Zomrela dcéra generála Svobodu. Unikla gestapu, pomáhala v odboji

Vo veku 97 rokov zomrela Zoe Klusáková-Svobodová, dcéra armádneho generála Ludvíka Svobodu, ktorý bol od marca 1968 do mája 1975 prezident Československa a počas druhej svetovej vojny sa výrazne zaslúžil o oslobodenie svojej vlasti. Bola manželka diplomata a dlhoročného českého ministra kultúry Milana Klusáka.

Klusáková-Svobodová sa narodila 4. decembra 1925 v Užhorode. Bola druhým dieťaťom Svobodu a jeho ženy Ireny. Počas vojny spolupracovala s československým vojenským výsadkom zo Sovietskeho zväzu, za čo sa jej chcelo pomstiť gestapo. Našťastie však i so svojou matkou obe unikli zatknutiu a potom sa skrývali na rôznych miestach na Morave.

„Osobnosť otca, bývalého legionára, mala na výchovu mladej Zoe veľký vplyv. Po nemeckej okupácii a po jeho odchode do exilu sa spolu so zvyškom rodiny zapojila do domáceho odboja. Prevádzali odbojárov za hranice a poskytli azyl paradesantnej skupine S1-R vyslanej zo Sovietskeho zväzu. Táto činnosť bola prezradená a jej mladšieho brata Miroslava zabili v koncentračnom tábore v Mauthausene. Zoe sa i s matkou Irenou počas ďalších rokov vojny skrývala v Hroznatíně a v Džbániciach na Morave,“ napísal server Československej obce legionárskej, ktorý informoval o úmrtiu Klusákovej-Svobodovej.

Po skončení vojny absolvovala vysokoškolské štúdium ekonomického i technického zamerania, potom sa venovala hlavne ekonomike a poľnohospodárstvu. Neskôr v penzijnom veku sa zapodievala i historickými záležitosťami.

Pripravila na vydanie knihy pamätí svojho otca, napísala jeho životopis a taktiež knihu vlastných spomienok s názvom O tom, čo bolo. V roku 2019 pri príležitosti Dňa vojnových veteránov dostala vyznamenanie Kríž obrany štátu, ktoré udeľuje český minister obrany.