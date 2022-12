Zelenskyj chce byť prezidentom do víťazstva Ukrajiny. Potom by rád zašiel k moru a na pivo

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v relácii amerického moderátora Davida Lettermana povedal, že chce byť hlavou štátu do víťazstva Ukrajiny vo vojne s Ruskom. O svojej politickej budúcnosti za týmto horizontom nerozmýšľa, rád by ale zašiel k moru a dal si pivo. Informoval o tom server RBK-Ukrajina a agentúra DPA.

„Až do nášho víťazstva budem určite prezidentom a potom si nad tým ani netrúfam premýšľať. Nie som na to pripravený. Chcem len k moru, keď už vyhráme. A dať si pivo, to chcem veľa,“ povedal Zelenskyj v relácii s názvom My Next Guest Needs No Introduction (Môjho ďalšieho hosťa nemusím predstavovať), ktorý zverejnila streamovacia platforma Netflix.

V relácii, ktorá sa nakrúcala už v októbri v kyjevskom metre a ktorú v jeden moment prerušil letecký poplach, Zelenskyj tiež uviedol, že by teraz bolo nezodpovedné povedať, kedy sa vojna s Ruskom skončí. Stane sa tak podľa neho vo chvíli, keď „získame späť svoju krajinu a budeme na svojich hraniciach“, nie keď konflikt „zamrzne“.

Naznačil, že koniec vojny by mohol nastať smrťou ruského prezidenta Vladimira Putina, keďže Rusko by sa potom „muselo zaoberať domácou politikou namiesto zahraničnej“. Autoritárske režimy sú prispôsobené jednej osobe, uviedol. „Ak tento človek odíde, inštitúcie sa zastavia. Takéto obdobie bolo aj v Sovietskom zväze. Všetko sa zastavilo,“ podotkol Zelenskyj.

Zelenskyj neverí, že by Putin na Ukrajine použil jadrové zbrane. „Je si vedomý toho, že keď ich použije, bude to mať dôsledky pre neho samotného,“ zdôraznil. Putin má podľa neho príliš rád život na to, aby sa odhodlal k takémuto kroku, dodal.

Na otázku k svojmu dennému režimu ukrajinský prezident odpovedal, že vstáva zvyčajne po pol šiestej, ak ho predtým nevzbudí urgentný telefonát. Riadeniu vojny sa podľa svojich slov venuje „každým dňom od rána do večera“. Svoje deti vída len zriedka, s nimi aj s manželkou Olenou si ale pravidelne volá.

44-ročný Zelenskyj bol do funkcie ukrajinského prezidenta zvolený v roku 2019.

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu 24. februára 2022. V súčasnosti okupuje viac ako 18 percent ukrajinského územia.