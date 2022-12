Kosovo oficiálne požiadalo o vstup do Európskej únie

Kosovo oficiálne podalo prihlášku do Európskej únie. Príslušný dokument v stredu v Prištine podpísali prezidentka balkánskej krajiny Vjosa Osmaniová, premiér Albin Kurti a predseda parlamentu Glauk Konjufca. Pre najmladší štát Európy ide skôr o symbolický krok. Členstvo v EÚ je pre krajinu zatiaľ v nedohľadne.

Proces prijatia Kosova potrvá dlhé roky alebo aj desaťročia a bude závisieť od toho, či sa balkánskej krajine podarí urovnať vzťahy so Srbskom, upozorňujú pozorovatelia. Kosovo má totiž napäté vzťahy so Srbskom, na ktorom v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť a ktoré kosovskú nezávislosť neuznáva.

Formálne má Kosovo „perspektívu“ prijatia do EÚ, zatiaľ čo štatút kandidátskej krajiny, ktorý vo štvrtok summit dvadsaťsedmičky zrejme prizná Bosne a Hercegovine, teraz nepripadá do úvahy. Prekážkou je aj to, že Kosovo ako suverénny štát neuznáva aj päť členských krajín EÚ – Španielsko, Rumunsko, Slovensko, Grécko a Cyprus. Kosovo nie je ani členom OSN.