Šéfov diplomacie šokuje korupčný škandál Katargate

Belgické vyšetrovanie údajnej korupcie v Európskom parlamente (EP) je veľmi znepokojujúce. Povedal to šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v reakcii na razie a zatýkanie európskych predstaviteľov v súvislosti s podozrením, že prijímali peniaze a drahé dary od Kataru.

Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney uviedol, že kauza je pre inštitúciu škodlivá. Podľa šéfky nemeckej diplomacie Annaleny Baerbockovej záležitosť ohrozuje dôveryhodnosť EÚ. Predsedníčka EP Roberta Metsolová vyhlásila, že údajné podplácanie cudzou krajinou je útokom na demokraciu.

Belgická polícia v rámci vyšetrovania podozrenia z prania špinavých peňazí a korupcie, do ktorého sú zapletení členovia EP a Katar, prehľadala 16 domov, zhabala 600-tisíc eur a zatkla niekoľko ľudí. Vo väzbe zostávajú štyria zo šiestich zadržaných. Prokuratúra ich obvinila z účasti v zločineckej organizácii.

Belgickí vyšetrovatelia v pondelok prehľadali kancelárie europarlamentu. Belgická prokuratúra spresnila, že cieľom prehliadky priestorov EP v Bruseli bolo zaistenie elektronických dát desiatich zamestnancov parlamentu.

Kailiovej zmrazili v Grécku majetok

Medzi obvinenými je podpredsedníčka EP Eva Kailiová, ktorú predsedníčka parlamentu Roberta Metsolaová zbavila v sobotu jej právomocí. Gréckej političke už tiež pozastavila členstvo sociálnodemokra­tická frakcia v Európskom parlamente a zo svojich radov ju vylúčila aj jej grécka domovská strana PASOK.

Grécky úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí oznámil, že zmrazil všetok majetok Kailiovej, opatrenie sa vzťahuje aj na jej príbuzných. Vo väzbe zostávajú aj partner Kailiovej Francesco Giorgi, bývalý taliansky europoslanec Pier Antonio Panzeri a jeden bruselský lobista.

„Iste, tá správa je veľmi znepokojujúca," povedal Borrell. „Čelíme niektorým udalostiam, niektorým skutočnostiam, ktoré ma ako bývalého predsedu EP určite tiež znepokojujú," do­dal.

„Je to škodlivé. Je to škandál, o ktorom musíme odhaliť pravdu, aby sme zaistili, že sa to nebude opakovať," podčiarkol šéf írskej diplomacie Coveney.

Podľa nemeckej ministerky Baerbockovej je pre údajnú korupciu ohrozená dôveryhodnosť EÚ: „Ide o skutočne neuveriteľný prípad, ktorý musí byť teraz jednoznačne a s plnou silou zákona objasnený, pretože v stávke je tiež, a predovšetkým, dôveryhodnosť Európy." „Akákoľvek korupcia je úplne neprijateľná a som rád, že belgická polícia je schopná proti nej zakročiť," poznamenal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. (Šéfovia diplomacie sa vyjadrili v Bruseli, kde mali v pondelok spoločné rokovanie.)

Podľa Metsolovej v korupčnej kauze známej aj ako Katargate jej aktéri napojení na autokratické tretie krajiny údajne využili mimovládne organizácie, odbory, jednotlivcov, asistentov a poslancov Európskeho parlamentu, aby ovplyvňovali dianie v EP. „Ich zlomyseľné plány zlyhali,“ uviedla v pondelok v Štrasburgu počas svojho prejavu.

Poznamenala súčasne, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní podstúpiť riziko pre to, aby získali „tašku plnú peňazí“. Podstatné podľa nej však je, aby títo ľudia pochopili, že za svoje činy sa budú zodpovedať v plnom rozsahu, ako sa to stalo aj v tomto prípade. „Korupcia nemôže zvíťaziť,“ vyhlásila Metsolová.

Peniaze od katarských záujmových skupín

Prokurátori uviedli, že už niekoľko mesiacov mali podozrenie, že štát z Perzského zálivu sa snaží ovplyvňovať rozhodovanie v Bruseli. Štyri zadržaní čelia obvineniu, že prijali dary a peniaze od katarských záujmových skupín, aby ovplyvnili politické rozhodnutia v období pred organizovaním majstrovstiev sveta vo futbale v Katare. Predstavitelia tohto štátu medzitým označili informácie o svojom zapojení do korupčnej kauzy za vážnu dezinformáciu.

Väčšina zadržaných a vyšetrovaných má blízko k Pokrokovej aliancii socialistov a demokratov (S&D), čo je druhá najväčšia frakcia v EP.

Čelní predstavitelia EP už nejaký čas spolupracovali s belgickou políciou na prísne tajnom vyšetrovaní vedenom prokurátorom Michelom Claisom. „Okrem iného dali zelenú na uzavretie niekoľkých parlamentných kancelárií a zhromažďovanie dôkazov," napísal server Politico.

EP mal tento týždeň hlasovať o návrhu na predĺženie bezvízového styku s EÚ pre Kuvajt, Katar, Omán a Ekvádor. Niektorí zákonodarcovia teraz navrhli, aby rozprava a hlasovanie boli odložené.