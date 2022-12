Česko: ovplyvní Čaputová výber hlavy štátu?

Posledný prieskum agentúry Median ukázal, že prvé aj druhé kolo českých prezidentských volieb by vyhrala Danuše Nerudová. Je to prekvapenie? Bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne by v prvom kole získala 28 percent hlasov, šéf ANO Andrej Babiš 26,5 a expredseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel by dostal 23,5 percenta. V druhom kole by potom Nerudová porazila Babiša v pomere 60 ku 40 percent.

Musíme si počkať na ďalšie výskumy, či to potvrdia. Poviem, že ma to prekvapilo, ale zdá sa, že na popularitu prezidentskej kandidátky mali vplyv niektoré veci. V čase zbierania dát pre tento prieskum vyzerala kampaň tak, že na seba špinu hádzali Andrej Babiš a Petr Pavel. Pri druhom menovanom sa objavili informácie o jeho pôsobení v armáde pred nežnou revolúciou v rámci rôznych školení a kurzov, ktoré mali byť spojené s pôsobením komunistickej rozviedky. Zároveň to však znovu rozprúdilo debatu o Babišovej minulosti (súdy viac ráz potvrdili, že spolupracoval s ŠtB, hoci on to popiera, pozn. red.). Takže na dobrý výsledok Nerudovej v spomenutom prieskume mohla mať vplyv prestrelka medzi Babišom a Pavlom. Časť respondentov sa v ňom azda priklonila ku kandidátovi, ktorý nemá komunistickú minulosť. Ale predsa je tento prieskum prekvapujúci, lebo v predchádzajúcich prezidentských voľbách sa ukázalo, že ľudia bez politických skúseností spojení s akademickou sférou hlasujúcich až tak neoslovili.

V roku 2019 však do druhého kola postúpil profesor Jiří Drahoš.

Áno. No bolo to čiastočne dané slabosťou ostatných kandidátov. Preto sa stále pomerne skepticky pozerám na možnosť, že by pani Nerudová bola kandidátkou číslo jeden, a že by bola v druhom kole súperkou Andreja Babiša. Hoci je pravdou aj to, že spoločnosť sa mení. Voľby v roku 2021 ukázali, že je v nej veľký odpor proti Babišovi. A nemalá časť voličov, ktorí ho nechcú vidieť na Pražskom hrade, môže Nerudovú vnímať ako najzaujímavejšieho kandidáta. Hoci je to voľba menšieho zla.

Povedali ste, že si nemyslíte, že by bola v druhom kole súperkou Babiša. Predpokladáte teda, že bývalý premiér sa do neho určite dostane?

Dá sa to tak povedať. Česko zažilo dve priame voľby prezidenta. Presadil sa v nich Miloš Zeman, teda niekto, kto mal praktické skúsenosti z politiky. Samozrejme, Česi takto hlasovali ešte len dva razy, takže nejaké úplne zásadné závery sa z toho robiť nedajú. V prospech Babiša však hovorí, že je šéfom najsilnejšej strany, ktorá je zároveň opozičnou. V tomto zmysle mu stačí získať pomerne málo nových voličov a bude schopný vyhrať prvé kolo. A keby sa nejakí ďalší k nemu pripojili aj v druhom, mohol by sa dokonca stať celkovým víťazom. Sme v situácii, keď z českej politickej scény v podstate zmizli sociálni demokrati a komunisti. Keď Babiš k sebe priláka podporovateľov týchto strán a ešte aj časť radikálnejšieho elektorátu, ktorý volí SPD, naozaj by sa mohol stať prezidentom.

Vyzerá to tak, že bez ohľadu na to, kto bude v druhom kole, dostanú sa doň dvaja kandidáti z trojice Nerudová, Babiš a Pavel. Alebo by ich mohol ešte niekto ohroziť?

Nezdá sa mi, že by popularita niektorého zo zostávajúcich kandidátov mohla ešte za mesiac výrazne vyskočiť.

Keď sa teda pozrieme na troch najsilnejších uchádzačov, na čo budú v kampani počas najbližších štyroch týždňov klásť dôraz? Ako si pripravia finiš pred hlasovaním?

Záujemcom o prezidentský úrad komplikujú kampaň vianočné sviatky. Ťažko v tomto období oslovia voličov. Ľudia budú viac času tráviť v súkromí a s rodinami. Nebudú mať veľmi záujem o politiku a v zime ich nebudú lákať ani politické mítingy. Kandidáti preto budú dávať dôraz na rozhovory v médiách a na sociálnych sieťach. Najmä sa teraz budú usilovať o to, aby neurobili nejakú veľkú chybu, ktorá by im mohla ubrať z podpory medzi ľuďmi. Po novom roku zostanú do volieb už len necelé dva týždne. Do uvažovania nerozhodnutých voličov by ešte mohli zasiahnuť televízne debaty. Babiš sa asi bude usilovať vykresliť Nerudovú a Pavla tak, že sú to viac-menej kandidáti koalície. Som však zvedavý, nakoľko sa budú Nerudová a Pavel vymedzovať proti sebe navzájom. Ale asi sa obaja budú snažiť presvedčiť voličov, že nesúhlasia so všetkým, čo robí vláda, ktorej klesá podpora. Napríklad, že by postupovali razantnejšie pri riešení energetickej krízy.

Skúsite si zatipovať, kto sa stane novým českým prezidentom?

V druhom kole sa stretnú Pavel s Babišom a šéf ANO tento súboj prehrá. To je môj tip. Vidím to tak, že ľudia by momentálne chceli prezidenta, ktorý nebude rozdeľovať spoločnosť až tak, ako to robí expremiér. A Babišovi v tomto škodí ešte aj Zeman. On tiež vo funkcii spoločnosť rozdelil. Babiš je iný ako Zeman, ale myslím si, že nerozhodnutí voliči sa skôr pridajú ku kandidátovi, pri ktorom budú predpokladať, že nebude vytvárať konflikty.

Bola by Nerudová pre Babiša slabšou súperkou ako Pavel?

Zdá sa mi, že áno. Nerudová má predsa len menej skúseností s politikou a debatami. Pavel asi v diskusiách zvládne Babiša lepšie. Ale v prípade Nerudovej a jej šancí by sme mohli ešte špekulovať, či jej nepomôže fenomén vašej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá je v Česku veľmi populárna. Pani prezidentka je určite diplomatka a priamo do volieb nezasiahne. Ale možno bude úplne stačiť, že začiatkom roka prednesie dobrý prejav, o ktorom sa bude hovoriť, a časť voličov si povie, že by chceli podobnú hlavu štátu.