striel. Aj preto Kremeľ viac spolupracuje s Iránom a so Severnou Kóreou, aby aspoň do istej miery doplnil zásoby.

"Toto je posledná vojna, v ktorej bude Rusko schopné bojovať týmto spôsobom. Zdedilo plné sklady delostreleckej munície z čias ZSSR, ale keď sa tento konflikt skončí, veľa mu z nich už nezostane,“ reagoval pre Pravdu Toms Rostoks z Centra pre bezpečnosť a strategický výskum na lotyšskej Akadémii národnej obrany.

Naď: Rusi zničili jednu Zuzanu, S-300 Ukrajincov stále chráni

Čo chýba EÚ?

Medzitým šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell na obrannej konferencii minulý týždeň v Bruseli priznal, že EÚ nemá k dispozícii niektoré dôležité vojenské spôsobilosti potrebné na zaistenie obrany. "Pre mnohých z nás bola vojna na Ukrajine brutálnym budíčkom. Uvedomili sme si, že naše vojenské zásoby sa rýchlo stenčili, keďže sme do nich roky dostatočne neinvestovali. Uvedomili sme si, že nám chýbajú dôležité obranné spôsobilosti. Pritom čelíme hrozbám, skutočným hrozbám. A je pravdepodobné, že situácia sa ešte zhorší,“ varoval Borrell.

Rada EÚ pre zahraničné veci včera rokovala aj o navýšení objemu peňazí v Európskom mierovom nástroji, ktorý členským krajinám vrátane Slovenska pomáha financovať vojenskú podporu pre Ukrajinu. Keď pred niekoľkými mesiacmi vznikol, bolo v ňom šesť miliárd eur, ale podľa portálu Euractiv sa už viac ako polovica týchto financií minula.