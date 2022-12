Ako svet zostáva verný Ukrajine?

Platí, že čím viac zabitých, o to väčšia podpora napadnutého štátu, aby zvíťazil nad agresorom? Alebo už zdĺhavé rinčanie zbraní začína zaujímať čoraz menej ľudí? Odpovede sa dajú nájsť aj v správach, ktoré každý týždeň zverejňuje Monitorovacie oddelenie Európskeho parlamentu prieskumov verejnej mienky. Všíma si dáta rôznych agentúr zaoberajúcimi sa anketami.

Nemci prekvapili odpoveďou o provokácii NATO

Na jar bola solidarita Európanov s Ukrajincami obrovská: uvalenie ekonomických sankcií na Rusko podporovali až štyri pätiny opýtaných. Keď teraz agentúra STEM/MARK zisťovala názory občanov vybraných piatich členských štátov EÚ i NATO, ako by ich štát mal pomôcť Ukrajine, súhlas s hospodárskymi sankciami proti Moskve vyzeral takto: v Česku 29 %, na Slovensku 19 %, v Poľsku 50 % a v Maďarsku a v Bulharsku zhodne 17 %. S dodávkami zbraní alebo munície súhlasilo 24 % Čechov, 13 % Slovákov, 42 % Poliakov, 7 % Maďarov a 14 % Bulharov.

S čím to môže súvisieť? Kúskom v mozaike môže byť aj to, že Západ tvrdí, že Rusko od vpádu na Ukrajinu investovalo až 300 miliónov dolárov do šírenia propagandy a dezinformácií v zahraničí. Zaujímavý je pohľad na Nemecko. V júni zhruba 70 % oslovených Nemcov povedalo, že ich štát musí podporovať Ukrajinu vo vojne proti Rusku bez ohľadu na to, akú to môže mať cenu, a to vrátane rizika zvýšenia cien energií.

V kontraste je nedávny prieskum, ktorý robilo berlínske Centrum monotoringu, analýz a stratégií (CeMAS). Respondentom dalo provokatívnu otázku, či si myslia, že NATO provokovalo Rusko tak dlho, že sa rozhodlo vstúpiť do vojny. Jednoznačne súhlasilo 19 % oslovených, čiastočný súhlas vyjadrilo ďalších 21 %. Vo východnej časti Nemecka bola reakcia opýtaných šokujúca: pritakalo až 59 % respondentov.

Nemecký týždenník Der Spiegel napísal, že čoraz viac Nemcov verí ruskej propagande. Alexej Jusupov, analytik berlínskej Nadácie Friedricha Eberta, vidí v pozadí aj niečo iné – vlažný vzťah nemeckých občanov k Severoatlantickej aliancii. Pripomenul, že prieskum v roku 2019 ukázal, že len 30 % Nemcov považuje NATO za „silu dobra“, čo bol vôbec najmenší počet ľudí spomedzi všetkých členských krajín najsilnejšieho obranného zväzku štátov na svete. „A Nemci sa cítia byť čoraz viac závislí od rozhodnutí, ktoré sa neprijímajú v Berlíne,“ povedal Jusupov pre server Meduza.

Zvláštny postoj majú Chorváti

V Európe má Rusko zjavne najhoršie renomé u Poliakov. „V Poľsku si 80 % respondentov myslí, že Ruská federácia si zaslúži byť označená za teroristický štát alebo za štát financujúci terorizmus,“ upozornilo zmienené oddelenie Európskeho parlamentu.

Zvláštny postoj majú Chorváti. Na jednej strane sa 70 % oslovených nazdáva, že Ukrajina má pravdu na rozdiel od Ruska, ale na druhej strane 57 % Chorvátov je proti tomu, aby ich štát pomáhal vo výcviku ukrajinských vojakov.

Podobne ako v Poľsku sa výrazná solidarita s Ukrajinou prejavuje vo všetkých troch pobaltských štátoch, čiže v Estónsku, Litve a Lotyšsku. Opačne to vyzerá na Apeninskom polostrove. „V Taliansku si polovica obyvateľov (49 %) myslí, že Ukrajina musí urobiť ústupky, aby urýchlila cestu k mierovému procesu, naopak, 36 % trvá na tom, že Ukrajina musí pokračovať v boji proti Rusku,“ cituje z jedného nedávneho prieskumu oddelenie Európskeho parlamentu.

Čo si myslia voliči demokratov a republikánov

Ukrajinskí vojaci by ťažko odolávali ruskej armáde bez vojenskej pomoci z USA. Zásluhu má na tom v prvom rade Joe Biden, šéf Bieleho domu z Demokratickej strany.

Samotná americká spoločnosť je však polarizovaná. Agentúra Morning Consult Global skúmala, čo si myslia ľudia v Spojených štátoch o tom, že ich krajina má povinnosť chrániť Ukrajinu. Kým jasná nadpolovičná väčšina voličov demokratov prikývla (59 %), naopak, medzi stúpencami republikánov sa nenašla ani tretina súhlasných (29 %). A čo sa týka podpory amerických sankcií proti Rusku, údaj bol 52 % (demokrati), respektíve 36 % (republikáni).