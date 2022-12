Zavrú ukrajinské nebo americké Patrioty?

Neprišla ako z čistého neba. Tá správa sa očakávala, a v Kyjeve obzvlášť netrpezlivo. A hoci na jej oficiálne potvrdenie sa naďalej čaká, potrvá to možno už len niekoľko dní, alebo iba hodín, kým Spojené štáty dajú zelenú dodávkam najsilnejšej a najpokročilejšej protiraketovej zbrane, akú doteraz Ukrajine poskytli.

Pentagon dokončuje plán na vyslanie systému protiraketovej obrany Patriot na Ukrajinu. Podľa CNN, ktorá túto informáciu s odvolaním sa na tri anonymné zdroje, vrátane jedného vysokého predstaviteľa americkej administratívy, priniesla ako prvá, by to Biely dom mohol oficiálne potvrdiť tento týždeň. Agentúra AP predpovedá, že sa to môže stať už vo štvrtok, pričom Patrioty majú pochádzať zo zásob Pentagonu, čiže nebude potrebné čakať na ich dodanie od výrobcu.

Kyjev už dlhšie žiada Washington o poskytnutie pokročilého systému protivzdušnej obrany dlhého doletu, ktorý je vysoko účinný pri ničení balistických a riadených striel. Naliehanie sa zintenzívnilo odvtedy, čo Ukrajina čelí záplave útokov ruských striel s plochou dráhou letu a dronov, ktoré ničia kľúčovú infraštruktúru po celej krajine.

Štyrikrát osem rakiet

Zatiaľ nie je jasné, koľko odpaľovacích zariadení plánujú Spojené štáty dodať. Typická batéria Patriotov obsahuje sadu radarov na detekciu a sledovanie cieľov, počítače, vlastný zdroj energie, kontrolné stanovište zásahu a až osem odpaľovacích zariadení, z ktorých každé má štyri rakety pripravené na nasadenie, pripomína CNN.

Podľa zdrojov americkej televíznej stanice by Patrioty mohli byť v nadchádzajúcich dňoch rýchlo pripravené na odoslanie, pričom ukrajinský personál na ich obsluhu vycvičia na základni americkej armády v Nemecku.

Na rozdiel od menších systémov protivzdušnej obrany potrebujú raketové batérie Patriot oveľa početnejšiu obsluhu, desiatky vojakov sa ho musia naučiť správne prevádzkovať. Výcvik pre raketové batérie Patriot obvykle trvá niekoľko mesiacov, čo je proces, ktorý teraz pod tlakom pokračujúcich ruských raketových útokov na Ukrajinu mienia Spojené štáty čo najviac urýchliť.

Logistické výzvy spojené s dodaním a prevádzkou Patriotov sú obrovské, pripustil vysoký predstaviteľ americkej administratívy pre CNN. „Napriek týmto prekážkam realita toho, čo sa deje na zemi,vedie administratívu k tomuto rozhodnutiu,“ pripomenul pokračujúce intenzívne ruské ostreľovanie Ukrajiny.

Dostrel 80 kilometrov

Patriot je jedným z najúčinnejších systémov dlhého dosahu na obranu vzdušného priestoru pred balistickými a okrídlenými raketami, ako aj proti niektorým lietadlám. Vďaka svojmu dlhému dostrelu až 80 kilometrov a schopnosti dosahovať výšku do 20 kilometrov môže potenciálne zostreliť ruské rakety a lietadlá ďaleko od zamýšľaných cieľov na Ukrajine.

Systém je podľa svojho výrobcu, spoločnosti Raytheon, schopný ničiť ciele letiace nadzvukovou rýchlosťou, pričom dokáže súčasne sledovať až 125 cieľov a nasmerovať rakety na šesť z nich.

Jednou z hlavných výhod komplexu je schopnosť zostreliť nielen lietadlá a riadené strely, ale aj balistické strely. Práve tento typ rakiet spôsobuje ukrajinským silám protivzdušnej obrany najväčšie problémy, keďže je veľmi ťažké ich zachytiť. Takáto strela neletí nad zemským povrchom, ale stúpa po balistickej dráhe smerom nahor a odtiaľ veľkou rýchlosťou útočí na cieľ takmer vertikálne.

Viacvrstvový obranný systém

Západní spojenci netaja, že chcú na Ukrajine vytvoriť viacvrstvový protiraketový obranný systém, v ktorom budú prepojené zbrane dodávané z rôznych krajín, aké už majú ozbrojené sily Ukrajiny k dispozícii. V októbri dostali najnovší nemecký systém IRIS-T, o pár týždňov neskôr niekoľko americko-nórskych komplexov NASAMS. „Patriot sa môže stať jedným z článkov tohto systému,“ prognozuje BBC.

Kyjev zdôrazňuje, že od systému Patriot, čo je výslovne obranná zbraň, očakáva nielen ochranu zvyšku už takmer spolovice zničenej energetickej infraštruktúry krajiny, ale aj silný psychologický dosah na svojich obyvateľov, s príchodom mrazov čoraz viac trpiacich. „Presun Patriotov na Ukrajinu nie je len o protivzdušnej obrane. Je to tiež dôležitý akt podpory pre ľudí, ktorí sa pripravujú prežiť najťažšiu zimu v histórii a zaplatiť najvyššiu cenu za bezpečnosť Európy,“ napísal na Telegrame Mychajlo Podoľak z ukrajinskej prezidentskej kancelárie.

Moskva sa snaží odradiť Washington od avizovaného rozhodnutia, ktoré podľa nej povedie k eskalácii konfliktu. „Ak NATO dodá kyjevským fanatikom komplexy Patriot spolu s personálom NATO, okamžite sa stanú legitímnym cieľom našich ozbrojených síl,“ napísal na Telegrame exprezident a expremiér Dmitrij Medvedev, zástupca šéfa Kremľa na čele ruskej bezpečnostnej rady.