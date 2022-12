Zelenskyj žiadal 800 miliónov eur, v Paríži prisľúbili Ukrajine miliardu

Účastníci parížskej konferencie na podporu Ukrajiny krajine napadnutej Ruskom prisľúbili urgentnú pomoc v celkovom objeme vyše miliardy eur. Uviedla to francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnaová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa predtým na konferencii pripojil na diaľku, pritom uviedol, že krajina potrebuje urgentnú energetickú pomoc na zimu vo výške najmenej 800 miliónov eur.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron na úvod jednodňovej konferencie ubezpečil, že medzinárodné spoločenstvo krajine napadnutej Ruskom pomôže prekonať zimu. Podľa agentúry AFP zdôraznil vôľu medzinárodného spoločenstva pomôcť Ukrajine „odolať počas tejto zimy“, keď krajina čelí zbabelému počínaniu Ruska, ktorého cieľom je uvrhnúť Ukrajincov do „tmy a chladu“. Rusko sa podľa neho „pokúša šíriť teror medzi obyvateľmi“ Ukrajiny útokmi na civilnú infraštruktúru. Tie sú podľa Macrona vojnovými zločinmi. Kremeľ útočí na civilnú infraštruktúru, pretože jeho vojaci utrpeli porážky na bojisku, povedal Macron. Cieľom je podľa neho aj ochrana okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne.

„Keďže Ukrajina má navrch na bojisku, Rusko, ktorého vojenská slabosť sa ukázala, si osvojilo cynickú stratégiu, ktorá cieli na civilnú infraštruktúru, aby dostalo Ukrajinu do kolien,“ povedal Macron v úvodnom prejave. „Na každé víťazstvo vašej krajiny na bojisku Rusko zbabelo reaguje bombardovaním elektrickej, plynovej alebo vodnej infraštruktúry nevyhnutnej pre to, aby ľudia prežili túto zimu,“ povedal Macron. Francúzsky prezident oznámil, že jeho krajina Ukrajine poskytne ďalších 63 dieselgene­rátorov k stovke, ktoré dodala už v novembri. Francúzska pomoc tento rok dosiahne objem 200 miliónov eur, povedal Macron, ktorý oznámil dodatočnú pomoc vo výške 48,5 milióna eur.

Aj Nemecko ohlásilo dodatočnú zimnú pomoc Ukrajine vo výške 50 miliónov eur k skôr sľúbeným 160 miliónom eur. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že EÚ pošle Ukrajine 30 miliónov LED žiaroviek. Na ich zakúpenie EÚ poskytne 30 miliónov eur. „Keď s našimi partnermi dodáme 50 miliónov týchto žiaroviek, ušetríme jeden gigawatt, čo je ročný výkon jadrovej elektrárne,“ povedala.

Podľa Zelenského Ukrajina potrebuje urgentnú pomoc vo výške najmenej 800 miliónov eur, aby sa vyrovnala s ruským energetickým terorizmom a aby Ukrajinci prečkali zimu. „Je to veľa, ale je to menšia cena ako cena za blackout,“ povedal ukrajinský prezident.

Nakoniec sa na konferencii zhromaždila viac ako miliarda eur v podobe prísľubov. „Som naozaj šťastná, že vám môžem oznámiť, že sme túto sumu presiahli a že sme bližšie miliarde eur,“ oznámila šéfka francúzskej diplomacie Colonnaová na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom. Ide predovšetkým o materiálnu pomoc pri obnove zásobovania energiami (415 miliónov eur) a vodou (25 miliónov eur), ďalšia pomoc bude smerovať do dopravy (22 miliónov eur) a zdravotníctva (17 miliónov eur) a tiež na potraviny (38 miliónov eur), vysvetlila Colonnaová s tým, že určenie ďalších 493 miliónov eur zatiaľ nebolo spresnené. „Vďaka pomoci máme priamy vplyv na životy miliónov ľudí,“ povedala ministerka. K okamžitej pomoci, ktorá má Ukrajine pomôcť prečkať zimu, podľa nej patria generátory, transformátory, stavebný materiál alebo hasičské vozidlá.

Český premiér Petr Fiala pred českými novinármi zdôraznil, že prípadná utečenecká vlna by bola drahšia ako pomoc Ukrajine. Aktuálna pomoc je potom podľa neho dôležitá aj pre udržanie stabilnej situácie na Ukrajine a ako prevencia „pred možnou utečeneckou vlnou, ktorá by bola pre všetkých oveľa nevýhodnejšia, ako keď Ukrajine pomôžeme túto zimu prečkať“. Fiala na konferencii pripomenul tiež už schválenú makrofinančnú pomoc EÚ pre Ukrajinu vo výške 18 miliárd eur. „Viacerí predstavitelia ďalších krajín to tu spomínali a ďakovali českému predsedníctvu za dosiahnutie tohto výsledku,“ dodal český premiér.

Takmer päťdesiatka štátov a vyše 20 medzinárodných organizácií chce reagovať okrem iného na skutočnosť, že milióny Ukrajincov sú aktuálne bez elektriny a ďalších energií. Podľa ukrajinského prezidenta Zelenského jeho krajina potrebuje generátory na výrobu elektriny rovnako naliehavo ako obrnené vozidlá alebo nepriestrelné vesty pre svojich vojakov. „Tisíce firiem a sociálnych služieb stále fungujú vďaka generátorom. Nemocnice fungujú vďaka generátorom. Vďaka za tieto generátory, boli zachránené stovky tisíc pracovných miest,“ povedal v posolstve Zelenskyj, ktorého manželka Olena sa na konferencii zúčastňuje osobne.

S klesajúcimi teplotami je potreba pomôcť Ukrajine čoraz väčšia a naliehavejšia. Opakujúce sa vlny ruských vzdušných útokov podľa Kyjeva od októbra zničili zhruba polovicu ukrajinskej energetickej infraštruktúry. Jedným z ruských cieľov je podľa Ukrajiny vyvolať novú utečeneckú vlnu v Európe.