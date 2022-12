Rusko bojuje s NATO, ktoré sa do boja ešte nedostavilo, pobavil Zelenskyj vtipom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pobavil Ukrajincov vtipom o tom, ako Rusko "bojuje" s NATO, ktoré sa však ešte do boja nedostavilo. Zelenského anekdota v relácii moderátora Davida Lettermana z Netflixu na účet Moskvy a ruských inváznych vojsk sa rýchlo rozšírila na sociálnych sieťach, píše agentúra Unian.

Zelenskyj v relácii amerického moderátora upozornil, že Ukrajinci majú v poslednom čase len málo dôvodov na radosť. Zmysel pre humor ich však zachraňuje pred šialenstvom, keďže na pozadí informácií o zverstvách ruských inváznych síl je ťažké zostať pokojný, píše agentúra. Prezident preto navrhol, aby si Letterman vypočul vtip o tom, ako obyvatelia Odesy diskutujú o vojne. Následne začal rozprávať:

Stretli sa dvaja Odesania. A jeden druhému hovorí:

Tak aká je situácia, čo sa hovorí?

No čo, hovorí sa, že je vojna.

A aká vojna?

Rusko bojuje s NATO!

Vážne? '

Áno, áno, je vojna. Rusko bojuje s NATO.

A čo?

No tak, čo? 70 000 ruských vojakov padlo, skoro všetky rakety spotrebovali, veľa techniky je rozbitej, vyhodenej do vzduchu. Taká je situácia.

A čo NATO?

A čo NATO? NATO ešte nedorazilo.

Video so Zelenským rozprávajúcim vtip sa rýchlo rozšírilo po sociálnych sieťach, píše Unian. Ukrajinci podľa agentúry zábery komentujú a súhlasia, že zmysel pre humor im naozaj pomáha prekonávať hrozné udalosti.

Ukrajinský prezident, ktorý bol pred vstupom do politiky známy ako komik, počas Lettermanovej talkshow okrem iného povedal, že chce byť hlavou štátu do víťazstva Ukrajiny vo vojne s Ruskom. O svojej neskoršej politickej budúcnosti zatiaľ nerozmýšľa, rád by však po porážke Ruska zašiel k moru a dal si pivo.

Relácia sa nakrúcala pred časom v kyjevskom metre, ktorého podzemné priestory sú považované za jedny z najbezpečnejších miest v prípade ruských vzdušných útokov. V jednej chvíli interview prerušil letecký poplach.

Kým Letterman vyzeral znepokojene, nikto iný nereagoval, opísala agentúra Reuters. Na jeho otázku, čo to znamená, Zelenskyj odvetil: „Bohužiaľ to znamená, že sa z vojny stal zvyk. Veľa Ukrajincov si na ňu zvyklo. Pre mňa sú sirény ukazovateľom toho, že vojna sa neskončila. Pripomínajú, že niekde, niekto obetuje svoj život za ten váš.“

Zelenskyj podľa rádia Slobodná Európa / Rádia Sloboda (RFE / RL) zároveň povedal, že vojna, ktorú vo februári rozpútalo Rusko, by sa mohla skončiť po smrti ruského prezidenta Vladimira Putina. „Keď Putin zomrie, vojna nebude,“ povedal prezident. Rusi sa v takom prípade podľa neho budú venovať domácej politike a nie zahraničnej.