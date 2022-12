Západné mikročipy aj napriek sankciám končia v ruských zbraňových systémoch

Mikročipy západnej výroby sa aj napriek sankciám dostávajú do Ruska, upozornila agentúra Reuters s odvolaním sa na vyšetrovanie, ktoré viedla spoločne s britským think-tankom Royal United Services Institute (RUSI).

Mikročipy vyrobené západnými firmami sa pritom používajú v strelách, ktorými Rusko útočí na Ukrajinu. Vďaka celej plejáde obskurných dodávateľov a vývozcov prúdia do Ruska naďalej polovodiče a ďalšie technológie z miest, ako sú Turecko, Hongkong aj iné centrá obchodu, píše sa v správe.

Od apríla do novembra Rusko doviezlo elektroniku za 2,6 miliardy dolárov. Z toho najmenej 777 miliónov dolárov tvoril import výrobkov západných firiem, ktorých čipy boli nájdené v ruských zbraňových systémoch.

Ide o americké spoločnosti Intel, Advanced Micro Devices, Texas Instruments, Analog Devices a nemeckú firmu Infineon Technologies. Import výrobkov spoločnosti Intel, ktorá pozastavila už v marci všetky dodávky ruským klientom, od apríla do októbra predstavoval 457 miliónov dolárov.

Hovorca Intelu agentúre Reuters povedal, že firma jej zistenie neberie na ľahkú váhu a záležitosť preveruje. Povedal tiež, že jeho distribútori aj zákazníci musia dodržiavať všetky vývozné požiadavky aj medzinárodné právo.

Americká vláda uložila mnohým spoločnostiam obmedzenie v snahe zamedziť, aby v Rusku končili citlivé komponenty, na výrobu ktorých sú potrebné špičkové technológie. Zdá sa však, že tieto spoločnosti nahradil celý rad iných hráčov.

Jednou z firiem, ktorá dodáva do Ruska okrem iného čipy americkej výroby, je turecká Azu International, ktorá vznikla iba v marci tohto roku, teda v čase, keď Západ uvalil na Rusko kvôli jeho vpádu na Ukrajinu niekoľko balíčkov sankcií.

V apríli potom vznikol ruský dovozca Fortap so sídlom v Petrohrade, ktorý odvtedy doviezol do Ruska elektroniku vrátane počítačových komponentov z USA za 138 miliónov dolárov. Ďalšia podobná ruská firma, Titan-Micro, ktorá sa zaoberá dovozom západných počítačových komponentov, má oficiálne sídlo v drevenom domčeku v brezovom lese v severnom cípe Moskvy, zistila agentúra Reuters. Dom podľa agentúry pritom nenesie žiadne známky toho, že by v ňom prebiehala akákoľvek podnikateľská činnosť.

Mnoho dodávok so západnou počítačovou technikou do Ruska plynulo z Číny a ďalších krajín, ktoré sa nepripojili k západným protiruským sankciám. Niektoré dodávky ale pochádzali aj z krajín Európskej únie.

Napríklad spoločnosť Elmec Trade, obchodník s elektronickými súčiastkami so sídlom v estónskom Talline, dodala do Ruska od apríla do októbra tovar za najmenej 17 miliónov dolárov vrátane čipov spoločnosti Analog Devices a ďalších amerických výrobcov, vyplýva podľa Reuters z ruských colných záznamov.