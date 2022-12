Investor Sabet bude novým veľvyslancom USA. Chce nasledovať Havlov odkaz

Sabet to uviedol na sociálnej sieti Twitter. „Je to životná pocta, nemôžem sa dočkať, kedy sa pustím do práce,“ komentoval súhlas Senátu Sabet. Pri presadzovaní demokracie a ľudských práv, najmä v oblasti slobody médií chce podľa vlastných slov nasledovať odkaz Václava Havla.

Českú republiku chce tiež podporovať v úsilí o presadzovanie regionálnej bezpečnosti a podieľať sa na prehlbovaní bilaterálnej obrannej spolupráce, napríklad pri nákupe amerických stíhačiek F-35.

Bijan Sabet je spoluzakladateľ a generálny partner spoločnosti Spark Capital, ktorá sa zaoberá rizikovým kapitálom a pomáha technologickým podnikateľom budovať globálne spoločnosti. Pracoval v mnohých technologických firmách v Silicon Valley v Kalifornii a v Massachusetts. Je tiež členom správnej rady Boston College, na ktorej získal v roku 1991 bakalársky ti­tul.

Časopis Forbes ho v minulosti zaradil medzi 100 najvýznam­nejších investorov do technologických firiem. Podľa denníka E15 mu k nominácii na veľvyslanca pravdepodobne pomohlo, že je dlhoročný priaznivec Demokratickej strany a pravidelne jej posiela finančné dary. Prispel aj na kampaň prezidenta Joe Bidena.

Má iránsko-kórejské korene a s Českom ho na rozdiel od predchádzajúcich amerických veľvyslancov nespája žiadna väzba. Post veľvyslanca USA nie je v Česku obsadený od konca roka 2020. Vtedy sa s nástupom nového prezidenta Bidena vzdal funkcie Stephen King, ktorý bol veľvyslancom od roku 2017.