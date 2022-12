Zima bude ťažká, pre vojakov aj civilistov, hovorí ukrajinský výsadkár

Do armády chcel Ukrajinec Valerij Markus vstúpiť už od detstva, hneď deň po svojich osemnástych narodeninách sedel v náborovej kancelárii. Ako výsadkár sa zúčastnil na bojoch na východe Ukrajiny v roku 2014, teraz je na fronte znova. Významne sa podieľa na budovaní jednej z brigád a na sociálnych sieťach približuje ukrajinskú armádu takú, aká je. „Pripravujeme sa na to, že zima bude ťažká. Morálne. Pre vojakov aj pre civilistov,“ povedal v rozhovore s ČTK. Ukrajinskému vojakovi a blogerovi tento rok na jeseň vyšla v ČR z veľkej časti autobiografická kniha Stopy na ceste.

Na konci februára roku 2014 mal Valerij 21 rokov. Veliteľ pred nimi vtedy vystúpil s krátkym prejavom, na ktorý, ako hovorí, nikdy nezabudne. Oznámil im, že na územie Krymu vtrhli ruské jednotky. „Všetky správy, ktoré sa ku mne dostali, dokonca aj tie pravdivé, mi pripadali úplne absurdné. Nemohol som uveriť, že sa občania krajiny, ktorú som v detskej naivite a pod vplyvom propagandy úprimne považoval za svoju vlasť, odvážili pozdvihnúť zbrane proti Ukrajincom. Siedmeho marca večer nám veliteľ roty oznámil, že zajtra ráno brigáda odchádza na stanicu, dostali sme pár hodín na to, aby sme zabehli domov a zbalili si veci,“ opísal vtedajšie dianie vo svojej knihe.

https://www.instagram.com/p/Clnemc9L5Sn/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Následne sa spolu so svojou jednotkou zúčastnil na bojoch o Slovjansk, Debalceve, Kramatorsk a Šachtarsk v Doneckej oblasti. V bojoch prišlo o život množstvo jeho priateľov a spolubojovníkov a dlhé mesiace strávené na fronte sa podpísali na jeho zdravotnom stave i psychike. Zmluvu si najskôr predĺžil, nakoniec však z armády odišiel.

V knižke opisuje svoj život od detstva, keď vyrastal bez otca a potom aj bez matky, ktorá musela odísť za prácou do Kyjeva. Často veľmi otvorene a drsne popisuje vyrastanie na ukrajinskom vidieku na prelome tisícročí v byte len s babkou a despotickým dedom, ktorý pil. Prečo sa rozhodol knihu napísať? „Písal som ju pre seba, nie o sebe. Bola to moja vnútorná potreba. Je takou mojou verejnou spoveďou,“ povedal Valerij. „Na Ukrajine tú knižku čítajú mnohí a majú pocit, že je to o nich. Pretože veľa udalostí z môjho detstva, z môjho života prežívali úplne rovnako. Ľudia v tej knižke nachádzajú sami seba. Vidia v nej vlastný príbeh. Niekto sa domnieva, že je to knižka o vojne. Proti tomu tiež nemôžem nič namietať, pretože taký je ich dojem. Iní si myslia, že je to knižka o utváraní osobnosti, o vývoji. Takže každý si zvolí sám, čím tá knižka pre neho je,“ dodal.

Kniha je unikátna aj tým, že obsahuje 60 QR kódov, ktoré vďaka fotkám a videám približujú atmosféru vojnového frontu a životy skutočných ľudí. V ukrajinčine vyšla v roku 2018 a čoskoro sa stala bestsellerom. V Česku ju tento rok v októbri vydalo vydavateľstvo Familium, v minulosti už vyšla v Litve a teraz je prekladaná tiež do švédčiny.

Z predaja knižky už vybrali 4,5 milióna ukrajinských hrivien. Vďaka ďalším peniazom od darcov sa im darí financovať práve výstroj a výzbroj jednej z ukrajinských brigád. Valerij sa totiž do armády opäť vrátil. Tento rok vo februári po ruskej invázii na Ukrajinu. Ako k tomu hovorí, „Volodymyr Volodymyrovyč (Putin) to rozhodol za mňa“.

Ešte nemá ani 30 rokov a v bojoch strávil významnú časť svojho života. „Pozrite, dostal som sa na front, keď som mal 19, v armáde som strávil päť rokov, na fronte niekoľko rokov a to všetko nejakým spôsobom utváralo moje videnie sveta, môj hodnotový rebríček, moju psychiku. A akým spôsobom? Hneď. Boli to príklady, situácie, ktoré som analyzoval a tak som sa utváral. Armáda ma vychovala. A vojna tiež,“ hovorí.

Valerij Markus má na sociálnych sieťach viac ako pol milióna fanúšikov a medzi vojenskými blogermi je na Ukrajine lídrom v celkovom počte odberateľov. Pritom vďaka vojenským blogerom môžu ľudia sledovať dianie na fronte z bezprostrednej blízkosti. V komentároch potom môžu vojakov podporiť. Len na Instagrame má Valerij vyše 300 000 sledu­júcich. Nedávno tam napríklad informoval o tom, že za svoje pôsobenie v armáde získal vyznamenanie „za zásluhy o obranyschopnosť Ukrajiny počas ruskej invázie na Ukrajinu“, ktoré udeľuje tamojšie ministerstvo obrany.

Ruské útoky zasiahli v posledných týždňoch na Ukrajine najmä energetickú infraštruktúru, viaceré mestá sa ocitli bez elektriny aj vody. Aj napriek tomu však Ukrajinci podľa neho nestrácajú nádej a optimizmus. „Sme naladení na boj s Rusmi. Všetci. A život sa vracia do normálnych koľají aj v zasiahnutých mestách. Všetci sa prispôsobujú. Ráno padajú rakety a na poludnie už funguje obchodné centrum. Ľudí si zvyknú na všetko,“ uzatvára.