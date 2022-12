Pomohlo im počasie. Ako Ukrajinci strelami Neptún potopili krížnik Moskva

Panuje tiež podozrenie, že vývoj striel bol cieľom sabotáže. Informoval o tom v utorok denník Ukrajinská pravda, ktorý na túto tému viedol desiatky rozhovorov s ukrajinskými vojenskými činiteľmi. Denník tiež odmieta tvrdenia niektorých západných médií, že sa krížnik podarilo potopiť za prispenia spojencov Kyjeva.

Od rána 13. apríla bola obloha nad Čiernym morom pozdĺž ukrajinského pobrežia zatiahnutá ťažkými dažďovými mrakmi. Operátor systému Neptún mal vtedy k dispozícii iba konvenčné radary, ktoré nevidia na ciele vzdialenejšie ako 18 kilometrov. Na prieskum nemohli byť nasadené lietadlá ani drony Bayraktar. Krížnik Moskva, plávajúci v tej chvíli vo vzdialenosti 120 kilometrov od pobrežia, mal zrejme pocit, že je úplne v bezpečí.

VIDEO: Neptúnom na Rusov. S čím zničili Ukrajinci krížnik Moskva.

„Táto prílišná sebadôvera ich zničila,“ hovorí jeden z ukrajinských vedcov, ktorí sa podieľali na vývoji striel Neptún. Ukrajinským obrancom v tej chvíli nečakane pomohla sama príroda: Radarový lúč sa medzi nízkymi mrakmi a vodnou hladinou niekoľkokrát odrazil a dosiahol až k Moskve. Keď radarová obsluha okolo 16:00 zaznamenala vo vzdialenosti 120 kilometrov veľký objekt, bolo jasné, že ide o krížnik Moskva. Čoskoro potom boli na plavidlo vypálené dva Neptúny.

Strely mali uraziť vzdialenosť k lodi za niečo viac ako šesť minút. Ako ale overiť, či cieľ zasiahli? Najprv radar ukázal, že Moskva vyrazila rýchlo dopredu, zrejme s cieľom ukryť sa za neďalekou ťažobnou plošinou. Že loď zrejme utrpela zásah, bolo následne jasné z toho, že k nej obratom vyrazili štyri sprievodné lode.

Búrka znemožnila záchranné práce

V tej chvíli stálo na strane obrancov opäť počasie: príchod búrky znemožnil akékoľvek záchranné práce. Keď potom ukrajinská armáda zistila, že z Ruskom anektovaného polostrova Krym priplával k Moskve remorkér, bolo jej jasné, že situácia krížnika je kritická. Na druhý deň, keď sa nebo nad Čiernym morom rozjasnilo, bola na vzdialenosť desiatok kilometrov vidieť silueta Moskvy, naklonenej na ľavobok. Odtiahnuť do prístavu ju už nebolo možné, rozhodujúce prvé hodiny po zásahu boli kvôli búrke stratené.

Západná tlač prišla s vlastnou verziou udalostí. Podľa magazínu The New Yorker poslala Ukrajina 13. apríla európskej centrále NATO žiadosť o potvrdenie súradníc cieľa, ktoré tiež dostala. Denník The New York Times zase tvrdí, že presné súradnice poskytlo na žiadosť Ukrajiny prieskumné lietadlo P-8 Poseidon.

„Všetky tie príbehy o tom, ako nám pomáhajú ‚veľkí strýčkovia‘, nahrávajú Rusku. V skutočnosti sme schopní sami riešiť neuveriteľne zložité problémy,“ uviedol s istým rozhorčením zdroj denníka z prostredia ukrajinského armádneho velenia.

Sabotáž Neptúnov

Samotný vývoj striel Neptún pritom sprevádzali komplikácie, ktoré podľa mienky niektorých zdrojov denníka mohli byť spôsobené cielenou sabotážou. Keď Neptúny pri testoch opakovane nezasahovali ciele, nadobudlo armádne velenie podozrenie a nechalo všetky hotové exempláre rozobrať do poslednej skrutky. „Ukázalo sa, že všetky strely mali rovnakú poruchu, ktorá bola zjavne zámerná. Bol to jediný moment v celej vojne, keď som mohol povedať, že to vyzerá ako zrada,“ povedal denníku nemenovaný pracovník ukrajinskej tajnej služby.

Podľa denníka sa tiež takmer nevie o tom, že prvé bojové použitie Neptúnov sa neuskutočnilo v apríli, ale už v prvých dňoch ruskej invázie. Vtedy tri ruské výsadkové lode opustili prístavy na Kryme a vydali sa smerom k ukrajinskému pobrežiu v Mykolajivskej oblasti. Vylodenie malo ruským vojskám poskytnúť výhodu pre útok na Mykolajiv i Odesu. Práve na tieto lode boli vypustené prvé tri Neptúny. Rusom sa ich však podarilo odhaliť a s najväčšou pravdepodobnosťou aj zničiť, pretože kvôli trase prieletu nad Odesou museli letieť vo väčšej výške. Hoci žiadna zo striel cieľ nezasiahla, výsadok bol odvolaný a plavidlá sa aj s vojakmi vrátili na Krym.

„Prekvapenie“ ruskej inváznej flotily bolo pochopiteľné, lebo Neptúny nemali byť na konci februára ešte vôbec vo výzbroji ukrajinskej armády. Prvý plnohodnotný komplex na novom podvozku Tatra bol dokončený v auguste 2021, v decembri toho istého roku však veliteľ ukrajinského námorníctva Oleksij Neužpapa oznámil, že prvá batéria Neptúnov by mala byť k dispozícii až na jar 2022. V skutočnosti boli len štyri dni pred začiatkom invázie odvezené do Odesy z fabriky v Kyjeve, ktorú Rusko potom opakovane bombardovalo.