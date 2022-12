Mobilizovaný ruský vojak odmietol bojovať. Bili ho, vyhrážali sa mu zastrelením i pochovaním zaživa

Mobilizovaný ruský vojak tvrdí, že ho v armáde za jeho odmietanie ísť bez výcviku bojovať do prvej línie bili, spúšťali do šachty kanalizácie, vyhrážali sa mu pochovaním zaživa a ostatní vojaci tiež imitovali jeho zastrelenie.

O príbehu 25-ročného Romana Martynova z Brjanskej oblasti informoval na sociálnych sieťach ruský ochranca ľudských práv Pavel Čikov.

Martynov bol podľa Čikova povolaný do armády 24. septembra a už 1. októbra, teda za týždeň, sa ocitol v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Nasledujúci deň odmietol bojovať, kvôli čomu skončil v „pivnici pre odmietačov“, teda provizórnom väzení.

Potom, čo sa v médiách objavilo video, ktoré údajne zachytáva podmienky v podobnej kobke pre ruských vojakov odmietajúcich bojovať, Martynova obvinili, že bol v kontakte s novinármi a začali ho mučiť.

Jeden človek ho údajne bil vo vojenských rukaviciach do hlavy a do trupu. Potom ho údajne donútili stúpnuť si čelom k stene, zatiaľ čo niekto za jeho chrbtom strieľal do vzduchu zo samopalu. So zaviazanými očami a zviazanými rukami ho spúšťali do šachty kanalizácie, tvrdí aj podľa Čikova vojak.

Súboj tankov. Ukrajinský nedal šancu ruskému

"Šachta bola úzka a bez vody, hlboká asi 1,5 metra. Nedali mi možnosť postaviť sa, sedel som na dne na bobku. Ozbrojení ľudia mi potom povedali, že ma zakopú zaživa, pokiaľ nepoviem pravdu. Aby dodali vyhrážkam na vierohodnosti, začali priamo do šachty zhadzovať hlinu,“ popísal Martynov.

Vojaka nakoniec podľa Čikova v polovici novembra zdravotná komisia dočasne oslobodila od povinností vojenskej služby. Minulý týždeň sa Martynovi podarilo dostať do Moskvy, kde sa obrátil na právnika a podal trestné oznámenie.