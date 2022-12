Pápež vyzval ľudí, aby cez Vianoce utrácali menej a peniaze darovali Ukrajincom

„Oslavovanie Vianoc je pekné. No znížme trošku vianočné utrácanie. Majme skromnejšie Vianoce a darčeky. To čo ušetríme, pošlime na záchranu Ukrajincov, ktorí to potrebujú,“ uviedol pápež počas pravidelnej generálnej audiencie vo Vatikáne.

Počas takmer desať mesiacov trvajúcej vojny sa život Ukrajincov ešte viac skomplikoval po príchode zimy, pretože ruská armáda zamerala svoje útoky na objekty energetickej infraštruktúry. V ich dôsledku dochádza opakovane k výpadkom dodávok tepla, elektrickej energie a vody do domácností, ako aj k narušeniu telefónneho signálu.

Ukrajinci podľa pápeža preto veľmi trpia. „Sú hladní a je im zima. Tak veľa ich zomrie, pretože tam nie sú lekári ani zdravotné sestry,“ uviedol František. Na medzinárodnej darcovskej konferencii, ktorá sa konala v utorok v Paríži, sa na pomoc Ukrajine počas aktuálnej zimy vyzbierala približne miliarda eur.