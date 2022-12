Do Česka dorazila prvá dodávka dielcov na nové americké vrtuľníky. Nahradia sovietske stroje

Vojenský materiál dopravilo minulú stredu na pardubické letisko americké veľkokapacitné lietadlo. Česko chce touto modernizáciou znížiť závislosť od sovietskej techniky, uviedlo české ministerstvo obrany.

Dodávka podľa rezortu obsahuje náhradné dielce a súčiastky potrebné na prvú kompletizáciu, opravu a údržbu vrtuľníkov Venom a Viper, kontrolnú a meraciu techniku na vyhodnotenie stavu vrtuľníkov, špeciálne konštrukcie potrebné pri ich opravách, elektrický štartovací vozík a ďalšie náhradné dielce. Náklad vážil približne 24 ton.

„Prílet pozemného vybavenia a materiálu z USA je hmatateľným dôkazom, že sa projekt dostáva do finálnej fázy. Touto prvou dodávkou sa približujeme k zavedeniu venomov a viperov do výzbroje Armády ČR,“ komentovala dodávku materiálu česká ministerka obrany Jana Černochová. Podľa nej je to krok smerom od závislosti od ruskej a sovietskej techniky.

„S materiálom musíme manipulovať veľmi opatrne, pretože ide o citlivé, drahé a nedostatkové súčiastky,“ povedal náčelník zbrojnej služby 22. základne vrtuľníkového letectva Jiří Zezula. Ďalšia dodávka sa očakáva začiatkom nového roka.

Koncom roka 2019 české ministerstvo obrany schválilo nákup 12 vrtuľníkov od Spojených štátov v celkovej hodnote približne 17,6 miliardy českých korún (približne 723 miliónov eur). Na základe tejto dohody má do Česka budúci rok doraziť osem viacúčelových vrtuľníkov UH-1Y Venom a štyri bojové vrtuľníky AH-1Z Viper. USA sa v auguste rozhodli nad rámec tejto dohody darovať Česku osem vrtuľníkov. Celkovo tak českej armáde pribudne 20 nových vrtuľníkov.